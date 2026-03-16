Šenkeřík: Spartě se připomínalo, co jí chybí oproti Slavii. A když se to zvrtne…

„Sparta jasně porazila doma Slovácko. Před zápasem šly dost obavy, jestli domácí duel zvládnou, zdůrazňovalo se, jak je pro ně důležitý. Přitom by se dalo říct: druhý tým tabulky doma proti protivníkovi z barážové příčky, to je přece jasné!“ říká bývalý útočník a dvojnásobný český mistr Zdeněk Šenkeřík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
A zas tak jasné to nebylo. Sparta vypadla z poháru, pak prohrála derby, následně neuspěla v Konferenční lize na půdě Alkmaru. Jsou to také jenom lidi.
Když se to zvrtne a přijde série neúspěchů, je těžké porazit kohokoli. Sebevědomí není na výši. Navíc se neustále připomínalo, že ve Spartě není týmový duch jako ve Slavii. Byl to pro ni opravdu důležitý zápas.
Předpokládal jsem, že po vítězném derby Slavia ve Zlíně suverénně vyhraje, i když to nebylo jednoduché.
Do vedení se dostala krásnou ranou z dálky stopera Štěpána Chaloupka. Takových gólů moc nepadá, i když jsou divácky atraktivní a fanoušci je mají rádi.
Nejen v naší lize, v evropských soutěžích o něco víc, se týmy snaží soupeře obehrávat, pronikat do jeho obrany kombinací nebo po stranách a prudkými centry do kapsy.
Přitom trenéři nás vždycky nabádali, abychom se nebáli střílet. Vzít odpovědnost na sebe, pokusit se soupeře překvapit. A hráčů, kteří mají dobrou střelu, se najde dost.
O to víc mě potěšilo, že se takto prosadil obránce, to se málokdy vidí. Ukázalo se, že má Chaloupek nyní obrovskou formu a věří si. Trefil to náramně, což uznal i trenér Jindřich Trpišovský.
Velice zvláštní téma je pro mě Jablonec. Vždycky jsem ho chválil, jak se dokáže držet na předních pozicích, teď přišly tři porážky za sebou: v Boleslavi, doma s Olomoucí, a dokonce s poslední Duklou.
Prožívá nehezkou pasáž, poztrácel už hodně bodů, a kdyby si mužstva za ním počínala zdařileji, nemusel už být ani v první skupině.
Dukla čekala na gól 693 minut. To je neskutečně dlouhé období. Nyní porazila Jablonec, a nikoli šťastně nebo souhrou okolností – byla lepší.
Příchodem trenéra Pavla Šustra se hodně změnilo. Ukázal to na kamerunském útočníkovi Kevinu-Prince Millovi, kterého půjčila Sparta. V derby se Slavií ho stáhl, protože mu chyběla bojovnost. Vůbec se s hráči nemazlí, jasně jim vzkázal, že bez srdíčka se vyhrávat nedá.
Na tým se toho valilo dost, hodně přestupů, mužstvo si nemělo čas sednout. Kritizoval to i bývalý majitel Petr Paukner, jemuž se nelíbí práce sportovního ředitele Martina Haška.
Trenér Šustr, jenž vystřídal Davida Holoubka, hodně Duklu zvedl. Ale nevím, jestli to bude na opuštění poslední příčky stačit, jestli není pozdě.
Utkání s Baníkem rozhodl svým gólem hradecký útočník Ondřej Mihálik. Provalilo se, že má s jedním fanouškem dosti vyostřené vztahy, stále je od něho urážený, i vulgárně. To není nic příjemného. Kdyby hrál bundesligu a přišlo 40 tisíc diváků, tak by ho ani neslyšel. Já však také zažil zápasy s prázdnými ochozy, kdy bylo slyšet každé slovo. I ta nepěkná.
Je hezké, že se Mihálika zastal trenér David Horejš. To je moc dobře. Takového škarohlída nikdo nemusí. Je to i extrém, sám jsem nic podobného nezažil.
Pískali na mě, pokřikovali, že už na ligu nemám, v takové osobní rovině to však nikdy nebylo. Mihálik odpověděl tím nejlepším způsobem – vstřelil vítězný gól.
Několik českých hráčů si připsalo první ligovou trefu: Lukáš Penxa z Dukly, teplický Pavel Svatek, liberecký Daniel Rus. Dušovali se, že na první trefu nikdy nezapomenou, a měli pravdu.
Já si taky pamatuju, jak jsem v dresu Bohemians skóroval v Liberci v jeho mistrovské sezoně 2001/2002. (25. 11. 2001, 15. kolo, Liberec–Bohemians 3:2)
Trenér Vlastimil Petržela nevěděl, co se mnou. Byl jsem snaživý, ale asi jsem moc nevynikal. Nasadil mě do útoku, abych hodně běhal.
Pavel Mareš vyhrál hlavu, já šel sprintem za něj a vyrovnal na 2:2. Ale prohráli jsme, v poslední minutě Jirka Štajner kopl při penaltě panenku na Kamila Čontofalského a byl konec. Ale potvrzuju – na první gól se nezapomíná. To nejde!
Mezi gólovými nováčky je i dvacetiletý liberecký Rus, který proti Teplicím minutu před koncem proměnil penaltu. To se jen tak nevidí, aby hráč při osmém startu v lize a v takovém věku šel na pokutový kop. Pro mužstvo je ovšem obrovský přínos, že má takového borce, který si věří. Moc tomu fandím.
Traduje se, že odpovědnost na sebe mají vzít ti nejzkušenější, ale když si nevěří, ať jde ten, kdo umí a sebevědomí má. Je jedno, jestli má za sebou padesát startů, nebo osm.
Proměnit penaltu v této minutě a za takového stavu není sranda, na druhou stranu není touto vypjatou situací moc políbený a dokáže se s ní snáze vyrovnat.
Zdeněk Šenkeřík
Narodil se 19. prosince 1980
Se Slavií se stal v letech 2008 a 2009 mistrem ligy
Nejvyšší soutěž hrál i za Bohemians, Jablonec a Ostravu, celkem v ní nasbíral 217 zápasů a vstřelil 34 gólů
