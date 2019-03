Šílené. Fotbalovou rozhodčí polili fanoušci v Argentině vařící vodou

před 1 hodinou

Šílené okamžiky plné bolesti má za sebou fotbalová rozhodčí Rosana Pazová. Při ligovém utkání argentinské provincie San Juan ji fanoušci opařili vařící vodou.

K incidentu došlo při utkání mezi týmy Marquesado a San Martín. Domácí celek v závěru prohrával 0:1, když se mu rýsovala nadějná příležitost na vyrovnání. Jenže ji zmařil chybný hvizd hlavní rozhodčí. To neunesli fanoušci Marquesada a svou zlost si vybili na asistentce sudí Rosaně Pazové. Na ženu s praporkem mrštili lahev s horkou vodou, která Pazovou opařila na zádech.

"Do konce zápasu chyběly dvě minuty, když jsem ucítila, jak hodili vařící vodu na moje záda. Zavolala jsem na hlavní rozhodčí, abych jí řekla, co se stalo, a prosila jsem, ať mi spálené místo ochladí studenou vodou," vylíčila Pazová místnímu listu Telesol Diário. "Chtěli okamžitě ukončit zápas, ale nakonec jsme se domluvili, že se dohraje podle regulí," doplnila 46letá rozhodčí.

Pazovou pak po závěrečném hvizdu prohlédl v kabině lékař a ošetřil jí spáleniny. "Nemám ale žádné zranění z toho zásahu, musím dávat pozor, aby se mi do rány nedostala infekce," uvedla Pazová. "Doufám, že už se nic podobného nestane, mohlo se to přihodit kterémukoliv z mých kolegů. Ať je napaden mužský nebo ženský rozhodčí, tohle se prostě nesmí stát," dodala.

Nepříjemný zážitek ji však od rozhodování fotbalových zápasů neodradí. "Poškozuje to obraz sportu. Je to těžké být ženskou rozhodčí ve fotbale, ale já se nevzdám, budu pokračovat. Děláme to kvůli vášni k fotbalu a mě nezastaví. Snad dostanu delegaci i na další víkend," těšila se odvážná rozhodčí.

Zatímco prezident soutěže Alberto Platero slíbil, že se případem bude zabýt disciplinární komise, a prohlásil, že viníci si zaslouží přísný trest, šéf Marquesada incident bagatelizoval. "Řekli mi, že to byla lahev, kterou někdo zapomněl na tribuně, ale nebyla to vařící voda. Neviděl jsem žádné popáleniny. Mluvil jsem s tou rozhodčí a nic nám neukazovala," tvrdil šéf klubu.

"Ale nechci fanoušky bránit, ať hodili cokoliv. Pokud se chovali nevhodně, nebudou vpuštěni na zápas. Nesouhlasím s tím, co udělali. Budeme s nimi mluvit a pokusíme se jim v tom zabránit," slíbil alespoň prezident Marquesada.

Rosana Paz v akci: