Sen o pohárové Evropě na Bazalech rychle zhasl. Baník v odvetě proti Celje propadl

před 14 hodinami
Fotbalisté Ostravy v odvetě závěrečného 4. předkola Konferenční ligy podlehli doma 0:2 Celje a v součtu s úvodní porážkou 0:1 do hlavní fáze nepostoupili. Lídr slovinské ligy dnešní zápas rozhodl už v prvním poločase. V 10. minutě otevřel skóre Nikita Iosifov a v 21. minutě přidal další zásah Žan Karničnik.
Baník Ostrava - Celje
Baník Ostrava - Celje | Foto: ČTK

Slezané neukončili čekání na postup do hlavní fáze evropské soutěže, naposledy se představili před 17 lety v bývalém Poháru UEFA. Zároveň jim unikl bonus za postup ve výši 3,17 milionu eur (78 milionů korun). Páteční los se bude z českých týmů týkat pouze Sparty a Olomouce.

Ostravský trenér Hapal na rozdíl od úvodního duelu zvolil od začátku rozestavení se čtyřmi obránci a udělal tři personální změny. Poprvé v pohárech nastoupili v základní sestavě Rusnák s Frýdkem, naopak obvyklá opora Šín začal na lavičce.

Baník vstoupil do zápasu velkým náporem. Kromě mnoha zablokovaných střel měl stoprocentní šanci Prekop, volej z malého vápna nedokázal stlačit pod břevno. Naopak na druhé straně si Iosifov za vápnem srovnal míč na levačku a technickým obstřelem trefil přesně horní roh brány. Celje šlo stejně jako před týdnem do vedení v 10. minutě.

Po čtvrthodině se ocitl ve slibné pozici Kvesič, brankář Holec byl připravený. Přesto čtvrtfinalisté minulého ročníku Konferenční ligy brzy zvýšili. Na konci pohledné kombinační akce si kapitán Karničnik navedl míč na střelu a tentokrát po zemi poslal míč k tyči.

Otřesení Slezané se ztěžka vraceli do zápasu. Hapal v 36. minutě sáhl ke střídání a na hřiště poslal křídelníka Plavšiče. Záhy Rusnák nabídl míč před bránu osamocenému Buchtovi, jenž ale nastřelil jen stojícího gólmana Lebana. Stejný hráč selhal ve vyložené pozici i hlavou o chvíli později.

Definitivně rozhodnout mohl v 52. minutě Šturm, jeho samostatný nájezd skvěle zlikvidoval Holec. I tak Celje potvrzovalo vynikající bilanci na hřištích soupeřů a bez větších problémů směřovalo k osmé soutěžní venkovní výhře z devíti utkání.

V 69. minutě už Šturm po brejku uspěl, radost mu ale zkazil zásah videorozhodčího, který odhalil faul na začátku gólové akce. V závěrečné desetiminutovce mohli alespoň čestný zásah vstřelit dalekonosnou ranou Frydrych a z dorážky Pira, oba ale vychytal Leban.

Ostrava tak v kvalifikaci evropských pohárů zaznamenala jediné vítězství ze šesti duelů. Ve 2. předkole Evropské ligy nezdolala Legii Varšava, výhru vybojovala jen ve 3. předkole Konferenční ligy doma proti Austrii Vídeň.

Odvetné utkání 4. předkola fotbalové Konferenční ligy:

Baník Ostrava - NK Celje 0:2 (0:2)

Branky: 10. Iosifov, 21. Karničnik. Rozhodčí: Sidiropulos - Kostaras, Dimitriadis - Evangelu (video, všichni Řecko). ŽK: Frydrych, Holec, Pira, Hapal (trenér) - Kotnik, Tutyškinas, Iosifov, Poplatnik, Nieto, Leban, Riera (trenér). Diváci: 14.288. První zápas 0:1, postoupilo Celje.

Ostrava: Holec - Rusnák (68. Owusu), Frydrych, Pojezný, Kpozo (36. Plavšič) - Boula, Rigo - Buchta, Frýdek (68. Šín), Holzer - Prekop (76. Pira). Trenér: Hapal.

Celje: Leban - Nieto, Vukliševič (78. Boben), Tutyškinas, Karničnik - Hrka (86. Jevšenak), Kvesič, Avdyli (46. Kotnik) - Iosifov, Kovačevič (46. Poplatnik), Šturm. Trenér: Riera.

 
