Schick tentokrát vyšel naprázdno a Leverkusen ve šlágru s Dortmundem padl

před 40 minutami
Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili ve 12. kole německé ligy St. Pauli 3:1 až dvěma góly v nastavení a zvýšili náskok v čele tabulky na osm bodů. Druhé Lipsko totiž v páteční předehrávce hrálo v Mönchengladbachu jen 0:0. V utkání o třetí místo Bayer Leverkusen podlehl Borussii Dortmund 1:2. Poslední Heidenheim nečekaně zvítězil na hřišti Unionu Berlín 2:1.
Zklamaní hráči Leverkusenu
Zklamaní hráči Leverkusenu | Foto: Reuters

Zápas v Mnichově měl šokující úvod. Hosté prohráli osm zápasů v řadě, ale už v šesté minutě Hountondji z Beninu prostřelil brankáře Neuera. St. Pauli pak dvakrát zachránila tyč, než portugalský obránce Guerreiro těsně před přestávkou vyrovnal.

Ve druhém poločase pokračovala přehlídka zahozených šancí, i nejlepší ligový střelec Angličan Kane trefil jen tyč. Až po uplynutí normální hrací doby se prosadili Kolumbijec Díaz a Senegalec Jackson.

Bayern si tak spravil chuť po středeční porážce od Arsenalu v Lize mistrů, doma vyhrál poosmé v řadě . V čele tabulky je nepřetržitě už 44 kol, čímž překonal vlastní bundesligový rekord z roku 1973.

Leverkusen vyhrál čtyři předchozí zápasy napříč soutěžemi při skóre 12:1, ale tentokrát tahal za kratší konec. Dvacetiletý Argentinec Anselmino, který v létě přišel na hostování z Chelsea, vstřelil hlavou svůj první gól v bundeslize.

Patrik Schick, který v úterý přispěl gólem k výhře na hřišti Manchesteru City v Lize mistrů, dnes vyslal jen jednu slabou střelu a v 63. minutě ho nahradil devatenáctiletý Kofane z Kamerunu. Místo vyrovnání ale brzy nato padl druhý gól hostů, dal ho Adeyemi a také hlavou. Kamerunský talent sedm minut před koncem svou třetí brankou v bundeslize vrátil domácí do hry, ale vyrovnat se jim už nepodařilo.

Heidenheim v závěru otočil zápas na hřišti Unionu Berlín a po vítězství 2:1 opustil poslední příčku. Přitom zápas se pro hosty vůbec nevyvíjel dobře. Nejhorší obrana v lize, která ve svou předchozích zápasech inkasovala celkem devět branek, kapitulovala při Khedirově střele a stav 1:0 vydržel až do 90. minuty. Pak ale hosté ještě stihli dvě branky. To už byl na hřišti i Alex Král, který vstal z lavičky na posledních 17 minut.

Hoffenheim se po nevydařeném startu rozjel, z posledních šesti kol vytěžil 16 bodů a v neúplné tabulce poskočil už na čtvrté místo. Zápas s Augsburgem byl rozhodnutý už v prvním poločase. Hlavním hrdinou byl Nizozemec Burger, který na první gól přihrál Tourému z Pobřeží slonoviny a druhý vstřelil sám. Vlastní branka v závěru prvního dějství zmar hostů dovršila. V obraně vítězů odehráli Vladimír Coufal a Robin Hranáč celé utkání.

Werder Brémy hrál doma s nováčkem z Kolínem nad Rýnem 1:1. Vedení mu vynesla přesná hlavička Rakušana Friedla, ale devatenáctiletý Mala v nastavení vyrovnal a v hektickém závěru domácí dohrávali v deseti bez vyloučeného Starka.

Německá fotbalová liga - 12. kolo:

Bayern Mnichov - St. Pauli 3:1 (44. Guerreiro, 90.+3. Díaz, 90.+7 Jackson - 6. Hountondji), Brémy - Kolín nad Rýnem 1:1 (22. Friedl - 90.+1 Mala), Hoffenheim - Augsburg 3:0 (16. Touré, 26. Burger, 45. vlastní Zesiger), Union Berlín - Heidenheim 1:2 (43. Khedira - 90. Schimmer, 90+5. Schöppner), Leverkusen - Dortmund 1:2 (83. Kofane - 41. Anselmino, 65. Adeyemi).

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 12 11 1 0 44:9 34
2. Lipsko 12 8 2 2 22:13 26
3. Dortmund 12 7 4 1 21:11 25
4. Leverkusen 12 7 2 3 28:17 23
5. Hoffenheim 12 7 2 3 25:17 23
6. Stuttgart 11 7 1 3 20:15 22
7. Frankfurt 11 6 2 3 27:22 20
8. Brémy 12 4 4 4 16:21 16
9. Kolín nad Rýnem 12 4 3 5 21:20 15
10. Union Berlín 12 4 3 5 15:19 15
11. Mönchengladbach 12 3 4 5 16:19 13
12. Freiburg 11 3 4 4 15:20 13
13. Augsburg 12 3 1 8 15:27 10
14. Hamburk 11 2 3 6 9:17 9
15. Wolfsburg 11 2 2 7 13:21 8
16. Heidenheim 12 2 2 8 10:27 8
17. St. Pauli 12 2 1 9 10:24 7
18. Mohuč 11 1 3 7 11:19 6
 
