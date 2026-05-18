Sport

Šigut policii přiznal účast v korupční aféře. Promluvila i jedna z hlavních postav

ČTK

Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policii přiznalo ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků. Uvedl to Radiožurnál s odkazem na informace z policejních dokumentů. Obvinění se vyjádřit odmítli.

Samuel ŠigutFoto: Sznapka Petr
Moravskoslezská část vyšetřování se týká 18 lidí, přičemž 13 z nich úplně nebo částečně přiznalo vinu. Ostatní odmítli, že by se na něčem nelegálním podíleli.

Podle Radiožurnálu se Šigut v březnu policii přiznal, že sázel na zápasy, nejméně dvě utkání ovlivnil a také přijal úplatek.

"Částka v rozmezí mezi 20 a 30 tisíci korun, přesně si již nepamatuji. Kdo mi tyto finanční prostředky v hotovosti předal, už si nejsem stoprocentně jistý, ale domnívám se, že to byl pan Černaj," řekl policii třiadvacetiletý hráč, který má pozastavenou činnost.

Bývalý hráčský agent Daniel Černaj je jedním z hlavních aktérů korupční a sázkařské kauzy. Také on se ke korupci přiznal.

"Vždy jsem to dělil rovným dílem mezi hráče a nekoukal jsem se, jestli někdo hrál pět minut, nebo déle a vesměs to bylo 30 až 50 tisíc a my jsme si nechali o něco víc," uvedl Černaj.

Někteří hráči ovlivňovali zápasy kvůli penězům nebo výhodnějším smlouvám. Zmanipulován byl například přípravný zápas mezi druholigovými týmy Chrudimi a Jihlavy loni v listopadu.

Sázka byla na to, že v zápase padnou alespoň čtyři góly, což se skutečně stalo - Jihlava vyhrála 4:1.

K přijetí úplatku v tomto utkání se přiznal brankář Chrudimi Lumír Číž. Potřeboval prý peníze, jelikož hráčům východočeského týmu tehdy nepřišla výplata.

"Oslovil mě pan Černaj, jestli bych s ním nechtěl zajít na kafe, setkali jsme se v Globusu v Pardubicích a vlastně mi bylo nabídnuto, jestli se nechci účastnit na manipulaci toho zápasu. Možnost byla, že buď se účastnit budu a dostanu 70 tisíc korun, myslím, nebo nebudu, a řeknu, že jsem zraněný a dostanu 10 tisíc," prohlásil Číž.

Podílel se na zmanipulování dalších zápasů, dohromady za to podle vlastních slov dostal 150 tisíc korun.

Radiožurnál uvedl, že na základě odposlechů jsou obvinění součástí větší skupiny, která měla svou hierarchii. Někdo vyhledával hráče a rozhodčí ochotné zmanipulovat zápasy, a pak je uplácel.

Ti, kteří upláceli, pak dostávali přesně dohodnutou odměnu od dalších lidí, kteří v zahraničí sázeli na zmanipulované zápasy. Většinou sázeli na asijských webech, kde výhry bývají vyšší.

Kdo přesně sázel v zahraničí, se zatím neví. Stopy ale podle zjištění policie vedou na Balkán.

V kauze bylo na konci března obviněno 32 lidí. Etická komise Fotbalové asociace ČR zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu.

Z prvoligových klubů se kauza týká Karviné, z druhé nejvyšší soutěže pak Opavy a Chrudimi. Do kauzy jsou zapojeni i další hráči z první ligy Jakub Elbel (Olomouc) a David Látal (Ostrava).

Odevzdat pas, náramek na ruku. Mocný muž Zelenského éry je na svobodě

Bývalému šéfovi prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (asi 66 milionů Kč) na kauci. Dnes tak vyšel z vazební věznice a je na svobodě. Bude ale muset odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb, oznámila ukrajinská média. Soud vzal Jermaka do vyšetřovací vazby minulý týden.

Proplížili se koryty řek. Jak Ukrajinci pomocí AI obelstili obranu Moskvy

„Spravedlivá odplata za ruský teror bude zasahovat přesně ta místa, odkud Rusko čerpá svou sílu a pocit bezpečí,“ řekl ve svém pravidelném sdělení Ukrajincům prezident Volodymyr Zelenskyj po bezprecedentním víkendovém útoku na Moskevskou oblast. Ukrajinci při něm zasáhli rafinerie, přečerpávací stanice i technologické podniky. Trosky strojů dopadly i na mezinárodní letiště Šeremetěvo.

