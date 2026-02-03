Přeskočit na obsah
Sport

Šéf světového fotbalu bojuje za návrat Ruska. Evropa je proti

Sport,ČTK

Prezident FIFA Gianni Infantino bojuje za opětovné zařazení Ruska do mezinárodních fotbalových soutěží.

Prezident FIFA Gianni Infantino a americký prezident Donald Trump na MS klubů 2025
Prezident FIFA Gianni Infantino a americký prezident Donald Trump na MS klubů 2025Foto: REUTERS
Prvním krokem by mělo být přijetí výběrů v mládežnických kategoriích, uvedl Infantino v rozhovoru pro Sky Sports.

Proti je ale předseda Evropské fotbalové unie (UEFA) Aleksander Čeferin, který trvá na tom, že nejprve je nutné ukončit válku na Ukrajině.

FIFA vyloučila Rusko ze soutěží po invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022.

Infantino ale nyní prohlásil, že zákaz byl neúčinný. "Jen vyvolal větší frustraci a nenávist. Neměli bychom žádné zemi zakazovat hrát fotbal kvůli činům jejích politických vůdců,“ řekl předseda FIFA.

"Pomohlo by, kdyby dívky a chlapci z Ruska mohli hrát zápasy v jiných částech Evropy," dodal Infantino.

Ukrajinský ministr sportu Matvij Bidnyj označil Infantinovo vyjádření za nezodpovědné. "Odpoutává fotbal od reality, ve které jsou zabíjeny děti,“ řekl.

Přijmout by Rusko mohl výkonný výbor UEFA, jehož příští zasedání se uskuteční 11. února. V losování Ligy národů o den později ale Rusko nefiguruje. Jeho seniorská reprezentace hraje pouze přípravná utkání, naposledy nastoupila v listopadu proti Peru a Chile.

UEFA v roce 2023 plánovala umožnit Rusku účast v kvalifikaci ME do 17 let. Od této myšlenky však podle agentury Reuters ustoupila poté, co několik národních svazů pohrozilo bojkotem zápasů.

Infantino v minulém roce prosadil novou Cenu míru a v prosinci ji udělil Donaldu Trumpovi. V květnu předtím dorazil pozdě na kongres FIFA kvůli tomu, že amerického prezidenta doprovázel při jeho cestě na Blízký východ.

