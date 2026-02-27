Přeskočit na obsah
Benative
27. 2. Alexandr
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Fotbal

Sešívaní nadělili Trpišovskému k padesátinám pohodovou výhru na Dukle

ČTK

Fotbalisté vedoucí Slavie porazili venku v 24. ligovém kole poslední Duklu 2:0. Obhájci titulu v nejvyšší soutěži už 25 zápasů po sobě neprohráli a jako jediní dál drží v této ligové sezoně neporazitelnost. Neúplnou tabulku vedou o deset bodů před Spartou, která v sobotu nastoupí proti Ostravě. V prvním poločase skórovali Vasil Kušej a nejlepší ligový střelec Tomáš Chorý z penalty.

Tomáš Chorý, David Jurásek
Utkání 24. kola první fotbalové ligy: FK Dukla Praha - SK Slavia Praha, 27. února 2026, Praha.Foto: CTK
Reklama

Slávisté výhrou pogratulovali trenérovi Trpišovskému k dnešním 50. narozeninám. Slavia v dosavadních 22 vzájemných ligových zápasech neprohrála a v samostatné lize zůstala neporažena i v 11. utkání na Julisce.

Dukla zvítězila v jediném z posledních 19 kol a v lize jedenáctkrát po sobě nevyhrála. V pěti jarních kolech neskórovala, sérii bez gólu natáhla na 590 ligových minut.

Dukle se vydařil jen úvod zápasu, kdy po rohu zakončoval Hašek a hosty zachránil bránící Chorý. Pak už hřiště opanoval favorit. Kušej nejprve z ostrého úhlu málem zakroutil míč pod břevno, ale gól by stejně kvůli ofsajdu neplatil.

Další šanci připravil Holeš a Kušej už tentokrát otevřel skóre. Dal pátý gól v ligovém ročníku, trefil se v soutěži poprvé od říjnového derby na Spartě.

Reklama
Reklama

Síť rozvlnil i Chorý, ale jeho gól ze hry kvůli postavení mimo hru neplatil. Dočkal se až poté, co sudí Černý po rozboru u monitoru nařídil po střetu Svozila se Sadílkem penaltu.

Chorý i svůj 16. pokutový kop v nejvyšší soutěži proměnil, ještě ani jednou neminul. V čele tabulky střelců se posunul na 14 branek, přesně tolik jich má celý tým Dukly dohromady. Čermákova trefa v nastavení první půle kvůli ofsajdu neplatila.

Slavia si před derby se Spartou v příštím kole mohla dovolit o přestávce vystřídat Chorého, který patřil k hráčům ohroženým disciplinárním trestem. Velkou šanci jeho náhradníka Chytila zmařil brankář Bačkovský, který vytěsnil míč na tyč. Střeleckou mizérii Dukly mohl ukončit Pekhart, ale zblízka Markoviče nepřekonal.

Favorit pohodlně vyhrál, Slavia venku v lize jako jediná ve 12 utkáních v sezoně neprohrála.

Reklama
Reklama

24. kolo první fotbalové ligy:

Dukla Praha - Slavia Praha 0:2 (0:2)

Branky: 20. Kušej, 32. Chorý z pen. Rozhodčí: Černý - Hájek, Kotík - Zelinka (video). ŽK: Diallo (Dukla). Diváci: 7173.

Dukla: Bačkovský - Hašek (46. Unušič), Svozil, Purzitidis, Penxa - Kozma, Žitný - Gilbert (82. Diallo), Čermák (66. Hindi), Kreiker (66. Černák) - Milla (46. Pekhart). Trenér: Šustr.

Reklama
Reklama

Slavia: Markovič - Holeš, Zima, Bořil - Isife (84. Chaloupek), Schranz (73. Prekop), Sadílek, Jurásek - Cham (64. Oscar), Kušej (64. Suleiman) - Chorý (46. Chytil). Trenér: Trpišovský.

Tabulka:

1.

Slavia

24

17

7

0

52:18

58

2.

Sparta

23

14

6

3

43:23

48

3.

Jablonec nad Nisou

23

13

6

4

31:20

45

4.

Plzeň

23

12

6

5

42:28

42

5.

Liberec

23

10

7

6

37:23

37

6.

Olomouc

23

9

6

8

23:22

33

7.

Karviná

23

10

2

11

35:38

32

8.

Hradec Králové

23

8

7

8

33:29

31

9.

Zlín

23

7

7

9

26:29

28

10.

Bohemians 1905

23

7

5

11

20:29

26

11.

Teplice

23

6

7

10

23:29

25

12.

Pardubice

23

6

7

10

28:40

25

13.

Mladá Boleslav

23

4

8

11

29:47

20

14.

Ostrava

23

4

7

12

16:28

19

15.

Slovácko

23

4

7

12

16:29

19

16.

Dukla

24

2

9

13

14:36

15

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Jeffrey Epstein, ostrov, kriminalita, prostituce
Jeffrey Epstein, ostrov, kriminalita, prostituce
Jeffrey Epstein, ostrov, kriminalita, prostituce

ŽIVĚBývalý americký prezident Clinton zákonodárcům řekl, že neměl ponětí o Epsteinových zločinech

Bývalý americký prezident Bill Clinton v pátek řekl zákonodárcům, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. V opačném případě by prý nelétal finančníkovým letadlem a naopak by ho nahlásil úřadům. Demokratický politik to uvedl v úvodním prohlášení adresovaném výboru Sněmovny reprezentantů pro dohled, které sdílel na sociální síti X.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington

USA jednají s kubánským režimem, možná se dohodnou na převzetí Kuby, tvrdí Trump

Spojené státy jednají na vysoké úrovni s kubánským režimem a možná se dohodnou na převzetí této karibské země, řekl v pátek podle agentur Reuters a AFP americký prezident Donald Trump novinářům v Bílém domě. Zdůraznil přitom, jaké má Kuba ekonomické problémy. Za nimi přitom z velké části stojí americké sankce a nedávné Trumpovo ropné embargo způsobilo na tomto ostrově bezprecedentní krizi.

Andrej Babiš, jmenování ministra
Andrej Babiš, jmenování ministra
Andrej Babiš, jmenování ministra

V čem všem jede Babiš? EU si s jeho „neviditelným“ byznysem neví rady, žádá jediné

Hnojiva, spodní prádlo, pohřební květiny i lidská plodnost. To je jen zlomek položek, které v konečném součtu tvoří kolosální byznysové impérium šéfa hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše. Nyní se o něj podrobněji zajímá Evropská unie, která ovšem přiznává, že ztrácí přehled o podnikatelské struktuře českého předsedy vlády. Je totiž příliš spletitá a nepřehledná.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama