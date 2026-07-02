Senegalci nechutně neunesli porážku. Exslávista si dupl, bizarní simulace je záhadou

Šokujícím způsobem přišli fotbalisté Senegalu o postup mezi nejlepších 16 týmů světa. Nad Belgií vedli ještě v 86. minutě 2:0, belgické hvězdy se v tu chvíli praly spíše samy se sebou než se soupeřem. Přesto Lvi z Terangy zápas na konec ztratili v prodloužení. A svůj konec hrubě neunesli.
Prodloužení pomalu spělo ke konci, po divokém závěru druhého poločasu zatím branku nepřineslo. jenže ve 117. minutě Lamine Camara fauloval ve vápně Tielemanse a hlavní sudí po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace nařídil pokutový kop.
Senegalcům bylo jasné, že penalta bude nejspíš ranou, po které se už nezvednou. Nesportovně se snažili Belgičany co nejvíce rozhodit a penaltu jim ztížit.
Hlouček hráčů se seskupil kolem penaltové značky. Pathé Ciss s sebou vzápětí švihl na zem, aniž k tomu měl výraznější důvod. Dlouhé vteřiny ležel a klečel před puntíkem, zatímco Senegalci se snažili místo exekuce co nejvíce poškodit.
V destrukci trávníku byl aktivní především bývalý slávista El Hadji Malick Diouf, který si ještě stihl na značku dupnout, než ho protihráči odtáhli.
Záložníkovi španělského Vallecana trvalo dlouhé minuty, než se nakonec z trávníku zvedl. Jeho chování napovídalo, že nešlo pouze o zdržování, ale že mělo i jiný důvod. Fanoušci na sociálních sítích mají jasno: Ciss se v ten moment dožadoval pomoci nadpřirozených sil. Buď se modlil, nebo na belgickou penaltu přivolával zmar a neúspěch.
Nefér snaha nakonec nebyla Afričanům vůbec nic platná. Tielemans s naprostým přehledem penaltu proměnil a vystřelil už téměř odepsané Belgičany do souboje proti USA.
Negativní emoce ze Lvů z Terangy ovšem prýštily i po zápase. Záložník Pape Gueye už stihl na svůj instagram naťukat zprávu, že nadále odmítá hrát pod trenérem Pape Thiawem. Bezprostředním důvodem byl fakt, že ho kouč v 66. minutě vystřídal.
Senegalci každopádně svých chováním připomněli lednové finále Afrického poháru. V závěru normální hrací doby odešli ze hřiště na protest proti penaltě odpískané ve prospěch Maroka a vrátili se po zhruba čtvrthodině. Utkání nakonec vyhráli, africká federace ale později zkontumovala duel ve prospěch Maroka.
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