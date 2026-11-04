Schick slyšel něco jiného než Kane. I proto má teď Zlatý míč Angličan

V mládí neměl pověst supertalentu jako jeho kolega z bundesligy Patrik Schick. Sám by si nikdy nepomyslel, že jednou bude jeho jméno na listině vítězů Zlatého míče. Přesto se Harry Kane vyšplhal do pozice nejlepšího fotbalisty na světě a česká megahvězda na tuhle metu nedosáhla. Kde hledat důvody?
Leccos nakousl anglický hroťák již v emotivní děkovné řeči minulý týden na galavečeru v Londýně.
„Musel jsem projít mnoha vzestupy a pády, zejména na začátku kariéry. Nikdy jsem nebyl ten člověk, o kterém si lidé mysleli, že bude superstar, jako někteří kluci dnes. Musel jsem čekat a tvrdě pracovat,“ pronesl při slavnostním ceremoniálu už jako držitel nejcennějšího individuálního ocenění ve fotbale.
„Často to bylo proti vlastní mysli a musel jsem to překonat. Musel jsem ukázat víru v sebe, odhodlání. Myslím, že mě to uzemnilo. Ať už dosáhnu čehokoli, kolik gólů vstřelím, vyhraju Zlatý míč, vždy jde o to zlepšovat se,“ pokračoval.
Tohle však není zdaleka jediné poselství krále, které by nemělo zapadnout, protože je inspirující. A nejen pro Schicka.
Takže podrobněji.
Rozeznají trenéři talent?
Na sociálních sítích koluje fotografie z roku 2004. Je na ní klučík s baculatými tvářemi v dresu Arsenalu s obarvenými vlasy na červeno. Takhle špunt Harry Kane oslavoval mistrovský titul milovaného klubu. V osmi letech proklouzl do jeho akademie, jenže angažmá mělo jepičí život. „Má tuk štěněte a jeho pohyb neodpovídá našim požadavkům. Je pomalý a neobratný,“ usoudili tehdejší mládežničtí trenéři Arsenalu.
Bylo by zajímavé slyšet, co si o stejném hráči myslí dnes. Každopádně nejsou jediní, kdo se při odhadech potenciálu hráčů šeredně mýlili.
Jan Koller musel odejít ze Sparty kvůli nemotornosti. Pak s ním speciálně pracovali v belgickém Lokerenu a především v Anderlechtu Brusel fitness koučové. A zlepšili ho natolik, že vyhrál s Dortmundem bundesligu a stal se historicky nejlepším střelcem reprezentace.
Tomáš Souček byl v osmnácti na odpis, poté vystřelil do Premier League. Jeho bývalý parťák z West Hamu a Slavie, Vladimír Coufal, se dočkal pro změnu vyhazovu z akademie Baníku Ostrava. Ale potom se z I.A třídy v Bílovci odrazil až do elitní anglické soutěže a bundesligy.
Jak je to možné? Povolaní zapomněli na to, že posuzují hráče pro fotbal, který se bude hrát, až dorostou. Tedy za pár let. A také nedocenili, že základním předpokladem růstu je charakter. Nikoli talent.
Míčová ekvilibristika sama o sobě nic nezmůže, není-li podpořena úsilím, vůlí a ve fotbale i upřímnou snahou přispět svým dílem k týmovému úspěchu. Ne se soustředit pouze na své góly a asistence.
Kane je příkladem propojení talentu s pracovitostí a odolností. „Kromě jeho mnoha gólů a asistencí si opravdu vážíme brilantního charakteru, který přináší. Je vzorem pro všechny, daleko za hranicemi hry,“ konstatoval Jan-Christian Dreesen, generální ředitel Bayernu.
Schick pobral asi víc talentu než Kane, ovšem nevytěžil z něj tolik, co anglický útočník. Ne že by neměl parádní kariéru, zahrál si v Itálii, pravidelně střílí góly v německé nejvyšší soutěži, v tomhle ročníku jich má dokonce o tři víc než pistolník Harry. Ale Zlatý míč v jeho sbírce nenajdete a v top evropském velkoklubu nezakotvil. Spekulace o možném pobytu v Bayernu Mnichov zůstaly jen spekulacemi.
Že by mu scházel kvalitnější servis od spoluhráčů, jak jsme naposledy slyšeli po kolapsu českého národního mužstva na mistrovství světa v Americe?
Nebo jen trošku myslí víc na sebe a hřeší na dar od přírody? Rozhodněte si sami.
Každopádně Kane musel překonávat během kariéry vyšší překážky než český snajpr.
