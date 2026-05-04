Šenkeřík: Povzdechy Sparty jsou už zbytečné. Za tristní podívanou můžou i rozhodčí

„K utkání Liberec–Slavia dánský trenér Sparty Praha Brian Priske poznamenal, že se bojí o českou ligu. A já s ním trošku souhlasím," říká bývalý útočník a dvojnásobný český mistr Zdeněk Šenkeřík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
Zápasy jsou plné arogance, agresivity, ostrých, až zákeřných soubojů, neúcty k protihráčům. Minutáž je hodně nízká, pořád se jenom stojí, něco se řeší a čeká. Hezký fotbal moc vidět není.
A hodně na tom mají podíl rozhodčí, to mi nikdo nevymluví. Ptám se, kde jsou naši mezinárodní rozhodčí, proč nepískají tyhle důležité zápasy v trendu, který vidíme na mezinárodní úrovni.
Kdo viděl semifinále Ligy mistrů Paris Saint-Germain proti Bayernu Mnichov, ten rozdíl jasně vnímá. A nejde o kvalitu týmů a především jednotlivců, ale o celkové pojetí.
Z fotbalového pohledu se na zápas Slavie v Liberci nedalo dívat. Jestli jsou zahraniční rozhodčí víc nad věcí a nejsou tak úzkostliví, nevím. Nejsem ten pravý odborník. Chci však jako prostý fanoušek vidět krásné góly, geniální přihrávky, chytré kličky a ne že se někdo pere.
Dovedu se ovšem vžít do pocitů hráčů a vlastně celých klubů. Jsou ve fázi, kdy si chtějí udržet vydobyté pozice, nervozita je velká. Mají toho v závěru sezony už opravdu dost, touží po tom, aby byl konec a všechno z nich spadlo.
Teplický trenér Zdeňko Frťala si postěžoval, že jsou hráči unavení. Leckdo si řekne z čeho? Já to však vidím víc jako psychickou únavu a opotřebovanost.
V takovém rozpoložení přicházejí zákroky, které do fotbalu nepatří a divák nad nimi jenom žasne. Znovu se tedy probírá, jestli má z tohoto hlediska nadstavba nějakou hodnotu. Přináší dramatické souboje, to bezesporu, ale zároveň i tyhle průvodní jevy.
Hodně se rozebíralo zranění libereckého Petra Hodouše, kterého trefil do obličeje loktem David Moses ze Slavie. Bylo to hodně ošklivé.
Všiml jsem si, že se mu po utkání na sociální síti omluvil, že to nechtěl udělat. Je pravda, že on hrál míčem, byl v souboji dřív. I rozhodčí to vyhodnotil jako nešťastný střet, nikoli faul. Ale je to úder loktem a hodně šeredná věc. Údery na hlavu by si měli kluci v každé situaci hlídat, jde o zdraví.
Za Slavii se střelecky prosadili nigerijský stoper Igoh Ogbu a levý krajní hráč David Jurásek, který vstřelil krásný gól z přímého kopu. Podotýkám, že trochu šťastný, ale to k fotbalu patří. Oba skórovali v ročníku poprvé, Slavia už má tak devatenáct hráčů, kteří si letos připsali gól!
To je její obrovská výhoda, že se prosadí v zakončení víc hráčů, góly dokáže rozložit. Když se nedaří klasickým kanonýrům a nemají den, vezme to někdo za ně.
V Liberci byl nejlepší střelec soutěže Tomáš Chorý bráněný zejména při standardkách hodně těsně, lotyšský útočník Raimonds Krollis se na něj lepil až nechutně. Na druhou stranu Chorý asi jinak ubránit nejde.
Ve sparťanském dresu opět zářil útočník Jan Kuchta. První gól proti Jablonci dal, na druhém se podílel. Má to v sobě, to je vidět.
Povzdechy, že ho Sparta měla využívat víc a mohla být Slavii blíž, jsou už teď zbytečné. Také nevíme, v jakém byl rozpoložení. Když útočník nehraje, nedává góly, je to na něm znát.
Mladíček Lewis Azaka při debutu v lize viděl červenou kartu po pár vteřinách, kdy vyběhl na hřiště. Pro něj hodně špatný zážitek.
Šel do souboje nešikovně, vzal balon, pak došlo k došlápnutí na nohu protivníka. Nevypadalo to hezky, určitě ovšem nechtěl nikomu ublížit.
Za mé éry za to často nebyla ani žlutá karta. Ale teď se to trestá vyloučením, z hlediska pravidel je to tedy správně. Pro mladého kluka je to hodně špatný moment.
Vyběhl nahecovaný, chtěl se ukázat, šlo při zápalu boje o nerozvážnost. Ale poznamenat by ho to nemělo. Jsou okolo něj lidé, kteří by ho měli podpořit a pracovat s ním. Talent v sobě bezpochyby má.
