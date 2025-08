Sigma se porve o EL s Kodaní, nebo Malmö. Ke Spartě i Baníku byl los milosrdný

Fotbalisté Sigmy Olomouc se ve 4. předkole Evropské ligy utkají s vyřazeným ze soubojů mezi Malmö a FC Kodaň v 3. předkole Ligu mistrů. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. První zápasy se budou hrát 21. srpna, odvety o týden později. Hanáci začnou na hřišti soupeře.

Olomouc si díky vítězství ve finále MOL Cupu nad Spartou zajistila podzim v pohárové Evropě. Vstoupí rovnou do play off o Evropskou ligu, v případě vyřazení se přesune do ligové fáze Konferenční ligy.

"Moje dojmy jsou trochu smíšené. Z té varianty po rozdělení před losem jsme dostali tu nejtěžší možnou dvojici. Se severskými týmy nemáme moc zkušeností, příliš s nimi nehráváme. Uvidíme po jejich vzájemném duelu, určitě si oba týmy dobře načteme," řekl ČTK trenér Tomáš Janotka.

"Styly obou týmů jsou hodně blízké. Kodaň by byla více atraktivní pro fanoušky, ale Malmö zase podle mě více hratelné," dodal.

Před losem byla Sigma nenasazená. V pohárech je po sedmi letech, v srpnu 2018 ve 3. předkole Evropské ligy vyřadila Kajrat Almaty, ale poté nestačila na favorizovanou Sevillu.

Letenští fotbalisté v případě postupu přes Ararat-Armenii vyzvou v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy vítěze souboje FC Riga - Beitar Jeruzalém. Pokud Ostrava vyřadí Austrii Vídeň, utká se s lepším z dvojice Lugano - Celje. Zatímco Pražané by začali doma, Baník venku.

První zápasy se odehrají 21. srpna, odvety o týden později. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA v Nyonu.

Sparta minulý týden v domácí odvetě 2. předkola Konferenční ligy porazila kazachstánské Aktobe 4:0 a v součtu s úvodní venkovní prohrou 1:2 postoupila. Ve čtvrtek rozehraje na Letné dvojzápas s jerevanským celkem.

Ostrava přešla do kvalifikace třetí pohárové soutěže poté, co ve 2. předkole Evropské ligy nestačila na Legii Varšava. Slezané doma nejprve remizovali 2:2, v polské metropoli ale i kvůli neproměněné penaltě v závěru prohráli 1:2. Svěřenci trenéra Pavla Hapala začnou dvojutkání s Austrií rovněž ve čtvrtek před vlastními diváky.