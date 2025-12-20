Přeskočit na obsah
Benative
20. 12. Dagmar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Fotbal

Schickova lahůdka okouzlila Německo. Český snajpr vítězným gólem srazil svůj bývalý tým

ČTK,Sport

Patrik Schick svým šestým gólem v aktuálním ročníku Bundesligy pomohl Leverkusenu k výhře 3:1 na hřišti svého bývalého týmu, Lipska. Parádní trefa českého útočníka okouzlila fotbalové Německo. Navíc byla vítězná.

Bundesliga - RB Leipzig v Bayer Leverkusen
Patrik Schick střílí gól v utkání Lipsko - LeverkusenFoto: REUTERS
Reklama

Bayer Leverkusen se díky cennému vítězství posunul v nejvyšší německé soutěži na třetí místo, na kterém o skóre vystřídal právě Lipsko.

Podrobnosti připravujeme

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
"Zvýšení počtu vojáků bez kvalitního základního výcviku a bez silného poddůstojnického sboru znamená pouze vyšší ztráty," soudí Andrej Bilecki. Snímek z fronty je ilustrační.
"Zvýšení počtu vojáků bez kvalitního základního výcviku a bez silného poddůstojnického sboru znamená pouze vyšší ztráty," soudí Andrej Bilecki. Snímek z fronty je ilustrační.
"Zvýšení počtu vojáků bez kvalitního základního výcviku a bez silného poddůstojnického sboru znamená pouze vyšší ztráty," soudí Andrej Bilecki. Snímek z fronty je ilustrační.

Velí nám papíroví generálové, stěžuje si úspěšný ukrajinský velitel. Nabízí řešení

„Bez ohledu na to, zda válka bude pokračovat, nebo nastane příměří, ukrajinská armáda se musí změnit. A to okamžitě. V obou scénářích je v sázce totéž, a to přežití státu.“ Těmito slovy varuje Ukrajinu i svět jeden z nejschopnějších ukrajinských velitelů a zároveň kontroverzní krajně pravicový politik Andrej Bilecki, velitel 3. armádního sboru. Text přinesl ukrajinský server nv.ua.

Spotlight Aktuálně.cz - Petr Bartoň
Spotlight Aktuálně.cz - Petr Bartoň
Spotlight Aktuálně.cz - Petr Bartoň

Ministři jsou naši zaměstnanci. Jaká od nich máme mít očekávání?

Noví ministři ještě ani nebyli instalováni do svých úřadů a už se na některé z nich snášela kritika. Kritizovat konkrétní kroky ministra je samozřejmě legitimní. Ale kritizovat jej za neschopnost ještě předtím, než mohl udělat cokoliv - dobře či špatně? Jediné vysvětlení snad může pramenit z nepochopení, co to takový ministr je a jaká je jeho role v novém zaměstnání, do kterého právě nastoupil.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama