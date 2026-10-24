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Sport

Senegalský „hrdlořez“ umravnil giganta. Manchester City poprvé prohrál

ČTK,Sport
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Fotbalisté Manchesteru City v 8. kole anglické ligy prohráli na hřišti Aston Villy 1:2 a poprvé ztratili body. Dvěma góly se blýskl Nicolas Jackson - senegalský forvard, který své trefy slaví gestem podříznutí hrdla.

Premier League - Aston Villa v Manchester City
Nicolas Jackson slaví gól v duelu Aston Villa - Manchester CityFoto: REUTERS – TONY O BRIEN
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