Fotbal

Schick se trefil hned na úvod sezony, Leverkusenu zajistil postup

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Patrik Schick zahájil další sezonu v Leverkusenu gólem v Německém poháru. Český reprezentační kanonýr se prosadil ve 32. minutě na hřišti outsidera z regionální ligy Grossaspachu. Leverkusen poté přidal další tři góly a po vítězství 4:0 bez problémů postoupil do druhého kola.
Patrik Schick
Patrik Schick | Foto: Reuters

Schick vystřídal čtvrt hodiny před koncem utkání, které v prvním poločase na více než půlhodiny přerušila bouřka s krupobitím.

Leverkusen dnes poprvé v soutěžním zápase vedl trenér Erik ten Hag a premiéra to byla vítězná i zásluhou Shicka, jenž byl v minulé bundesligové sezoně nejlepším střelcem týmu. Bayer loni Německý pohár získal, letos v dubnu vypadl v semifinále. Domácí dnes dohrávali zápas s jasným favoritem bez dvou vyloučených hráčů.

Úvodní pohárový duel bezpečně zvládl také Union Berlín s Alexem Králem. Na hřišti Güterslohu uspěl berlínský celek 5:0, záložník Král po návratu z hostování v Espaňolu nastoupil v 68. minutě.

 
Patrik Schick

