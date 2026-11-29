Český fotbalista Patrik Schick vstřelil svůj 100. gól v německé lize. Útočník Bayeru Leverkusen vyrovnal na hřišti Borussie Dortmund v 69. minutě na 1:1, hosté nakonec nad dosud neporaženým vedoucím týmem tabulky v 11. kole vyhráli 2:1.
Schick se stal prvním českým fotbalistou, který na hranici 100 vstřelených branek dosáhl v jedné z elitních pěti evropských soutěží.
Rodák z Prahy je teprve devátým cizincem a celkově 58. hráčem, kterému se podařilo dát v bundeslize 100 gólů. Potřeboval na to v dresu Lipska a Leverkusenu 182 zápasů.
Třicetiletý útočník je už dávno členem Klubu ligových kanonýrů. Na kontě má v nejvyšších soutěžích 124 tref. Šestnáctkrát se trefil v Serii A za Sampdorii Janov a AS Řím, osmkrát v české lize v dresu Bohemians. Premiérovou bundesligovou trefu zaznamenal téměř na den přesně před sedmi lety za Lipsko do sítě Paderbornu.
Dortmund v zápase vedl od 8. minuty po gólu Nmechy, který ve spolupráci s Karetsasem využil Fernándezovy ztráty ve středu pole a zamířil přesně k tyči.
Schick vstřelil desátý gól v ročníku hlavou po Garcíově centru z rohového kopu. Obrat dokonal Fernández, který tím napravil chybu z úvodu utkání - Diabyho tečovaný míč vzduchem poslal hlavou za záda gólmana Kobela.
Leverkusen vyhrál čtvrtý soutěžní zápas po sobě a jako čtvrtý klub dokázal v bundeslize vyhrát čtyřikrát po sobě na hřišti Dortmundu.
Dortmund vede tabulku o bod před Bayernem Mnichov a Freiburgem. Leverkusen ztrácí z pátého místa na dnešního soupeře dva body.
Fotbalisté Hoffenheimu s Vladimírem Coufalem v základní sestavě podlehli doma Augsburgu 0:4 a v tabulce klesli na 15. místo. Po vyloučení nizozemského obránce Rotse hráli 70 minut v oslabení.
Hoffenheim, v jehož dresu odehrál přes půl hodiny střídající Adam Hložek, obdržel červenou kartu v momentě, kdy už prohrával po gólu Keitela. Po Rotsově vyloučení skóroval z místa přestupku švýcarský záložník Rieder, který z přímého kopu překonal brankáře Baumanna.
Zbylé dvě branky Augsburgu vstřelili ještě do poločasu Wolf a Bah. Hoffenheim doma prohrál po čtyřech soutěžních výhrách. Augsburgu, jenž se posunul na osmé místo tabulky, podlehl na svém stadionu po téměř sedmi letech.
Čtvrté Lipsko po změně stran dotáhlo dvougólové manko a na hřišti třetího Freiburgu remizovalo 2:2. Oba týmy dělí v tabulce jediný bod. Domácí si vypracovali náskok po zásazích Matanoviče a Eggesteina, který se trefil z penalty dvě minuty před pauzou.
Za Lipsko zkorigoval z pokutového kopu osm minut po přestávce Francouz Nkunku, který se do statistik zapsal gólem či asistencí v pátém zápase po sobě. Freiburg sérii šesti vítězství neprodloužil, protože ve třetí minutě nastavení vyrovnal střídající Baumgartner, který využil Gomisova prodloužení hlavou po autovém vhazování a z prvního doteku napálil míč za Backhausova záda.
Německá fotbalová liga - 11. kolo:
Dortmund - Leverkusen 1:2 (8. Nmecha - 69. Schick, 80. Fernández), Freiburg - Lipsko 2:2 (11. Matanovič, 43. Eggestein z pen. - 53. Nkunku z pen., 90.+3 Baumgartner), Hoffenheim - Augsburg 0:4 (12. Keitel, 23. Rieder, 34. Wolf, 45.+7 Bah).
1.
Dortmund
11
7
3
1
18:9
24
2.
Bayern Mnichov
11
6
5
0
30:10
23
3.
Freiburg
11
7
2
2
23:12
23
4.
Lipsko
11
7
1
3
34:16
22
5.
Leverkusen
11
7
1
3
26:18
22
6.
Brémy
11
5
4
2
24:18
19
7.
Frankfurt
11
4
4
3
18:22
16
8.
Augsburg
11
4
3
4
27:21
15
9.
Stuttgart
11
4
2
5
17:17
14
10.
Kolín nad Rýnem
11
3
4
4
16:15
13
11.
Paderborn
11
3
4
4
16:16
13
12.
Mohuč
11
4
1
6
21:23
13
13.
Elversberg
11
4
1
6
17:24
13
14.
Hamburk
11
4
1
6
10:24
13
15.
Hoffenheim
11
4
0
7
16:22
12
16.
Schalke
11
1
4
6
6:19
7
17.
Union Berlín
11
1
4
6
9:28
7
18.
Mönchengladbach
11
1
2
8
15:29
5
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