Když coby jedenáctiletý přestoupil do Tottenhamu, putoval několik let po hostováních (Leyton Orient, Norwich City, Leicester City a Millwall), než si u Spurs vydobyl místo.
Schick byl hvězdou sparťanské akademie, která brala za urážku, když jí trenéři ve strahovském centru vytkli malý pohyb bez míče. A v mládí mu nikdo neřekl: „U nás nemůžeš být, protože z tebe nic nebude.“ Poslouchal opak.
Růst lze i po třicítce
Kane se rval s něčím pořád. Nedal na přísloví, že starého psa novým kouskům nenaučíš. Neřídil se ani sloganem, který je v tuzemských fotbalových kruzích dodnes považován za bernou minci: Útočník se nesmí vysilovat bráněním!
Devítka z Ostrovů brala obě „pravdy“ za výzvu k tomu, aby je změnila.
Když opouštěla po 14 letech Tottenham a za více než 100 milionů eur zamířila do Bayernu Mnichov, měla na zádech nálepku koncového útočníka operujícího v boxu a hráče, s nímž nikdo nic velkého nevyhraje.
Za pár měsíců už všichni museli brát zpátečku. Kane byl k nepoznání. Přidal na dynamice, akceleraci, vylepšil koordinaci. Ale hlavně - vydatně rozšířil svůj herní rejstřík.
Totální proměnu výstižně popsali komentátoři webu bundesliga.com. „Není to jen jeho rychlost v množení gólů, která ukazuje, že Kane je nejkompletnějším útočníkem na světě. Angličan je zároveň tvůrcem hry i precizním zakončovatelem v pokutovém území,“ rozplývali se.
„Jeho přihrávky usnadňují Bayernu dostat se do nebezpečných prostor před brankou soupeře. Stahuje se hluboko, vytváří prostor pro spoluhráče chytrými náběhy, vede vysoký presing. A když je potřeba, tvrdě se vrací zpět a pomáhá svému mužstvu hluboko na vlastní polovině. Kane je vždycky tam, kde jsou góly, ale také přesně tam, kde ho tým potřebuje,“ charakterizoval klub rodáka z Londýna.
Další průsečík se Součkem. Také na něj platí, že je pokaždé tam, kde to jeho spoluhráči nejvíc potřebují. Proto mohl po jeho příchodu do West Hamu naplno rozkvést Declan Rice a vysloužit si pohádkový přesun do Arsenalu.
Svízel je v tom, že tohle správné vnímání prostoru, z něhož se vyklubal stěžejní pilíř moderního fotbalu, nedokáže řada koučů doma i za hranicemi identifikovat. A tak se vzácné talenty ztrácejí v zapomnění.
Kane měl štěstí, že v Bayernu narazil na odborníky, kteří ho kvůli této schopnosti angažovali a snaží se jeho přednost ještě lépe vyleštit. Jeho předvídavost se zásluhou toho přiblížila k dokonalosti.
Proto mohl nasázet ve všech soutěžních zápasech za mistrovský Bayern v sezoně 2025/26 neuvěřitelných 61 gólů.
Pan normální
V české nejvyšší soutěži stačí, když se někdo přehoupne přes pět gólů, a už se o něm mluví a píše jako o novém kanonýrovi. A často těmto přeceňovaným borečkům začne pršet do nosu.
Kane se nebude vznášet v nebesích ani po zisku Zlatého míče. Jeho nastavení a prostředí, kterým je obklopen, mu to nedovolí. Herbert Hainer, prezident Bayernu, to vystihl mistrovsky: „Klub a Harry se našli, společně vyrostli a nyní dosahují nejvyšších cílů. Jsme hrdí, že je součástí naší rodiny Bayernu ve všech ohledech, jako vynikající sportovec i člověk. Někteří hráči nosí dres - Harry nosí své týmy!"
Vincent Kompany, hlavní trenér mnichovského áčka, to neméně trefně doplnil: „Kdo vstřelí 61 gólů v sezoně a přesto působí jen jako jeden z kluků v týmu, dokonale odpovídá parametrům opravdového lídra.“
A pak tu je ještě Kaneova rodina. Manželka Katie, útočníkova dětská láska, a děti Ivy Jane, Vivienne Jane, Louis Harry a Henry Edward. Ne nadarmo ostrostřelec po každém gólu líbá snubní prsten. Agenti hráčů moc dobře vědí, jak s kariérou jejich klientů můžou zatočit sice na pohled krásné, ale penězi rozmazlené a unuděné drahé polovičky.
I tohle dělá z hvězd skutečné šampiony.
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