Olomouc jasně přejela Bohemians na jejich půdě, slyším hlasy, že by do elitní skupiny měla patřit spíš ona. Mně se však po celou dobu víc líbil Hradec.
Mužstvo, které tmelil Vladimír Darida, bylo štikou soutěže, trápilo favority, zvládalo těžké zápasy, jako jediné dosáhlo proti mistrovské Slavii lepší bilance. To nemůže být náhoda.
Ve skupině o udržení to vypadá, že se oddělila silnější trojka, zbylí nešťastníci si rozdělí barážové příčky a poslední spadne, což rozhodně nikomu nepřeju. Nahoru půjde jistě Zbrojovka Brno, přitom Dukla, která je nyní u dna, má podle mého lepší kádr.
Baník nevyužil domácí prostředí a neporazil Mladou Boleslav. Nový trenér Josef Dvorník připomněl, že se počítá každý bod, díky remíze opustil klub poslední příčku, ale všichni chtěli jistě vyhrát.
Pořád se opakuje, že Baník na tuhle pozici nepatří, ale někdy se sezona vyvine tak nedobře, že může přijít pád. Podívejte se na anglickou Premier League, jaké těžkosti mají velkokluby jako Tottenham Hotspur nebo West Ham. Já v Baníku končil kariéru a vůbec by mě netěšilo, kdyby k tomu skutečně došlo.
Na závěr mám ještě jednu poznámku. Majitel Slovanu Liberec, podnikatel Ondřej Kania, jehož si moc vážím, že vstoupil finančně do fotbalu, naznačil, že Slavie v Lize mistrů nebude mít s touto hrou co dělat. Na dálku se ho však ptám: Proč tam nejde Liberec, který podobný útok před sezonou vyhlašoval?
Kdo ovládne naši ligu a vzhledem ke koeficientu má právo jít rovnou to této luxusní společnosti, si tuto poctu zaslouží. Ať hráči, trenéři, majitelé, je to pro všechny odměna. Přivítají atraktivní soupeře, přijdou krásné zápasy. Vím, o čem mluvím, Ligu mistrů jsem hrál.
Opět opakuju, že se z českého fotbalu vytrácí základní úcta ke všem hodnotám. Sportovním, společenským, lidským.
Zdeněk Šenkeřík
Narodil se 19. prosince 1980
Se Slavií se stal v letech 2008 a 2009 mistrem ligy
Nejvyšší soutěž hrál i za Bohemians, Jablonec a Ostravu, celkem v ní nasbíral 217 zápasů a vstřelil 34 gólů
Vydělávat na elektromobilu jako na spalováku? To nejde, říká VW. Od EU čeká vysoké pokuty
Elektrický optimismus automobilek nadále klesá. Ačkoliv ceny aut do zásuvky postupně padají, parita se spalovacími motory je v nedohlednu. Volkswagen teď navíc připustil, že ani navzdory stále se rozšiřující nabídce elektromobilů se jejich ziskovost v nejbližší době k modelům se spalovacím motorem nepřiblíží.
V bitcoinové kauze obvinila policie další tři lidi, podle médií i exministra Blažka
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Dopustili se podle nich trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby, sdělil na webu Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci vrchní žalobce Radim Dragoun.
Ředitel jiřické věznice je kvůli útěku vězně mimo službu, jeho zástupce skončil
Ředitel jiřické věznice Zdeněk Herman je kvůli pátečnímu útěku vězně mimo službu. Ve služebním poměru ze stejného důvodu skončili Hermanův zástupce pro bezpečnost i vedoucí příslušného oddělení. Na pondělní tiskové konferenci to oznámil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Doplnil, že z věznice Ostrov nad Ohří se v neděli neúspěšně pokusil uprchnout další vězeň, proboural strop.
Verdikt v kauze Čapí hnízdo? Babiš mluví o objednávce, pochybuje i soudce
Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje dnešní rozhodnutí Městského soudu v Praze nad europoslankyní Janou Nagyovou v kauze Čapí hnízdo za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Státní zastupitelství dosazené předchozí vládou Petra Fialy (ODS) podle Babiše stíhá její politické oponenty. Pochybnosti o verdiktu překvapivě vyslovil i soudce Šott.
ŽIVĚ Kallasovou zaskočilo načasování. Trump plánuje snížit počty amerických vojáků v Evropě
O stažení amerických vojáků z Evropy se mluví už dlouho, načasování nedávného oznámení Washingtonu o snížení jejich počtu však bylo překvapením, řekla v pondělí šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová při příchodu na summit Evropského politického společenství (EPC) v Jerevanu. Znamená to, že je potřeba posílit evropský pilíř NATO, uvedla.