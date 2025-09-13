Fotbal

Sigma dohrávala proti Plzni v devíti. Západočeši pak udrželi hubenou výhru

Sport ČTK Sport, ČTK
před 2 hodinami
Fotbalisté Plzně v 8. kole první ligy udolali doma v přesilovce Olomouc 1:0. Souboj dvou účastníků hlavní fáze evropských pohárů rozhodl ve 30. minutě Rafiu Durosinmi. Hanáci dohrávali v devíti, ve druhém poločase dostali krátce po sobě červenou kartu Abdoulaye Sylla s Ahmadem Ghalim.
Rafiu Durosinmi
Rafiu Durosinmi | Foto: Tomáš Liška

Plzeň porazila Sigmu popáté z posledních šesti vzájemných ligových zápasů a posunula se před ni na třetí místo neúplné tabulky. Západočeši vyhráli potřetí z minulých čtyř duelů nejvyšší soutěže. Hanáci venku v lize utrpěli porážku 0:1 potřetí za sebou.

Plzeňský trenér Koubek překvapil a nezvykle na pozici defenzivního záložníka nasadil Souarého, který je jinak halfbekem. V zahajovací jedenáctce chyběl útočník Vydra, jeden z kapitánů Viktorie začal po zranění z minulého kola před reprezentační pauzou na lavičce. Olomoucký kouč Janotka postavil hned do základní sestavy dvě čerstvé posily křídelníka Ghaliho a českého reprezentanta Berana.

Západočeši měli v úvodu mírnou převahu, hrozit začali ale až v druhé části první půle. Ve 27. minutě vypálil pohotově Ladra, trefil ale jen střed branky a gólmana Koutného. Po půlhodině hry už favorit otevřel skóre. Souaré sklepl do vápna nabíhajícímu Durosinmimu a uzdravený nigerijský útočník střelou na bližší tyč zaznamenal svůj pátý soutěžní gól v sezoně.

Branka padla ve chvíli, kdy kousek před vápnem po souboji s Aduem zůstal ležet hostující bek Slavíček. Domácí útočník však nefauloval, což hlavnímu sudímu Berkovi posléze potvrdil videorozhodčí. Krátce po úvodním gólu mohl zvýšit Memič, ve 34. minutě ale těsně minul. Až poté zahrozili také Hanáci, Syllovu dorážku zblízka po rohovém kopu nicméně srazil Paluska nad břevno.

Sedm minut po pauze zahodil velkou šanci na pojistku Adu, který se po Ladrově přihrávce protlačil až před Koutného, ale olomouckého gólmana nepropálil. V 58. minutě Sigmě výrazně zkomplikoval závěr Sylla. Stoper Hanáků zatáhl unikajícího Adua a od Berky dostal rovnou červenou kartu.

Hanáci se i v oslabení dostali k vyložené šanci na vyrovnání. Po několika odrazech se v 62. minutě ocitl sám před Jedličkou Tijani, vypálil však nad. Za dalších šest minut bylo s hosty ještě hůře. Ghali ostrým skluzem trefil Palusku a sudí Berka po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace udělil olomoucké posile místo původní žluté červenou kartu.

V 73. minutě se Západočeši dostali do brejku. Sám před Koutným se však neprosadil Havel ani z následné dorážky střídající Višinský, který před reprezentační pauzou kvůli zranění hlavy nedohrál utkání v Liberci. Hostující obránce Slavíček odvrátil balon z brankové čáry.

Západočechům se ve dvojnásobné početní převaze příliš nedařilo a pojišťující trefu nepřidali. Doskiho střelu srazila obrana těsně nad a další střídající hráč Vydra už v nastavení neuspěl sám před Koutným. Viktoria sice tři body uhájila, ale někteří fanoušci se neudrželi a nepřesvědčivou hru v přesilovce ohodnotili pískotem.

Liberec proti Baníku bleskově udeřil

Hráči Mladé Boleslav zvítězili 3:2 v Teplicích, přestože dvakrát prohrávali. Domácí poslal do vedení v 10. minutě Matěj Pulkrab, z penalty srovnal Matyáš Vojta.

Na gól Johna Auty odpověděl Michal Ševčík a ve 43. minutě rozhodl druhou trefou v zápase Vojta. Středočeši se posunuli na 11. místo neúplné tabulky, jejich soupeř prohrál v nejvyšší soutěži popáté za sebou a je předposlední. Oba celky mají k dobru dohrávku.

