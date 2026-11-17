Pořádný rozruch vzbudila fotografie Tomáše Chorého, kterou na svém instagramu zveřejnil Jan Kopic. Bývalý reprezentační útočník má na snímku zdvižený prostředníček, tedy gesto, kvůli kterému skandálně skončil v pražské Slavii. Kopic fotku doprovodil hashtagem "freechoras" a anketou s dotazem, zda se Chorý škrábe.
Chorý skončil ve Slavii minulý měsíc po jednom z celé řady excesů. V 55. minutě zápasu s Hradcem Králové rozhodčího Jana Všetečku počastoval vztyčeným prostředníčkem a znovu tak výrazně oslabil svůj tým, který nakonec s východočeským sokem ztratil dva body za plichtu 0:0.
Stejné gesto má pak Chorý na fotografii, kterou na svém instagramu zveřejnil záložník Jan Kopic, který v současné době nastupuje za plzeňské béčko. Hashtag #freechoras pak odkazuje na trest, který jednatřicetiletý střelec v Edenu vyfasoval.
Chorý nejdříve od disciplinární komise vyfasoval maximální trest na šest zápasů, Slavia následně vyřadila do konce podzimní sezony z A-týmu s tím, že už s ním dál nepočítá.
Chorý se s Kopicem znají dlouhá léta, společně nastupovali v plzeňském dresu, než Chorý před dvěma lety přestoupil do pražské Slavie. Šestatřicetiletý Kopic momentálně působí v béčku západočeského klubu.
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