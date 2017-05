Schick má podobný potenciál jako Zlatan, tvrdí Nedvěd

před 1 hodinou

Pavel Nedvěd zatím nepotvrdil zprávy o přestupu Patrika Schicka do Juventusu.

Plzeň - Viceprezident Juventusu Turín Pavel Nedvěd zatím nemůže potvrdit informaci italských médií, že má český fotbalista Patrik Schick namířeno právě do Juventusu. Připustil však, že italský šampion útočníka Sampdorie Janov pozorně sleduje, protože v něm vidí podobný potenciál, jaký měl švédský kanonýr Zlatan Ibrahimovic.

Podle informací italského deníku Tuttosport je Juventus již předběžně domluvený se Sampdorií, která má ve smlouvě se Schickem výstupní klauzuli ve výši 25 milionů eur (asi 660 milionů korun). Juventus by však nechtěl platit celou částku s tím, že by ještě nechal Schicka v Sampdorii na hostování. Sampdoria by navíc mohla dostat i hráčskou kompenzaci.

"Potvrdit to nemohu, protože Patrik je zatím hráčem Sampdorie. Jeho cena je jasná, protože má ve smlouvě klauzuli. Kdo chce, může to zaplatit a může si ho koupit. Takže je to poměrně jednoduchý přestup. Stačí se domluvit s hráčem," řekl Nedvěd na dnešní tiskové konferenci při návštěvě Plzně v rámci McDonald's Cupu.

Připustil však, že je Schick pro Juventus zajímavým hráčem. "Patrik má za sebou výbornou sezonu a udělal si dobré jméno. Nejen my ho sledujeme, ale spousta dalších klubů z Anglie, Španělska a Německa. Má před sebou velkou budoucnost, protože má správné fyzické předpoklady. A to mu ještě chybí svaly, ale musíte si ho umět představit za dva tři roky, kdy ještě zesílí," prohlásil Nedvěd.

Schick mu připomíná bývalého spoluhráče Ibrahimovice, když přišel do Juventusu v roce 2004 z Ajaxu. "Když k nám přišel Ibra, tak byl v podobném stavu, jako je nyní Schick, a pak z něj vyrostl hráč, jakým je dnes. Trochu mi ho Patrik připomíná. Je to podobný typ útočníka. Má techniku, ale je velký i rychlý. Když na sobě zapracuje, bude to světový hráč," dodal držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa z roku 2003.