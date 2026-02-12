Skupina smrti v Lize národů. Los poslal fotbalisty do nadupané společnosti

Čeští fotbalisté se v pátém ročníku Ligy národů utkají s oběma finalisty z posledního mistrovství Evropy - vítězným Španělskem a Anglií. Zbylým soupeřem svěřenců nového trenéra Miroslava Koubka v mimořádně nabité skupině A3 bude Chorvatsko, s nímž si reprezentanti zopakují souboje z nedávné světové kvalifikace. Rozhodl o tom dnešní los v Bruselu.
Český tým si zahraje nejsilnější ze čtyř výkonnostních úrovní Ligy národů podruhé. Účast mezi elitou si zajistil předloňským prvenstvím ve skupině B1 ještě pod předchozím trenérem Ivanem Haškem.
Při dosud jediném vystoupení v divizi A před čtyřmi lety národní mužstvo skončilo v konkurenci Španělska, Portugalska a Švýcarska poslední a sestoupilo.
Liga národů nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Pátý ročník bude propojen s kvalifikací o mistrovství Evropy v roce 2028. Liga národů začne v září a skupinová fáze vyvrcholí v listopadu.
V divizi A vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále, odkud se vítězové kvalifikují do Final Four.
To se uskuteční v červnu příštího roku. Nejhorší celky skupin A přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play off proti druhým z úrovně B. Prvenství v Lize národů obhajuje Portugalsko.
Český celek byl pro elitní úroveň v nejslabším ze čtyř výkonnostních košů spolu s Walesem, Řeckem a Tureckem a měl jistotu, že na tyto soupeře nenarazí. Los byl ke Koubkovým svěřencům krutý a přisoudil jim papírově nejtěžší možnou trojici.
Španělé v minulém ročníku Ligy národů prohráli až ve finále po penaltovém rozstřelu s Portugalskem, před třemi lety soutěž ovládli. Předloni v červenci opanovali evropský šampionát po finálovém vítězství 2:1 nad Anglií.
Český celek od rozdělení federace dosud na Španělsko narazil v sedmi zápasech a ani jednou nevyhrál. Před čtyřmi lety v Lize národů nejprve doma překvapil remízou 2:2, v odvetě v Málaze pak favoritovi podlehl 0:2.
Anglie na posledních dvou evropských šampionátech došla až do finále, kde v obou případech prohrála. S Českem se naposledy utkala na Euru v červnu 2021 a zvítězila těsně 1:0.
O dva roky dříve na sebe týmy narazily v evropské kvalifikaci, ve Wembley nejprve svěřenci tehdejšího trenéra Jaroslava Šilhavého utrpěli rekordní debakl 0:5, doma pak překvapili výhrou 2:1.
S Chorvatskem má český celek nejčerstvější zkušenost, v nedávné světové kvalifikaci za ním obsadil druhé místo ve skupině. Vloni v červnu v Pule utrpěl Haškův výběr debakl 1:5, doma v říjnu pak uhrál bezbrankovou remízu.
Český tým nezvítězil ani v jednom z dosavadních šesti vzájemných duelů. Chorvaté získali medaili na posledních dvou světových šampionátech, kde vybojovali stříbro a bronz.
UEFA zatím nerozhodla, jak přesně se Liga národů promítne do kvalifikace o příští mistrovství Evropy, které se uskuteční za dva roky ve Velké Británii a Irsku.
Některé týmy každopádně na základě výsledků v soutěži dostanou dodatečnou šanci postoupit na šampionát.
ŽIVĚTrump ukončí zásah ICE v Minnesotě, operaci provázely protesty i střelba
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončí zásah Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minnesotě. Ve čtvrtek to podle agentury AP prohlásil Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Operace zaměřená na nelegální migraci vedla k masovému zadržování lidí, rozsáhlým protestům a ke smrti dvou osob, které zastřelili federální agenti.
Tvrdá srážka s realitou. Češi vstoupili do turnaje debaklem od Kanady
Čeští hokejisté ve svém úvodním utkání na olympijském turnaji v Miláně nepřekvapili. Proti silně favorizované Kanadě byli často pod tlakem a prohráli 0:5. Connor McDavid si připsal tři asistence. Čisté konto vychytal díky 26 úspěšným zásahům Jordan Binnington.
ŽIVĚUkrajinská palba odřízla v Belgorodské oblasti 220 tisíc lidí od elektřiny
Kvůli ukrajinské palbě se ocitlo více než 220 tisíc odběratelů v ruské Belgorodské oblasti bez dodávek elektrického proudu, uvedl ve čtvrtek odpoledne na Telegramu regionální gubernátor Vjačeslav Gladkov. Rusko v posledních týdnech útočí na ukrajinskou energetiku pravidelně a zatímco teploty opakovaně padají hluboko pod nulu, Ukrajinci se ocitají bez tepla, elektřiny i tekoucí vody.
Rusko se může změnit na trvale útočný stát. Experti dávají Evropě návod, jak má jednat
I když Moskva na Ukrajině vojensky selhává a ztrácí statisíce vojáků, skutečná výzva přijde až po utichnutí zbraní. Podle analýzy UNITED24 Media hrozí, že se Rusko změní v trvale útočný stát, na který nebude stačit jen diplomacie v rukavičkách. Evropa musí začít jednat dřív, než se Moskva vzpamatuje z ekonomického šoku a zahájí další kolo agrese.
Potrestaný Ukrajinec dostal od Zelenského medaili, krajan nesmí použít motto básnířky
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován z olympijského závodu. Navzdory zákazu MOV chtěl mít na helmě sportovce zabité Rusy. MOV mu dokonce odebral i akreditaci, vrátil mu ji až po třech hodinách. Ukrajinský prezident Volodymir Zelenskyj mu nyní udělil Řád svobody