Schick tentokrát vyšel naprázdno a Leverkusen ve šlágru s Dortmundem padl

Zápas v Mnichově měl šokující úvod. Hosté prohráli osm zápasů v řadě, ale už v šesté minutě Hountondji z Beninu prostřelil brankáře Neuera. St. Pauli pak dvakrát zachránila tyč, než portugalský obránce Guerreiro těsně před přestávkou vyrovnal.
Ve druhém poločase pokračovala přehlídka zahozených šancí, i nejlepší ligový střelec Angličan Kane trefil jen tyč. Až po uplynutí normální hrací doby se prosadili Kolumbijec Díaz a Senegalec Jackson.
Bayern si tak spravil chuť po středeční porážce od Arsenalu v Lize mistrů, doma vyhrál poosmé v řadě . V čele tabulky je nepřetržitě už 44 kol, čímž překonal vlastní bundesligový rekord z roku 1973.
Leverkusen vyhrál čtyři předchozí zápasy napříč soutěžemi při skóre 12:1, ale tentokrát tahal za kratší konec. Dvacetiletý Argentinec Anselmino, který v létě přišel na hostování z Chelsea, vstřelil hlavou svůj první gól v bundeslize.
Patrik Schick, který v úterý přispěl gólem k výhře na hřišti Manchesteru City v Lize mistrů, dnes vyslal jen jednu slabou střelu a v 63. minutě ho nahradil devatenáctiletý Kofane z Kamerunu. Místo vyrovnání ale brzy nato padl druhý gól hostů, dal ho Adeyemi a také hlavou. Kamerunský talent sedm minut před koncem svou třetí brankou v bundeslize vrátil domácí do hry, ale vyrovnat se jim už nepodařilo.
Heidenheim v závěru otočil zápas na hřišti Unionu Berlín a po vítězství 2:1 opustil poslední příčku. Přitom zápas se pro hosty vůbec nevyvíjel dobře. Nejhorší obrana v lize, která ve svou předchozích zápasech inkasovala celkem devět branek, kapitulovala při Khedirově střele a stav 1:0 vydržel až do 90. minuty. Pak ale hosté ještě stihli dvě branky. To už byl na hřišti i Alex Král, který vstal z lavičky na posledních 17 minut.
Hoffenheim se po nevydařeném startu rozjel, z posledních šesti kol vytěžil 16 bodů a v neúplné tabulce poskočil už na čtvrté místo. Zápas s Augsburgem byl rozhodnutý už v prvním poločase. Hlavním hrdinou byl Nizozemec Burger, který na první gól přihrál Tourému z Pobřeží slonoviny a druhý vstřelil sám. Vlastní branka v závěru prvního dějství zmar hostů dovršila. V obraně vítězů odehráli Vladimír Coufal a Robin Hranáč celé utkání.
Werder Brémy hrál doma s nováčkem z Kolínem nad Rýnem 1:1. Vedení mu vynesla přesná hlavička Rakušana Friedla, ale devatenáctiletý Mala v nastavení vyrovnal a v hektickém závěru domácí dohrávali v deseti bez vyloučeného Starka.
Německá fotbalová liga - 12. kolo:
Bayern Mnichov - St. Pauli 3:1 (44. Guerreiro, 90.+3. Díaz, 90.+7 Jackson - 6. Hountondji), Brémy - Kolín nad Rýnem 1:1 (22. Friedl - 90.+1 Mala), Hoffenheim - Augsburg 3:0 (16. Touré, 26. Burger, 45. vlastní Zesiger), Union Berlín - Heidenheim 1:2 (43. Khedira - 90. Schimmer, 90+5. Schöppner), Leverkusen - Dortmund 1:2 (83. Kofane - 41. Anselmino, 65. Adeyemi).
Tabulka:
|1.
|Bayern Mnichov
|12
|11
|1
|0
|44:9
|34
|2.
|Lipsko
|12
|8
|2
|2
|22:13
|26
|3.
|Dortmund
|12
|7
|4
|1
|21:11
|25
|4.
|Leverkusen
|12
|7
|2
|3
|28:17
|23
|5.
|Hoffenheim
|12
|7
|2
|3
|25:17
|23
|6.
|Stuttgart
|11
|7
|1
|3
|20:15
|22
|7.
|Frankfurt
|11
|6
|2
|3
|27:22
|20
|8.
|Brémy
|12
|4
|4
|4
|16:21
|16
|9.
|Kolín nad Rýnem
|12
|4
|3
|5
|21:20
|15
|10.
|Union Berlín
|12
|4
|3
|5
|15:19
|15
|11.
|Mönchengladbach
|12
|3
|4
|5
|16:19
|13
|12.
|Freiburg
|11
|3
|4
|4
|15:20
|13
|13.
|Augsburg
|12
|3
|1
|8
|15:27
|10
|14.
|Hamburk
|11
|2
|3
|6
|9:17
|9
|15.
|Wolfsburg
|11
|2
|2
|7
|13:21
|8
|16.
|Heidenheim
|12
|2
|2
|8
|10:27
|8
|17.
|St. Pauli
|12
|2
|1
|9
|10:24
|7
|18.
|Mohuč
|11
|1
|3
|7
|11:19
|6