Coufalův trik nebyl potřeba, tribuny velebily Kadeřábka. West Ham se spasil v závěru

Fotbalisté Hoffenheimu s Coufalem a Hranáčem zvítězili v německé lize 1:0 nad Leverkusenem, porážku Bayeru neodvrátil ani uzdravený Schick. V Premier League se po dlouhé době radoval West Ham, který vybojoval cenné tři body na půdě Tottenhamu.
S fanoušky Hoffenheimu se před zápasem rozloučil Pavel Kadeřábek, který dres TSG oblékal 10 let a po konci minulé sezony zamířil do pražské Sparty. Od klubu dostal jako poděkování památeční dres a fanoušci na tribunách na jeho počest vytvořili choreo.
Zápas rozhodl Nizozemec Burger, který se trefil z přímého kopu z pravé strany vápna ke vzdálenější tyči. Rozehrání pozdržel Vladimír Coufal, který si převazoval tkaničky, aby dal šanci svým spoluhráčům připravit se ve vápně na standardku. Nakonec to nebylo potřeba, Burger zatočil balon přímo do šibenice hostující branky.
Hoffenheim zvítězil na domácí půdě pošesté za sebou a proti Leverkusenu zde uspěl poprvé po téměř šesti letech. Bayer drží na šestém místě poslední pohárovou pozici a na dnešního přemožitele už ztrácí čtyři body.
Německá fotbalová liga - 18. kolo: Dortmund - St. Pauli 3:2 (54. Adeyemi, 45.+1 Brandt, 90.+6 Can - 62. Sands, 72. Jones), Hamburk - Mönchengladbach 0:0, Hoffenheim - Leverkusen 1:0 (9. Burger), Kolín nad Rýnem - Mohuč 2:1 (57. a 85. Ache - 29. Bell), Wolfsburg - Heidenheim 1:1 (80. Jenz - 45.+1 Beck).
1.
Bayern Mnichov
17
15
2
0
66:13
47
2.
Dortmund
18
11
6
1
35:17
39
3.
Hoffenheim
17
10
3
4
35:21
33
4.
Lipsko
16
10
2
4
32:19
32
5.
Stuttgart
17
10
2
5
32:25
32
6.
Leverkusen
17
9
2
6
34:25
29
7.
Frankfurt
18
7
6
5
38:39
27
8.
Freiburg
17
6
5
6
27:29
23
9.
Union Berlín
17
6
5
6
23:26
23
10.
Kolín nad Rýnem
18
5
5
8
27:30
20
11.
Mönchengladbach
18
5
5
8
23:29
20
12.
Wolfsburg
18
5
4
9
27:38
19
13.
Brémy
17
4
6
7
21:34
18
14.
Hamburk
17
4
5
8
17:27
17
15.
Augsburg
17
4
3
10
18:33
15
16.
Heidenheim
18
3
4
11
17:39
13
17.
Mohuč
18
2
6
10
18:31
12
18.
St. Pauli
17
3
3
11
16:31
12
Premier League
West Ham v londýnském derby uspěl na hřišti Tottenhamu, kde zvítězil 2:1 gólem v závěrečném nastavení a z ligové výhry se raduje po deseti ligových zápasech. V dresu "Kladivářů" odehrál celý zápas Tomáš Souček a v 72. minutě obdržel poprvé v sezoně žlutou kartu.
O výhře West Hamu rozhodl dvě minuty po příchodu na trávník útočník Wilson, který se po rohovém kopu nejlépe zorientoval ve vápně. West Ham odsunul Burnley na předposlední místo, ale stále je v pásmu sestupu.
Fotbalisté Manchesteru United při premiéře trenéra Michaela Carricka ovládli v anglické lize městské derby, na Old Trafford porazili hostující City 2:0. O první výhře po čtyřech soutěžních zápasech rozhodl domácí tým ve druhém poločase brankami Bryana Mbeuma a Patricka Dorgua.
Carrick převzal mužstvo ve čtvrtek po Darrenu Fletcherovi, který dočasně nahradil odvolaného Rúbena Amorima, a měl by United vést minimálně do konce sezony. Jeho svěřenci mohli jít v šlágru do vedení už po třech minutách, jenže stoper Maguire hlavičkoval po rohovém kopu Fernandese jen do břevna. V dalším průběhu prvního poločasu "Rudým ďáblům" rozhodčí neuznali dva góly kvůli těsným ofsajdům.
V 65. minutě se ale trefil kamerunský navrátilec z afrického šampionátu Mbeumo, který po přihrávce Fernandese úspěšně zakončil rychlý protiútok. O jedenáct minut později využil přízemní centr střídajícího Cunhy Dán Dorgu a s přispěním tyče zvýšil.
Manchester City v zápase častěji držel míč na kopačkách, ale výrazné brankové příležitosti si nevypracoval. V závěru mohli svěřenci Pepa Guardioly ještě inkasovat, jenže Diallo po samostatném úniku trefil pouze tyč a v nastaveném čase videorozhodčí odvolal gól z ofsajdu střídajícímu Mountovi.
United se na jediný bod přiblížili ke čtvrtému Liverpoolu, který jen remizoval 1:1 se sestupem ohroženým Burnley. Obhájci titulu počtvrté za sebou v lize uhráli jen nerozhodný výsledek. Tým Arneho Slota navíc poprvé od sezony 1980/81 remizoval na domácím hřišti se všemi třemi nováčky Premier League v jednom ročníku.
K vítězství mohl Liverpool nasměrovat Szoboszlai, ale ve 32. minutě napálil z penalty jen břevno. Do vedení se úřadující šampioni dostali o deset minut později, kdy se ranou pod břevno prosadil Wirtz. Ve druhém poločase ale šokoval Anfield Edwards, který se trefil z jediné střely Burnley do prostoru branky.
Anglická fotbalová liga - 22. kolo: Manchester United - Manchester City 2:0 (65. Mbeumo, 76. Dorgu), Chelsea - Brentford 2:0 (26. Joao Pedro, 76. Palmer z pen.), Leeds - Fulham 1:0 (90.+1 Nmecha), Liverpool - Burnley 1:1 (42. Wirtz - 65. Edwards), Sunderland - Crystal Palace 2:1 (33. Le Fée, 71. Brobbey - 30. Pino), Tottenham - West Ham 1:2 (64. Romero - 15. Summerville, 90.+3 Wilson).
1.
Arsenal
21
15
4
2
40:14
49
2.
Manchester City
22
13
4
5
45:21
43
3.
Aston Villa
21
13
4
4
33:24
43
4.
Liverpool
22
10
6
6
33:29
36
5.
Manchester United
22
9
8
5
38:32
35
6.
Chelsea
22
9
7
6
36:24
34
7.
Brentford
22
10
3
9
35:30
33
8.
Sunderland
22
8
9
5
23:23
33
9.
Newcastle
21
9
5
7
32:27
32
10.
Fulham
22
9
4
9
30:31
31
11.
Brighton
21
7
8
6
31:28
29
12.
Everton
21
8
5
8
23:25
29
13.
Crystal Palace
22
7
7
8
23:25
28
14.
Tottenham
22
7
6
9
31:29
27
15.
Bournemouth
21
6
8
7
34:40
26
16.
Leeds
22
6
7
9
30:37
25
17.
Nottingham
21
6
3
12
21:34
21
18.
West Ham
22
4
5
13
24:44
17
19.
Burnley
22
3
5
14
23:42
14
20.
Wolverhampton
21
1
4
16
15:41
7
