Zlomenina a sedmnáct červených karet. Pohárový zápas měl šílenou dohru

Na trávníku slavili hráči Bloomingu. V odvetě uhráli na půdě soupeře remízu 2:2, což jim po domácím vítězství 2:1 stačilo k postupu do semifinále.
Jenže sportovní výsledek zcela zastínilo dění na hřišti po závěrečném hvizdu.
Podle bolivijského listu El Potosí začaly strkanice poté, co se hráči vítězného týmu dostali do konfliktu s domácí hvězdou Sebastianem Zeballosem.
Vzápětí napadl protivníky Julio Vila z Orura a během chvíle se do sebe pustili i trenéři a další členové obou týmů.
‼️ Caso total en Bolivia: 17 𝐄𝐗𝐏𝐔𝐋𝐒𝐀𝐃𝐎𝐒 (!) e intervención de la policía— Eurosport.es (@Eurosport_ES) November 27, 2025
😬 El encuentro entre Real Oruro y Blooming acabó en el caos total en lo que se define desde Bolivia como una "vergüenza nacional" pic.twitter.com/txapvtgwjJ
Při bitce padaly rány pěstí i kopance a policie musela použít slzný plyn, aby dostala situaci pod kontrolu.
Rozhodčí dal domácím fotbalistům dodatečně čtyři červené karty, hráči hostů jich vyfasovali hned sedm. Dalších pět viděli trenéři a členové realizačních týmů.
Útočník Bloomingu Cesar Menacho byl coby náhradník vyloučen už během zápasu za nesportovní chování na lavičce.
Podle bolivijského serveru Vision360 musel být trenér Orura Marcelo Robledo hospitalizován poté, co inkasoval ránu do hlavy a poranil si rameno.
Jeden z hráčů Bloomingu utrpěl zlomeninu lícní kosti.
Případem se bude zabývat bolivijský Sportovní disciplinární tribunál.