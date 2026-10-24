Senegalský „hrdlořez“ umravnil giganta. Manchester City poprvé prohrál

Fotbalisté Manchesteru City v 8. kole anglické ligy prohráli na hřišti Aston Villy 1:2 a poprvé ztratili body. Dvěma góly se blýskl Nicolas Jackson - senegalský forvard, který své trefy slaví gestem podříznutí hrdla.
Podrobnosti připravujeme
Opravdový cíl vyjednavačů USA. Šéfdiplomatka řekla, o co jde Trumpovi na Ukrajině
Američtí vyjednavači se už zhruba půldruhého roku snaží přimět Ukrajinu ke kapitulaci, obvinila Washington šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ukrajina se podle ní nevzdala Putinovým podmínkám jen proto, že ji Evropa dál podporuje.
ŽIVĚ Dobrá zpráva pro Ukrajinu. Klíčové spojení znovu funguje naplno
Rusko v noci na sobotu zaútočilo drony na ukrajinský přístav Čornomorsk a nákladní loď směřující do Oděsy. Rozsah škod ani případné oběti zatím nejsou známy. Ukrajinská armáda mezitím oznámila, že zneškodnila 101 ze 126 ruských dronů. Útoky přicházejí krátce před plánovaným příměřím v okupovaném městě Olešky. Informuje o tom agentura Reuters.
„Opozice straší.“ Protest před sněmovnou Babiš přirovnal k útoku na Kapitol
Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu na sociálních sítích uvedl, že financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) po zrušení poplatků zaručí zákon jako mandatorní výdaj a bude navázáno na inflaci. Veřejnoprávní média podle něj získají větší jistotu, stabilitu a nezávislost.
Čisté šílenství, nechápou v NHL McDavidův start. Mluví se o nemyslitelném
Debata o nejlepším hokejistovi planety se v posledních letech pootevřela. Není to spíš Nikita Kučerov? Nebo snad Nathan MacKinnon? Connor McDavid, obecně považovaný za světovou jedničku, nyní ale tuto diskuzi uzavírá bez nadsázky šokujícím způsobem.
„Arogance moci.“ Piráti vytáhli proti Okamurovi, chtějí ho zbavit funkce
Opoziční Piráti chtějí na nejbližším jednání Sněmovny navrhnout odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela komory. Na síti X to v sobotu uvedl předseda strany Zdeněk Hřib. Při pátečním a dnešním jednání o návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků Okamura podle Pirátů bezprecedentně zasáhl proti občanské společnosti omezováním přístupu na jednání Sněmovny. Na Okamurovo vyjádření zatím čekáme.