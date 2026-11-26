Fotbalisté Jablonce ve 4. kole Konferenční ligy porazili doma 2:0 dosavadního lídra soutěže Lugano a zaznamenali premiérové vítězství v hlavní fázi. V 70. minutě otevřel skóre obránce Martin Cedidla a pojistku přidal o čtvrt hodiny později útočník Lamin Jawo.
Jablonec má po předchozích remízách s FC Riga a Brightonem pět bodů a přiblížil se postupu do vyřazovací fáze, do které projde 24 týmů ze společné tabulky 36 mužstev. V Konferenční lize dosud stoprocentní Lugano ve 26. utkání utrpělo teprve druhou soutěžní porážku v sezoně.
V předposledním kole svěřenci trenéra Luboše Kozla nastoupí za dva týdny na hřišti Trabzonsporu. Ligovou fázi zakončí 17. prosince doma proti Iberii Tbilisi.
Jablonec šel do utkání se sérií pěti soutěžních zápasů bez výhry, trenér Kozel si ale nepřichystal žádné větší překvapení v zahajovací jedenáctce. Jeho protějšek Croci-Torti naopak nechal na lavičce hned několik hráčů obvyklé základní sestavy.
Domácí v prvním poločase nepustili dosud nejlepší ofenzivu soutěže (11 branek) do žádné gólové šance, sami ale také nebyli nebezpeční, přestože se hrál oboustranně otevřený fotbal. V jediné zajímavější situaci se ocitl v 39. minutě Castro, jabloneckou bránu netrefil.
Úvodní dějství nenabídlo žádnou střelu směřující mezi tři tyče, po přestávce ale začalo nad jabloneckou Střelnicí sněžit a se sněhovými vločkami přišly i první šance. Ve 48. minutě vystřelil z otočky Ajeti, domácí brankář Mihelak byl pozorný. Na druhé straně se po rohovém kopu dostal dvakrát k zakončení Jawo, oba pokusy mu zablokovali obránci.
V 70. minutě už většina z 3981 diváků na Střelnici mohla poprvé v ligové fázi oslavit vstřelený gól. Po Sedláčkově centru ze standardní situace se po sérii odrazů dostal míč k Cedidlovi a ten ho zblízka dorazil do sítě.
Vzápětí mohl odpovědět Bichsel, jeho pokus Mihelak vyškrábl na roh. Slovinský brankář si poradil i s Ajetiho ranou na přední tyč.
Hra se otevřela a domácí mohli přidat pojistku. V 79. minutě utekl Růsek po pravé straně, přečíslení vyřešil přihrávkou před odkrytou bránu Jawovi, který však trestuhodně minul.
V 85. minutě se přesto gambijský útočník dočkal. Sláma zpoza vápna napálil břevno, míč se odrazil od padajícího brankáře Von Ballmoose přímo k Jawovi a ten z metru neměl problém zakončit.
Hosté se snažili alespoň zkorigovat skóre, v závěru už se ale na nic nezmohli. V součtu s předkoly Jablonec neinkasoval ani v pátém domácím utkání Konferenční ligy, z toho čtyřikrát na Střelnici zvítězil. Severočeši neprohráli doma v pohárech podeváté v řadě.
Lídr švýcarské ligy nenapodobil dva roky starý triumf 1:0 v duelu Konferenční ligy v Mladé Boleslavi.
4. kolo fotbalové Konferenční ligy:
FK Jablonec - FC Lugano 2:0 (0:0)
Branky: 70. Cedidla, 85. Jawo. Rozhodčí: Šmajc - Vidali, Gabrovec - Matkovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Okeke, Sláma, Čanturišvili - Bichsel. Diváci: 3981.
Jablonec: Mihelak - Cedidla (86. Novák), Tekijaški, Pavlovič, Sláma - Okeke (60. Nebyla), Sedláček (90.+2 Souček) - Čanturišvili, Hollý (60. Růsek), Alioum (90.+2 Polidar) - Jawo. Trenér: Kozel.
Lugano: Von Ballmoos - Papadopoulos, Mai, Bichsel (80. Marques) - Karimov, Kendouci (80. Moncada), Bislimi, Alioski - Castro (63. Steffen), Pihlström (63. Dos Santos) - Ajeti (80. Behrens). Trenér: Croci-Torti.
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