Liberečtí vyhráli v Ostravě 2:0. Severočeši rozhodli o vítězství hned v úvodní dvacetiminutovce brankami Lukáše Maška a Ermina Mahmice. Slovan v nejvyšší soutěži porazil Baník teprve podruhé z posledních 11 duelů. Baník prohrál potřetí z minulých čtyř ligových zápasů a v tabulce je až na 14. místě, k dobru má nicméně dvě utkání. Liberec naplno bodoval po třech kolech a patří mu osmá pozice.

8. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 1:0 (1:0)

Branka: 30. Durosinmi. Rozhodčí: Berka - Hájek, Kříž - Kocourek (video). ŽK: Breite, Dolžnikov. ČK: 58. Sylla, 68. Ghali (všichni Olomouc). Diváci: 9306.

Plzeň: Jedlička - Paluska (72. Markovič), Dweh, Jemelka - Memič (83. Doski), Souaré (78. Zeljkovič), Červ, Havel - Ladra (72. Višinský) - Adu (78. Vydra), Durosinmi. Trenér: Koubek.

Olomouc: Koutný - Slavíček, Sylla, Král, Sláma - Breite (87. Dolžnikov), Beran - Navrátil (64. Michez), Langer (46. Tkáč), Ghali - Tijani (64. Mikulenka). Trenér: Janotka.

FK Teplice - FK Mladá Boleslav 2:3 (2:3)

Branky: 10. Pulkrab, 29. Auta - 21. z pen. a 43. Vojta, 38. Ševčík. Rozhodčí: Nehasil - Hrabovský, L. Matoušek - Adámková (video). ŽK: Auta, Frťala (trenér) - F. Matoušek, Kostka, Klíma.

Teplice: Trmal - Danihel (46. Švanda), Halinský, Večerka, Riznič - Auta, Trubač (46. Jukl), D. Mareček (61. Náprstek), Fortelný (68. Krejčí) - Pulkrab, Nyarko (46. Radosta). Trenér: Frťala.

M. Boleslav: Floder - Kostka, Prebsl, Králik, F. Matoušek - Macek, Zíka - Ševčík (74. Pech), Langhamer (90. Donát), Penner (67. John) - Vojta (74. Klíma). Trenér: Majer.

FC Zlín - Dukla Praha 1:1 (0:1)

Branky: 55. Černín z pen. - 40. Šehovič. Rozhodčí: Všetečka - Volf, Kotalík - Rouček (video). ŽK: Petruta, Didiba, Kalabiška, Kopečný, Fukala - Šehovič, Purzitidis. Diváci: 3018.

Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, Křapka, Fukala - Didiba, Petruta (46. Nombil) - Pišoja (72. Načkebija), Cupák (90.+1 Ulbrich), Bartošák (72. Kalabiška) - Poznar (72. Kanu). Trenér: Červenka.

Baník Ostrava - Slovan Liberec 0:2 (0:2)

Branky: 2. Mašek, 19. Mahmic. Rozhodčí: Radina - Kubr, Váňa - Zelinka (video). ŽK: Pojezný, Owusu - Mašek, Mahmic, Mikula, Koželuh. ČK: 90.+2 Owusu. Diváci: 7637.

Ostrava: Holec - Rusnák (85. Munksgaard), Frydrych, Pojezný, Holzer - Kričfaluši - Buchta (46. Owusu), Frýdek (67. Látal), Planka (67. Musák), Plavšič - Zlatohlávek (46. Pira). Trenér: Hapal.

Liberec: Koubek - Koželuh, Gabriel, N'Guessan, Mikula - Masopust (80. Icha), Hlavatý - Hodouš (61. Špatenka), Mahmic (61. Stránský), Soliu (75. Juliš) - Mašek (61. Krollis). Trenér: Kováč.

Dukla: Matrevics - Kozma, Hunal, Purzitidis - Isife, Peterka, Žitný (90.+1 Hašek), Šehovič (90.+1 Ambler) - Čermák (72. Fokam), Kadák (72. Jedlička) - Cissé (72. Diallo). Trenér: Holoubek.

Tabulka:

1. Sparta 7 6 1 0 16:7 19
2. Slavia 7 5 2 0 15:5 17
3. Plzeň 8 4 3 1 16:7 15
4. Jablonec nad Nisou 7 4 3 0 9:3 15
5. Zlín 8 4 2 2 11:9 14
6. Olomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. Karviná 7 4 0 3 12:8 12
8. Liberec 8 3 2 3 11:10 11
9. Dukla 8 1 4 3 7:10 7
10. Bohemians 1905 6 2 1 3 4:8 7
11. Mladá Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
12. Hradec Králové 7 1 3 3 8:11 6
13. Slovácko 7 1 2 4 4:9 5
14. Ostrava 6 1 1 4 4:7 4
15. Teplice 7 1 0 6 8:16 3
16. Pardubice 6 0 2 4 6:15 2
 
