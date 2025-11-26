Fotbal

Schick hrdinou, Němci ale řeší i výbuch arogance. Kreativní rýpanec rozbouřil sítě

Aleš Vávra
Aktualizováno před 1 hodinou
Německý fotbal si užívá sladké vítězství. Bayer Leverkusen dokázal na Etihad Stadium potupit domácího giganta Manchester City. Výhru 2:0 pečetil přesnou hlavičkou český útočník Patrik Schick a právě ten je pro německá média jedním z největších hrdinů. Naopak slavný kouč The Sky Blues Pep Guardiola to pořádně schytal za svou "aroganci".
Patrik Schick se spoluhráči po vítězství na hřišti Manchesteru City v Lize mistrů.
Patrik Schick se spoluhráči po vítězství na hřišti Manchesteru City v Lize mistrů. | Foto: René Nijhuis / Alamy / Profimedia

"Flekken neprůstřelný, Grimaldo a Schick nezastavitelní," září z titulku německého magazínu Kicker.

Nizozemský brankář vychytal Bayeru Leverkusen nezapomenutelnou výhru, chytil všech devět střel, které mířily na jeho branku.

Naopak obě rány hostů, z kopačky Alejandra Grimalda a hlavy Patrika Schicka, musel brankář City James Trafford lovit ze sítě.

"Strašně těžký zápas. Dali jsme do toho úplně všechno, makali až do posledního hvizdu. Možná jsme před zápasem nečekali takový výsledek, ale je to skvělý pocit. Jsem moc šťastný za všechny," vyprávěl devětadvacetiletý český kanonýr pro klubový web.

Nadšený byl i kouč Kasper Hjulmand.

"Není to jen o výsledku, ale o charakteru. Mám k hráčům obrovský respekt. Budujeme tady skvělý tým a tohle je večer, na který se nezapomíná," podotkl Dán.

Manchester City doma v základní části Ligy mistrů neprohrál od roku 2018. Německé týmy doma porazil dvanáctkrát v řadě. Nyní ale selhal: a to zejména kvůli problematickému rozhodnutí Pepa Guardioly.

"Leverkusen potrestal výbuch Pepovy arogance," napsal v titulku německý Bild a podivoval se nad taktickou chybou nepostavit do základní sestavy celou řadu obvyklých opor.

Na lavičce zůstali brankář Gianluigi Donnarumma, obránci Jožko Gvardiol a Ruben Días, tvůrce hry Bernardo Silva i útočné hrozby Jérémy Doku, Phil Foden a zejména gólostroj Erling Haaland.

Norský snajpr se dostal do hry až za stavu 0:2 a i jeho vychytal famózní Flekken.

Guardiola po zápase přiznal, že důvodem prohry byla jeho nadměrná rotace základní sestavy. "Je to poprvé v životě, co jsem to udělal. Bylo tam příliš mnoho změn. Byl to můj instinkt, ale selhal jsem," uznal.

Zato německý klub si triumf užíval plnými doušky. Na sociální síti X si dokonce rýpl do některých fanoušků Cityzens, kteří se vítězství Leverkusenu pokoušeli devalvovat.

"Don't look back in anger," vzkázal jim oficiální účet, aby se neohlíželi zpět ve vzteku. Citoval tak neoficiální hymnu klubu, proslulý hit britské kapely Oasis.

"Haaland je dobrý, ale není to Patrik Schick," provokoval jeden z fanoušků Bayeru.

Proč je z Coufala Zoufal a z Nedvěda trapná figurka? Odpověď dali Rulík s Pastrňákem

Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal (vlevo) vyčítají fanouškům po utkání v Olomouci, že "necítili jednotu"
 
