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Sport

Senegalci nechutně neunesli porážku. Exslávista si dupl, bizarní simulace je záhadou

Sport

Šokujícím způsobem přišli fotbalisté Senegalu o postup mezi nejlepších 16 týmů světa. Nad Belgií vedli ještě v 86. minutě 2:0, belgické hvězdy se v tu chvíli praly spíše samy se sebou než se soupeřem. Přesto Lvi z Terangy zápas na konec ztratili v prodloužení. A svůj konec hrubě neunesli.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal
Zdržování Senegalců před rozehráním klíčového pokutového kopuFoto: REUTERS – BLAKE DAHLIN
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Prodloužení pomalu spělo ke konci, po divokém závěru druhého poločasu zatím branku nepřineslo. jenže ve 117. minutě Lamine Camara fauloval ve vápně Tielemanse a hlavní sudí po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace nařídil pokutový kop.

Senegalcům bylo jasné, že penalta bude nejspíš ranou, po které se už nezvednou. Nesportovně se snažili Belgičany co nejvíce rozhodit a penaltu jim ztížit.

Hlouček hráčů se seskupil kolem penaltové značky. Pathé Ciss s sebou vzápětí švihl na zem, aniž k tomu měl výraznější důvod. Dlouhé vteřiny ležel a klečel před puntíkem, zatímco Senegalci se snažili místo exekuce co nejvíce poškodit.

V destrukci trávníku byl aktivní především bývalý slávista El Hadji Malick Diouf, který si ještě stihl na značku dupnout, než ho protihráči odtáhli.

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Záložníkovi španělského Vallecana trvalo dlouhé minuty, než se nakonec z trávníku zvedl. Jeho chování napovídalo, že nešlo pouze o zdržování, ale že mělo i jiný důvod. Fanoušci na sociálních sítích mají jasno: Ciss se v ten moment dožadoval pomoci nadpřirozených sil. Buď se modlil, nebo na belgickou penaltu přivolával zmar a neúspěch.

Nefér snaha nakonec nebyla Afričanům vůbec nic platná. Tielemans s naprostým přehledem penaltu proměnil a vystřelil už téměř odepsané Belgičany do souboje proti USA.

Negativní emoce ze Lvů z Terangy ovšem prýštily i po zápase. Záložník Pape Gueye už stihl na svůj instagram naťukat zprávu, že nadále odmítá hrát pod trenérem Pape Thiawem. Bezprostředním důvodem byl fakt, že ho kouč v 66. minutě vystřídal.

Senegalci každopádně svých chováním připomněli lednové finále Afrického poháru. V závěru normální hrací doby odešli ze hřiště na protest proti penaltě odpískané ve prospěch Maroka a vrátili se po zhruba čtvrthodině. Utkání nakonec vyhráli, africká federace ale později zkontumovala duel ve prospěch Maroka.

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