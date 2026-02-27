Sešívaní nadělili Trpišovskému k padesátinám pohodovou výhru na Dukle

Fotbalisté vedoucí Slavie porazili venku v 24. ligovém kole poslední Duklu 2:0. Obhájci titulu v nejvyšší soutěži už 25 zápasů po sobě neprohráli a jako jediní dál drží v této ligové sezoně neporazitelnost. Neúplnou tabulku vedou o deset bodů před Spartou, která v sobotu nastoupí proti Ostravě. V prvním poločase skórovali Vasil Kušej a nejlepší ligový střelec Tomáš Chorý z penalty.
Slávisté výhrou pogratulovali trenérovi Trpišovskému k dnešním 50. narozeninám. Slavia v dosavadních 22 vzájemných ligových zápasech neprohrála a v samostatné lize zůstala neporažena i v 11. utkání na Julisce.
Dukla zvítězila v jediném z posledních 19 kol a v lize jedenáctkrát po sobě nevyhrála. V pěti jarních kolech neskórovala, sérii bez gólu natáhla na 590 ligových minut.
Dukle se vydařil jen úvod zápasu, kdy po rohu zakončoval Hašek a hosty zachránil bránící Chorý. Pak už hřiště opanoval favorit. Kušej nejprve z ostrého úhlu málem zakroutil míč pod břevno, ale gól by stejně kvůli ofsajdu neplatil.
Další šanci připravil Holeš a Kušej už tentokrát otevřel skóre. Dal pátý gól v ligovém ročníku, trefil se v soutěži poprvé od říjnového derby na Spartě.
Síť rozvlnil i Chorý, ale jeho gól ze hry kvůli postavení mimo hru neplatil. Dočkal se až poté, co sudí Černý po rozboru u monitoru nařídil po střetu Svozila se Sadílkem penaltu.
Chorý i svůj 16. pokutový kop v nejvyšší soutěži proměnil, ještě ani jednou neminul. V čele tabulky střelců se posunul na 14 branek, přesně tolik jich má celý tým Dukly dohromady. Čermákova trefa v nastavení první půle kvůli ofsajdu neplatila.
Slavia si před derby se Spartou v příštím kole mohla dovolit o přestávce vystřídat Chorého, který patřil k hráčům ohroženým disciplinárním trestem. Velkou šanci jeho náhradníka Chytila zmařil brankář Bačkovský, který vytěsnil míč na tyč. Střeleckou mizérii Dukly mohl ukončit Pekhart, ale zblízka Markoviče nepřekonal.
Favorit pohodlně vyhrál, Slavia venku v lize jako jediná ve 12 utkáních v sezoně neprohrála.
24. kolo první fotbalové ligy:
Dukla Praha - Slavia Praha 0:2 (0:2)
Branky: 20. Kušej, 32. Chorý z pen. Rozhodčí: Černý - Hájek, Kotík - Zelinka (video). ŽK: Diallo (Dukla). Diváci: 7173.
Dukla: Bačkovský - Hašek (46. Unušič), Svozil, Purzitidis, Penxa - Kozma, Žitný - Gilbert (82. Diallo), Čermák (66. Hindi), Kreiker (66. Černák) - Milla (46. Pekhart). Trenér: Šustr.
Slavia: Markovič - Holeš, Zima, Bořil - Isife (84. Chaloupek), Schranz (73. Prekop), Sadílek, Jurásek - Cham (64. Oscar), Kušej (64. Suleiman) - Chorý (46. Chytil). Trenér: Trpišovský.
Tabulka:
1.
Slavia
24
17
7
0
52:18
58
2.
Sparta
23
14
6
3
43:23
48
3.
Jablonec nad Nisou
23
13
6
4
31:20
45
4.
Plzeň
23
12
6
5
42:28
42
5.
Liberec
23
10
7
6
37:23
37
6.
Olomouc
23
9
6
8
23:22
33
7.
Karviná
23
10
2
11
35:38
32
8.
Hradec Králové
23
8
7
8
33:29
31
9.
Zlín
23
7
7
9
26:29
28
10.
Bohemians 1905
23
7
5
11
20:29
26
11.
Teplice
23
6
7
10
23:29
25
12.
Pardubice
23
6
7
10
28:40
25
13.
Mladá Boleslav
23
4
8
11
29:47
20
14.
Ostrava
23
4
7
12
16:28
19
15.
Slovácko
23
4
7
12
16:29
19
16.
Dukla
24
2
9
13
14:36
15
ŽIVĚUrčitě teď nejsme na cestě ke 3,5 procentům HDP na obranu, vzkázal Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech jednal s americkým velvyslancem v Praze Nicholasem Merrickem o výdajích na obranu. Píše to dnes Deník N. Vláda chce snížit obranné výdaje ve srovnání s návrhem rozpočtu předloženým minulým kabinetem.
ŽIVĚBývalý americký prezident Clinton zákonodárcům řekl, že neměl ponětí o Epsteinových zločinech
Bývalý americký prezident Bill Clinton v pátek řekl zákonodárcům, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. V opačném případě by prý nelétal finančníkovým letadlem a naopak by ho nahlásil úřadům. Demokratický politik to uvedl v úvodním prohlášení adresovaném výboru Sněmovny reprezentantů pro dohled, které sdílel na sociální síti X.
USA jednají s kubánským režimem, možná se dohodnou na převzetí Kuby, tvrdí Trump
Spojené státy jednají na vysoké úrovni s kubánským režimem a možná se dohodnou na převzetí této karibské země, řekl v pátek podle agentur Reuters a AFP americký prezident Donald Trump novinářům v Bílém domě. Zdůraznil přitom, jaké má Kuba ekonomické problémy. Za nimi přitom z velké části stojí americké sankce a nedávné Trumpovo ropné embargo způsobilo na tomto ostrově bezprecedentní krizi.
V čem všem jede Babiš? EU si s jeho „neviditelným“ byznysem neví rady, žádá jediné
Hnojiva, spodní prádlo, pohřební květiny i lidská plodnost. To je jen zlomek položek, které v konečném součtu tvoří kolosální byznysové impérium šéfa hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše. Nyní se o něj podrobněji zajímá Evropská unie, která ovšem přiznává, že ztrácí přehled o podnikatelské struktuře českého předsedy vlády. Je totiž příliš spletitá a nepřehledná.
Přenos skončilDukla - Slavia 0:2. Sešívaní si došli k poklidné výhře, Dukla se dál topí u dna
Sledovali jste online přenos z utkání 24. kola fotbalové Chance Ligy mezi Duklou Praha a Slavií Praha.