Schick hrdinou, Němci ale řeší i výbuch arogance. Kreativní rýpanec rozbouřil sítě

"Flekken neprůstřelný, Grimaldo a Schick nezastavitelní," září z titulku německého magazínu Kicker.
Nizozemský brankář vychytal Bayeru Leverkusen nezapomenutelnou výhru, chytil všech devět střel, které mířily na jeho branku.
Naopak obě rány hostů, z kopačky Alejandra Grimalda a hlavy Patrika Schicka, musel brankář City James Trafford lovit ze sítě.
"Strašně těžký zápas. Dali jsme do toho úplně všechno, makali až do posledního hvizdu. Možná jsme před zápasem nečekali takový výsledek, ale je to skvělý pocit. Jsem moc šťastný za všechny," vyprávěl devětadvacetiletý český kanonýr pro klubový web.
Nadšený byl i kouč Kasper Hjulmand.
"Není to jen o výsledku, ale o charakteru. Mám k hráčům obrovský respekt. Budujeme tady skvělý tým a tohle je večer, na který se nezapomíná," podotkl Dán.
Manchester City doma v základní části Ligy mistrů neprohrál od roku 2018. Německé týmy doma porazil dvanáctkrát v řadě. Nyní ale selhal: a to zejména kvůli problematickému rozhodnutí Pepa Guardioly.
"Leverkusen potrestal výbuch Pepovy arogance," napsal v titulku německý Bild a podivoval se nad taktickou chybou nepostavit do základní sestavy celou řadu obvyklých opor.
Na lavičce zůstali brankář Gianluigi Donnarumma, obránci Jožko Gvardiol a Ruben Días, tvůrce hry Bernardo Silva i útočné hrozby Jérémy Doku, Phil Foden a zejména gólostroj Erling Haaland.
Norský snajpr se dostal do hry až za stavu 0:2 a i jeho vychytal famózní Flekken.
𝐒𝐜𝐡𝐢𝐜𝐤𝐚𝐧𝐳𝐞𝐧 dorazil do Manchesteru! 🚅🇨🇿— Nova Sport (@novasport_cz) November 25, 2025
Patrik Schick se prosadil na Etihad Stadium a navýšil vedení Leverkusenu.#NovaSport | #UCL pic.twitter.com/3XCht8o2F9
Guardiola po zápase přiznal, že důvodem prohry byla jeho nadměrná rotace základní sestavy. "Je to poprvé v životě, co jsem to udělal. Bylo tam příliš mnoho změn. Byl to můj instinkt, ale selhal jsem," uznal.
Zato německý klub si triumf užíval plnými doušky. Na sociální síti X si dokonce rýpl do některých fanoušků Cityzens, kteří se vítězství Leverkusenu pokoušeli devalvovat.
"Don't look back in anger," vzkázal jim oficiální účet, aby se neohlíželi zpět ve vzteku. Citoval tak neoficiální hymnu klubu, proslulý hit britské kapely Oasis.
"Haaland je dobrý, ale není to Patrik Schick," provokoval jeden z fanoušků Bayeru.