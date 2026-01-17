Přeskočit na obsah
Coufalův trik nebyl potřeba, tribuny velebily Kadeřábka. West Ham se spasil v závěru

ČTK

Fotbalisté Hoffenheimu s Coufalem a Hranáčem zvítězili v německé lize 1:0 nad Leverkusenem, porážku Bayeru neodvrátil ani uzdravený Schick. V Premier League se po dlouhé době radoval West Ham, který vybojoval cenné tři body na půdě Tottenhamu.

TSG Hoffenheim v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga
Robin Hranáč a Patrik Schick Foto: Profimedia
S fanoušky Hoffenheimu se před zápasem rozloučil Pavel Kadeřábek, který dres TSG oblékal 10 let a po konci minulé sezony zamířil do pražské Sparty. Od klubu dostal jako poděkování památeční dres a fanoušci na tribunách na jeho počest vytvořili choreo.

Zápas rozhodl Nizozemec Burger, který se trefil z přímého kopu z pravé strany vápna ke vzdálenější tyči. Rozehrání pozdržel Vladimír Coufal, který si převazoval tkaničky, aby dal šanci svým spoluhráčům připravit se ve vápně na standardku. Nakonec to nebylo potřeba, Burger zatočil balon přímo do šibenice hostující branky.

Hoffenheim zvítězil na domácí půdě pošesté za sebou a proti Leverkusenu zde uspěl poprvé po téměř šesti letech. Bayer drží na šestém místě poslední pohárovou pozici a na dnešního přemožitele už ztrácí čtyři body.

Německá fotbalová liga - 18. kolo: Dortmund - St. Pauli 3:2 (54. Adeyemi, 45.+1 Brandt, 90.+6 Can - 62. Sands, 72. Jones), Hamburk - Mönchengladbach 0:0, Hoffenheim - Leverkusen 1:0 (9. Burger), Kolín nad Rýnem - Mohuč 2:1 (57. a 85. Ache - 29. Bell), Wolfsburg - Heidenheim 1:1 (80. Jenz - 45.+1 Beck).

1.

Bayern Mnichov

17

15

2

0

66:13

47

2.

Dortmund

18

11

6

1

35:17

39

3.

Hoffenheim

17

10

3

4

35:21

33

4.

Lipsko

16

10

2

4

32:19

32

5.

Stuttgart

17

10

2

5

32:25

32

6.

Leverkusen

17

9

2

6

34:25

29

7.

Frankfurt

18

7

6

5

38:39

27

8.

Freiburg

17

6

5

6

27:29

23

9.

Union Berlín

17

6

5

6

23:26

23

10.

Kolín nad Rýnem

18

5

5

8

27:30

20

11.

Mönchengladbach

18

5

5

8

23:29

20

12.

Wolfsburg

18

5

4

9

27:38

19

13.

Brémy

17

4

6

7

21:34

18

14.

Hamburk

17

4

5

8

17:27

17

15.

Augsburg

17

4

3

10

18:33

15

16.

Heidenheim

18

3

4

11

17:39

13

17.

Mohuč

18

2

6

10

18:31

12

18.

St. Pauli

17

3

3

11

16:31

12

Premier League

West Ham v londýnském derby uspěl na hřišti Tottenhamu, kde zvítězil 2:1 gólem v závěrečném nastavení a z ligové výhry se raduje po deseti ligových zápasech. V dresu "Kladivářů" odehrál celý zápas Tomáš Souček a v 72. minutě obdržel poprvé v sezoně žlutou kartu.

O výhře West Hamu rozhodl dvě minuty po příchodu na trávník útočník Wilson, který se po rohovém kopu nejlépe zorientoval ve vápně. West Ham odsunul Burnley na předposlední místo, ale stále je v pásmu sestupu.

Fotbalisté Manchesteru United při premiéře trenéra Michaela Carricka ovládli v anglické lize městské derby, na Old Trafford porazili hostující City 2:0. O první výhře po čtyřech soutěžních zápasech rozhodl domácí tým ve druhém poločase brankami Bryana Mbeuma a Patricka Dorgua.

