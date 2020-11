S Německem se nehraje každý den, řadím to na úroveň LN, říká Šilhavý

Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý přikládá středečnímu přípravnému zápasu s Německem vzhledem k jménu soupeře stejnou důležitost jako následným dvěma soutěžním utkáním Ligy národů proti Izraeli a Slovensku. Nemyslí si, že duel v Lipsku bude pro jeho tým snadnější tím, že mistři světa z roku 2014 nastoupí bez hlavních opor.

"Zápas s Německem se nehraje každý den. Je to velice silný soupeř s velkou historií, s mnoha úspěchy. Takže z toho pohledu jsme rádi, že můžeme s takovýmhle soupeřem změřit síly," řekl při on-line tiskové konferenci Šilhavý.

"Pro mnohé z nás je zápas s Německem velice prestižní. Takže to řadím na úroveň těch dvou zápasů v Lize národů. Každý zápas včetně Německa je pro nás důležitý. Určitě nedáváme Německo na druhou kolej. Že bychom Ligu národů řadili výš, to ne," dodal Šilhavý.

Německý trenér Joachim Löw se rozhodl ve středu šetřit řadu opor včetně hráčů z Bayernu Mnichov a nasadí členy širšího kádru.

"Hrají o první místo ve skupině Ligy národů. Tohle je přípravné utkání, tamto o body, soutěžní. Trenér Löw se asi dohodl s těmi týmy jako Bayern, Real, že ti hráči mají hodně zápasů, tak je asi třeba šetří. Přesto si myslím, že Německo má řadu silných hráčů, kteří nemají třeba takové jméno, ale určitě mají velkou kvalitu. Takže to pro nás nebude jednoduché, byt třeba nebudou hrát ty největší hvězdy," poznamenal Šilhavý.

O sestavě už má víceméně jasno. Potvrdil, že v brance nastoupí Jiří Pavlenka z Brém, který se po středečním duelu vrátí zpět do klubu.

"V těch třech nadcházejících zápasech určitě dostanou šanci všichni hráči, zátěž se rozloží. Jednoduché rozhodování to není, ale nějak jsme se už rozhodli. Zítra se může střídat šest hráčů, předpokládám, že to vyčerpáme. Je to zápas, který nám řekne spoustu informací o hráčích, kteří dostanou šanci, jak se budou prezentovat s tímto těžkým soupeřem. Můžeme si na ně sáhnout a budeme o nich mít další informace," konstatoval Šilhavý.

Věří, že jeho svěřenci navážou na solidní výkony z poslední doby.

"Myslíme si, že jdeme správným směrem. Když jsme si hodnotili ty dva předchozí srazy, ať už jde o zápasy na Slovensku, v Izraeli nebo i ve Skotsku, byť jsme tam prohráli, tak už tam byly znaky kvalitního fotbalu. Snažili jsme se hrát kombinačně, krátké přihrávky, vysoký presink, zisky míče. Věřím, že postupně budeme získávat další sebevědomí a budeme se ještě zlepšovat," prohlásil Šilhavý.

Na rozdíl od předchozích dvou měsíců zatím reprezentaci tolik nezasáhl koronavirus. Při pondělním srazu měl pozitivní test pouze defenzivní univerzál David Pavelka, v minulém týdnu brankář Filip Nguyen a ještě před nominací trojice slávistů.

"Bylo to trochu klidnější. Nicméně když jsme dělali nominaci, opět byla spousta kluků zraněných nebo nemocných. Mrzí mě, že hrajeme tady v Lipsku a přišel o to třeba takový Patrik Schick. Ale i kluci ze Slavie, Kadeř (Pavel Kadeřábek), který hraje bundesligu. Zase spousta kluků chybí, není to ideální. Ale dnes se s tím potýká každý tým," dodal Šilhavý.