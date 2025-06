Skandál na Slovensku. Každý týden se stane plno divných věcí, říká kouč

Fotbal v nižších soutěžích píše často pozoruhodné příběhy, ovšem ten z páté slovenské ligy se přece jen vymyká. V zápase FK Jesenské - Baník Veľký Krtíš přišli hosté o tři brankáře a nakonec na protest opustili hřiště. Na případ upozornil portál sme.sk.

Ve šlágru páté ligy přijel druhý Veľký Krtíš na trávník třetího Jesenského, oba celky stále s reálnou šancí na postup.

Hosté přicestovali jen se třemi náhradníky, jako hráč do pole se původně oblékl i náhradní brankář.

Jenže právě gólman Robert Kaczorek se už ve 20. minutě po jednom z výkopů zranil a Pavol Kalmár se musel převléknout do brankářského.

Ani on však nevydržel mezi tyčemi dlouho. Už po třech minutách šel do souboje s domácím Adriánem Vargou, po jejich střetu poslal míč do odkryté brány László Klajban a otevřel skóre.

"Hráč Jesenského mu stoupl na nohu, ovšem nepískal se faul na brankáře, ale byl uznaný gól Jesenského," zlobil se Andrej Mesároš, kouč Veľkého Krtíše. "Podíváme se na to na videu," nechtěl po zápase dělat ukvapené závěry.

Gólman Kalmár měl po střetu velké bolesti, podle sme.sk se skoro nemohl postavit na nohu, a přestože ještě zkoušel pokračovat ve hře, po pár vteřinách musel střídat. A rukavice navlékl další, už třetí muž.

Július Matuška však překvapivě dlouho odolával a hosté drželi těsný stav i naději na úspěch. "Zranění brankářů určitě soupeře trochu vykolejilo, ale mám pocit, že nás to vykolejilo ještě víc," divil se trenér Jesenského János Vízteleki.

Až v 74. minutě Matuška chyboval a domácí zvýšili na 2:0. "Kdysi chytal hokejbal, takže nějaké brankářské návyky má," prozradil Mesároš nezvyklou gólmanskou průpravu svého svěřence.

"Ale viděli jste, že druhý gól byl jasně jeho. Ovšem nemůžeme se na něho zlobit, jsem rád, že se někdo chlapsky postavil do brány," zastal se ho kouč Baníku.

To nejpodstatnější však teprve přišlo. Dvě minuty před koncem zahráli domácí v pokutovém území rukou, jenže penalty a oživení naděje na případný bodový zisk se Veľký Krtíš nedočkal. "Tu ruku viděl celý stadion, i lavička domácích," čertil se Mesároš.

Jeho svěřenci obsypali rozhodčího, křivdu těžce nesli a za protesty si vysloužili dvě červené karty. Jednu dostal i provizorní brankář Matuška, který sebral sudímu píšťalku.

Vzápětí celý tým Baníku opustil hřiště a zápas bude mít disciplinární dohru. Dá se čekat kontumace utkání ve prospěch Jesenského a tresty pro soupeře.

"Cítíme velkou křivdu. I v minulosti jsme zažili zvláštní zápasy. V Látkách, v Málinci… Každý týden se stane plno divných věcí," citoval Mesároše web sme.sk.

"Nedivím se klukům, že potom vypění. Tohle jsem ještě nezažil," kroutil kouč hlavou.