Carrick převzal mužstvo ve čtvrtek po Darrenu Fletcherovi, který dočasně nahradil odvolaného Rúbena Amorima, a měl by United vést minimálně do konce sezony. Jeho svěřenci mohli jít v šlágru do vedení už po třech minutách, jenže stoper Maguire hlavičkoval po rohovém kopu Fernandese jen do břevna. V dalším průběhu prvního poločasu "Rudým ďáblům" rozhodčí neuznali dva góly kvůli těsným ofsajdům.

V 65. minutě se ale trefil kamerunský navrátilec z afrického šampionátu Mbeumo, který po přihrávce Fernandese úspěšně zakončil rychlý protiútok. O jedenáct minut později využil přízemní centr střídajícího Cunhy Dán Dorgu a s přispěním tyče zvýšil.

Manchester City v zápase častěji držel míč na kopačkách, ale výrazné brankové příležitosti si nevypracoval. V závěru mohli svěřenci Pepa Guardioly ještě inkasovat, jenže Diallo po samostatném úniku trefil pouze tyč a v nastaveném čase videorozhodčí odvolal gól z ofsajdu střídajícímu Mountovi.

United se na jediný bod přiblížili ke čtvrtému Liverpoolu, který jen remizoval 1:1 se sestupem ohroženým Burnley. Obhájci titulu počtvrté za sebou v lize uhráli jen nerozhodný výsledek. Tým Arneho Slota navíc poprvé od sezony 1980/81 remizoval na domácím hřišti se všemi třemi nováčky Premier League v jednom ročníku.

K vítězství mohl Liverpool nasměrovat Szoboszlai, ale ve 32. minutě napálil z penalty jen břevno. Do vedení se úřadující šampioni dostali o deset minut později, kdy se ranou pod břevno prosadil Wirtz. Ve druhém poločase ale šokoval Anfield Edwards, který se trefil z jediné střely Burnley do prostoru branky.

Anglická fotbalová liga - 22. kolo: Manchester United - Manchester City 2:0 (65. Mbeumo, 76. Dorgu), Chelsea - Brentford 2:0 (26. Joao Pedro, 76. Palmer z pen.), Leeds - Fulham 1:0 (90.+1 Nmecha), Liverpool - Burnley 1:1 (42. Wirtz - 65. Edwards), Sunderland - Crystal Palace 2:1 (33. Le Fée, 71. Brobbey - 30. Pino), Tottenham - West Ham 1:2 (64. Romero - 15. Summerville, 90.+3 Wilson).

1.

Arsenal

21

15

4

2

40:14

49

2.

Manchester City

22

13

4

5

45:21

43

3.

Aston Villa

21

13

4

4

33:24

43

4.

Liverpool

22

10

6

6

33:29

36

5.

Manchester United

22

9

8

5

38:32

35

6.

Chelsea

22

9

7

6

36:24

34

7.

Brentford

22

10

3

9

35:30

33

8.

Sunderland

22

8

9

5

23:23

33

9.

Newcastle

21

9

5

7

32:27

32

10.

Fulham

22

9

4

9

30:31

31

11.

Brighton

21

7

8

6

31:28

29

12.

Everton

21

8

5

8

23:25

29

13.

Crystal Palace

22

7

7

8

23:25

28

14.

Tottenham

22

7

6

9

31:29

27

15.

Bournemouth

21

6

8

7

34:40

26

16.

Leeds

22

6

7

9

30:37

25

17.

Nottingham

21

6

3

12

21:34

21

18.

West Ham

22

4

5

13

24:44

17

19.

Burnley

22

3

5

14

23:42

14

20.

Wolverhampton

21

1

4

16

15:41

7

Bohatí Američané objevili cestu, jak si ještě více prodloužit život. Modernímu trendu konzumace peptidů čili krátkých sekvencí aminokyselin dali nový rozměr: začali je užívat nitrožilně. Průkopníkem je Silicon Valley, kam proudí zásilky těchto látek z Číny – přesto, že jsou určeny ke zpracování ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu či ve zdravotnictví a k běžným lidem by se dostat vůbec neměly.

U pražských Běchovic srazil v sobotu odpoledne rychlík muže, který zraněním podlehl. Kvůli vyšetřování nehody byl na železničním koridoru z Prahy na Moravu asi hodinu zastavený provoz v úseku mezi Libní a Běchovicemi. Před 18:30 byl provoz obnoven po jedné koleji s omezením rychlosti kolem místa nehody, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

