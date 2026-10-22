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Sport

Schick dosáhl dalšího milníku. A jeho Leverkusen při tom znovu triumfoval

ČTK,Sport
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Fotbalisté Leverkusen s Patrikem Schickem v sestavě vyhráli v Evropské lize i třetí zápas. Na Krétě zvítězili 2:0 a vedou tabulku s devíti body a skóre 8:0. Český útočník nastoupil poprvé v kariéře v soutěžním utkání za Bayer jako kapitán.

Patrik Schick jako kapitán a Jonas Hoffmann v zápase OFI Kréta - Leverkusen
Patrik Schick jako kapitán a Jonas Hoffmann v zápase OFI Kréta - LeverkusenFoto: Reuters
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V úvodu soutěže se z Kréty vracel s prázdnou Hoffenheim, ale další zástupce bundesligy na řeckém ostrově uspěl.

Dva góly v rozpětí čtyř minut vstřelil čtyřiatřicetiletý bývalý německý reprezentant Hofmann, který poprvé v sezoně dostal příležitost v základní sestavě a dokonale ji využil.

Schick odehrál 64 minut, čtyřikrát se dostal ke střele, ale desátou branku v sezoně nepřidal. Bayer v Evropské lize ještě nedostal gól a napříč soutěžemi vyhrál šestý zápas v řadě.

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Fotbalová Evropská liga - 3. kolo:

Ararat-Armenia - Alkmaar 0:4 (0:2)

Branky: 27. a 76. Patati, 21. Byskov, 79. Meerdink.

Dinamo Záhřeb - Nijmegen 2:4 (2:2)

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Branky: 33. a 37. Beljo - 45.a 54. Linssen, 25. Bischoff, 80. Chery.

Ferencváros Budapešť - Torreense 4:1 (1:1)

Branky: 20. Dele, 58. Gómez, 80. vlastní Diadié, 89. Lisztes - 23. Pozo.

Juventus Turín - Rennes 2:2 (1:2)

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Branky: 5. Celik, 67. Woltemade z pen.- 15.Taamarí, 43. Dia z pen.

Lech Poznaň - Sunderland 1:1 (0:1)

Branky: 70. Bengtsson - 2. Tutěrov.

OFI Kréta - Leverkusen 0:2 (0:2)

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Branky: 35. a 37. Hofmann.

Saint-Gilloise - Hapoel Beer Ševa 4:0 (1:0)

Branky: 60. a 81. Smith, 45.+1 Florucz z pen., 77. Aquino.

Sturm Štýrský Hradec - Olympique Marseille 1:0 (1:0)

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Branka: 13. Diakité.

Besiktas Istanbul - Crystal Palace 2:2 (1:0)

Branky: 45.+2 Ndidi, 73. Olaitan - 53. Pino, 55. Mateta. ČK: 77. Akdag (Besiktas).

Bournemouth - AC Milán 3:0 (2:0)

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Branky: 8. Kluivert z pen., 32. Tavernier z pen., 84. Adlí. ČK: 28. Maignan (Milán).

Celje - Salcburk 2:2 (0:1)

Branky: 51. Kramer, 90. Kučys - 9. Kitano, 46. Lindström.

Celtic Glasgow - Celta Vigo 1:2 (0:0)

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Branky: 47. Baur - 68. a 71. Rodríguez

Hoffenheim - Lyon 3:0 (1:0)

Branky: 45.+4 Kramarič, 49. Daghim, 83. Hložek.

Bialystok - Anderlecht 0:3 (0:1)

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Branky: 21. Cvetkovič, 73. Winkler, 80. Onia Seke.

Lilleström - San Sebastian 0:6 (0:3)

Branky: 25. a 27. Gómez, 33. a 72. Sučič, 64. Óskarsson, 80. Zacharjan.

Omonia Nikósie - Benfica Lisabon 1:4 (1:1)

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Branky: 42. Kakullis - 14. vlastní Négo, 49. Pavlidis, 76. Aursnes, 85. Prestianni.

Tabulka:

1.

Benfica Lisabon

3

3

0

0

10:2

9

2.

Leverkusen

3

3

0

0

8:0

9

3.

Bournemouth

3

3

0

0

8:1

9

4.

Ferencváros Budapešť

3

3

0

0

9:3

9

5.

Olympiakos Pireus

3

3

0

0

4:1

9

6.

Saint-Gilloise

3

2

1

0

8:1

7

7.

Juventus Turín

3

2

1

0

9:3

7

8.

Besiktas Istanbul

3

2

1

0

9:5

7

9.

Sunderland

3

2

1

0

4:2

7

10.

Alkmaar

3

2

0

1

6:2

6

11.

Omonia Nikósie

3

2

0

1

5:4

6

12.

Lyon

3

2

0

1

5:6

6

13.

Rennes

3

1

2

0

4:3

5

14.

San Sebastian

3

1

1

1

8:3

4

15.

Crystal Palace

3

1

1

1

8:5

4

16.

Sparta Praha

3

1

1

1

5:3

4

17.

Levski Sofia

3

1

1

1

3:3

4

18.

Dinamo Záhřeb

3

1

1

1

3:4

4

19.

Štýrský Hradec

3

1

1

1

1:3

4

20.

Nijmegen

3

1

1

1

5:8

4

21.

Salcburk

3

1

1

1

3:6

4

22.

Anderlecht

3

1

0

2

4:3

3

23.

Hoffenheim

3

1

0

2

5:5

3

24.

AC Milán

3

1

0

2

4:5

3

25.

Celta Vigo

3

1

0

2

3:4

3


OFI Kréta

3

1

0

2

3:4

3

27.

Bialystok

3

1

0

2

4:6

3

28.

Torreense

3

1

0

2

4:7

3

29.

Celje

3

0

1

2

2:7

1

30.

Hapoel Beer Ševa

3

0

1

2

1:6

1

31.

Lilleström

3

0

1

2

2:9

1

32.

Lech Poznaň

3

0

1

2

1:9

1

33.

Viktoria Plzeň

3

0

0

3

2:7

0

34.

Marseille

3

0

0

3

1:6

0

35.

Celtic Glasgow

3

0

0

3

3:9

0

36.

Ararat-Armenia

3

0

0

3

2:11

0

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