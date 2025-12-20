Schickova lahůdka okouzlila Německo. Český snajpr vítězným gólem srazil svůj bývalý tým

Patrik Schick svým šestým gólem v aktuálním ročníku Bundesligy pomohl Leverkusenu k výhře 3:1 na hřišti svého bývalého týmu, Lipska. Parádní trefa českého útočníka okouzlila fotbalové Německo. Navíc byla vítězná.
Bayer Leverkusen se díky cennému vítězství posunul v nejvyšší německé soutěži na třetí místo, na kterém o skóre vystřídal právě Lipsko.
Podrobnosti připravujeme
Velí nám papíroví generálové, stěžuje si úspěšný ukrajinský velitel. Nabízí řešení
„Bez ohledu na to, zda válka bude pokračovat, nebo nastane příměří, ukrajinská armáda se musí změnit. A to okamžitě. V obou scénářích je v sázce totéž, a to přežití státu.“ Těmito slovy varuje Ukrajinu i svět jeden z nejschopnějších ukrajinských velitelů a zároveň kontroverzní krajně pravicový politik Andrej Bilecki, velitel 3. armádního sboru. Text přinesl ukrajinský server nv.ua.
Ministři jsou naši zaměstnanci. Jaká od nich máme mít očekávání?
Noví ministři ještě ani nebyli instalováni do svých úřadů a už se na některé z nich snášela kritika. Kritizovat konkrétní kroky ministra je samozřejmě legitimní. Ale kritizovat jej za neschopnost ještě předtím, než mohl udělat cokoliv - dobře či špatně? Jediné vysvětlení snad může pramenit z nepochopení, co to takový ministr je a jaká je jeho role v novém zaměstnání, do kterého právě nastoupil.
Musk je prvním člověkem, jehož majetek pokořil hranici 700 miliard USD
Americký podnikatel Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 700 miliard dolarů (zhruba 14,5 bilionu Kč). Informoval o tom dnes časopis Forbes. Musk je mimo jiné spoluzakladatelem a šéfem automobilky Tesla.
Americké jednotky zasahují u pobřeží Venezuely. Snaží se zadržet další plavidlo
Bezpečnostní složky Spojených států zasahují v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely proti plavidlu, které čelí sankcím, a snaží se ho zadržet, sdělily dnes agentuře Reuters tři zdroje.
ŽIVĚRusko nás chce odříznout od Černého moře, naléhá Zelenskyj. Oděsa čelí tvrdým útokům
Rusko v Oděské oblasti drtivě útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu. podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se tím snaží Ukrajinu odříznout od Černého moře.