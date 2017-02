Škoda se gólově dotáhl na bratra. Jsem hlavně rád, že jsme potvrdili očekávání, říká

před 4 hodinami

Fotbalová Slavia v úvodním soutěžním zápase jarní části sezony potvrdila roli favorita a před 14 116 diváky porazila Jihlavu 2:0. "Myslím, že se nám povedlo navázat na povedený závěr podzimu," říkal po zápase hrdina utkání Milan Škoda, který s kapitánskou páskou vstřelil obě branky svého týmu.

Praha - První krok za útokem na ligový titul ma fotbalová Slavia úspěšně za sebou. Hned v úvodním jarním kole tým trenéra Jaroslava Šilhavého porazil Jihlavu vedenou exreprezentačním koučem Michalem Bílkem 2:0. O obě branky vítězů se postaral kapitán Milan Škoda.

Sešívání si po vítězném domácím zápase slovy kapitána Milana Škody oddechli. "Velká spokojenost. Před zápasem přemýšlíte, zda zvládnete vstup do jara, protože jsou před vámi velká očekávání. Jsem velmi rád, že nám zápas s Jihlavou vyšel," vyprávěl spokojený Škoda. "Trenér nás před zápasem uklidňoval, abychom hráli v pohodě a navázali na podzim," dodal.

Navíc stejně jako v posledním podzimním domácím zápase Slavie zpozdil začátek utkání proti Jihlavě výpadek světel na stadionu. "Výpadek světel je vždycky nepříjemný, protože se úvod zápasu o čtvrt hodiny zdržel, ale naštěstí nás to nijak zvlášť neovlivnilo. Někdo v kabině hlásil, že se výpadek stal i v posledním podzimním kole, tak to dopadne dobře i teď," vzpomínal na tři měsíce starý incident Škoda.

Slavia v zimě přivedla hned sedm nových posil a trojice Michael Lüftner, Jan Sýkora a Per-Egil Flo nastoupili v základní sestavě. "Všichni noví hráči odehráli velmi slušné utkání. Noví hráči věděli, co mají hrát," hodnotil své nové spoluhráče Škoda, jenž vyzdvihl křídelní hru Slavie.

První branku vstřelil Škoda po krásném dlouhém pasu od obránce Michala Frydrycha, druhou přidal po půli z penalty. "U penalty mi trošku zatrnulo. Řeknete si, že to dáte po zemi k tyči a ono se to odrazí do branky od břevna," usmíval se při odpovědi Škoda, kterému radost z hattricku překazil báječný zákrok jihlavského brankáře Jana Hanuše, který vytáhl povedenou hlavičku na břevno. "Chytil to fantasticky," ocenil Škoda nejlepšího jihlavského hráče zápasu.

Slávisté měli na podzim problém s proměňováním pokutových kopů, a tak se k penaltám od závěru podzimu staví právě Škoda. "Už jsem penaltu kopal i ve Zlíně, protože jsme na podzim pokutové kopy neproměňovali, tak jsem si je vzít musel. Úplnou radost z toho nemám, ale pokud budu penalty proměňovat, tak budu chodit," ujistil jednatřicetiletý reprezentant.

Škoda se dvěma góly dotáhl v tabulce střelců na svého desetigólového bratra Michala. "S bráchou si zavoláme, ale škádlit se nebudeme. Jsme za sebe rádi navzájem," ujistil starší bratr po zápase, který vidělo 14 116 diváků. "Návštěva byla úžasná. Po té dlouhé přípravě bylo fantastické, když na vás přijde tolik lidí," dodal na závěr Škoda.

