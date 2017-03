Sivok byl nervozní. O přestávce se mi ale ulevilo, stejně jako trenéru Jarolímovi, prozradil stoper

před 1 hodinou

Kapitán Tomáš Sivok jako jediný ze současných fotbalových reprezentantů pamatoval poslední zápas na hřišti San Marina. Také proto se mu ulevilo, že český tým nastřílel tři rychlé góly.

Serravalle - Před osmi lety z lavičky sledoval, jak jeho spoluhráči dobývají obranu soupeře a o výhře 3:0 rozhodli až ve druhé půli. Proto byl Tomáš Sivok velmi rád, že dnes Češi zvládli duel s outsiderem mnohem lépe a výhru 6:0 si zajistili už v první půli.

"Moc dobře jsem nespal a byl jsem nervózní, protože si pamatuju zápas, co jsme tu sehráli ještě za pana Brücknera. Vím, jak mohou být tyto zápasy těžké. Vždy záleží na tom, jaký si ho uděláte. Nám se povedlo dát šest branek, takže to bylo dobré. Teď všichni řeknou, že jsme splnili povinnost. Kdyby to ale bylo jen 1:0, tak by nás všichni kritizovali. Takže pro nás výborné," řekl Sivok v rozhovoru s novináři.

Hlavní podle něj bylo, že trenér Karel Jarolím nenechal tým před zápasem s outsiderem nic podcenit. "Němci tu vyhráli 8:0, ale viděli jsme i zápas v Norsku, kdy ještě čtvrt hodiny před koncem drželo San Marino skóre 1:1. Trenér nás na to upozorňoval a udržel nás v napětí, abychom to nepodcenili. A to se projevilo, od začátku jsme byli koncentrovaní," chválil zkušený stoper.

"Trenér nás pořád udržoval pod tlakem. Ale to je dobře. Kdybychom sem přijeli jako na dovolenou, tak by se mohlo stát neštěstí. Jsem rád, že kluci měli chuť a zvládli jsme to takovým rozdílem," ocenil Sivok.

Trenér Jarolím podle něj polevil až v poločase za stavu 5:0. "O poločase jsem na trenérovi viděl, že se mu ulevilo. Přišel, zasmál se a říkal, že kdyby byl takový zápas pokaždé, tak by to bylo skvělé. Nabádal nás, ať jsme obezřetní a ať si to užijeme, protože se málokdy stává, aby byl po půli takový výsledek," řekl Sivok po nejlepším poločase v historii českého národního týmu.

Ve druhém poločase už Češi spíše drželi míč a přidali už jen jeden gól z penalty. "Druhá půle už byla těžká psychicky, protože hodně vedete a hlavně se nechcete zranit, takže do soubojů už nechodíte naplno. Také si hlídáte, abyste nedostal zbytečnou žlutou kartu. Výsledek je i tak pro nás krásný," dodal nejzkušenější hráč českého výběru.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články