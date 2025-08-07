Fotbal

Sedm gólů a důležitá výhra. Baník v nevídané přestřelce zdolal Austrii

před 3 hodinami
Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání 3. předkola Konferenční ligy porazili doma 4:3 Austrii Vídeň a ukončili čekání na premiérové vítězství v sezoně.
Radost fotbalistů Baníku
Radost fotbalistů Baníku | Foto: ČTK

Odveta se hraje za týden v Rakousku. Postupující se v závěrečném 4. předkole utká s lepším z dvojzápasu Lugano - Celje. Pokud by Baník přešel přes dva soupeře, zahrál by si hlavní fázi evropského poháru po 16 letech.

Slezané se dočkali premiérové výhry v sezoně v pátém soutěžním duelu. Doma v pohárech neprohráli počtvrté za sebou, z toho třikrát zvítězili. Austria nenavázala na dva triumfy z předchozího kola proti gruzínskému Spaeri.

Baník na rozdíl od obou zápasů 2. předkola Evropské ligy proti Legii Varšava nevstoupil do utkání dobře a poprvé v pohárové sezoně inkasoval jako první. Malone si převzal Fitzovu kolmici mezi obránce a i v pádu a pod tlakem dobíhajícího Frydrycha poslal míč kolem gólmana Holce do sítě.

Vzápětí Šín nastřelil tyč a po čtvrthodině měl na hlavě vyrovnání Chaluš, ale sám z malého vápna trefil jen připravenou náruč Sahina-Radlingera. Brankáře Austrie nepřekonal ranou zblízka ani Kohút.

Domácí byli v závěrečné dvacetiminutovce první půle lepším týmem, přesto mohli v 34. minutě prohrávat o dvě branky, kdyby Fitzův pohotový pokus vnějším nártem neskončil na břevně. Takřka z protiútoku už Baník přetavil převahu v branku. Kohút si narazil na hranici vápna s Prekopem a jeho nepříliš umístěnou střelu Sahin-Radlinger nedokázal vyrazit. Pětadvacetiletý záložník prvním gólem v pohárech oslavil návrat do sestavy po zranění a čtyřzápasové absenci.

V poslední minutě úvodního dějství navíc Buchta napřáhl z 20 metrů a přízemní střelou se trefil přesně k tyči. Ostravský odchovanec částečně odčinil zaváhání z minulého týdne, kdy v závěru odvety s Legií ve Varšavě neproměnil penaltu a jeho tým po porážce 1:2 vypadl z kvalifikace Evropské ligy.

Nápor ostravských fotbalistů nezastavila ani poločasová pauza. Ve 49. minutě Buchta při přečíslení našel osamoceného Holzera a ten zakončil na přední tyč. Levonohý univerzál si zahrál poháry i za Spartu, Zlín a Slovácko, dnes ale vstřelil ve svém 30. startu v Evropě první gól.

I ve zbytku zápasu pokračoval oboustranně ofenzivní souboj, Austria ale začala postupně dominovat. Po sérii tří velkých šancí nepřekonal skvěle chytajícího Holce ani v 67. minutě tváří v tvář Malone, dobíhající Fitz ale měl proti ležícímu brankáři snadnou práci.

Špílmachr rakouského celku se prosadil ve čtvrtém soutěžním utkání za sebou a dnes přidal i dvě asistence. V 79. minutě podobně jako před prvním gólem vyslal do brejku střídajícího Sarkariu, který trefil prostor mezi nohama Holce.

Poslední slovo měl přesto Baník. V 82. minutě si Prekop naskočil na Rigův centr z přímého kopu a hlavou stejně jako v odvetě proti Legii korunoval svůj výborný výkon gólem. Austria v soutěžích UEFA nevyhrála v Česku ani třetí zápas.

Úvodní utkání 3. předkola fotbalové Konferenční ligy:

Baník Ostrava - Austria Vídeň 4:3 (2:1)

Branky: 36. Kohút, 45. Buchta, 49. Holzer, 82. Prekop - 4. Malone, 67. Fitz, 79. Sarkaria. Rozhodčí: Al-Hakim - Culum, Klyver (všichni Švéd.) - Bognár (video, Maď.). ŽK: Boula - Fischer, I Kang-hi, Schablas. Diváci: 12.567.

Ostrava: Holec - Frydrych, Chaluš (73. Lischka), Pojezný - Buchta (86. Rusnák), Boula, Rigo, Holzer (86. Kpozo) - Šín (73. Frýdek), Kohút (62. Zlatohlávek) - Prekop. Trenér: Hapal.

Austria: Sahin-Radlinger - I Kang-hi, Dragovic (81. Plavotic), Wiesinger - Ranftl, Fischer (58. Handl), Barry, Guenouche (76. Schablas) - Eggestein (58. Sarkaria), Malone (76. Botic), Fitz. Trenér: Helm.

 
