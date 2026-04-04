Schick dokázal to, co žádný Čech před ním. A navíc pomohl k drtivému obratu

Sport,ČTK

Patrik Schick je prvním českým fotbalistou, který dal v prestižních ligách sto branek.

Patrik SchickFoto: Reuters
Dnes jako střídající hráč přispěl v německé lize penaltou k výhře Bayeru Leverkusenu 6:3 nad předposledním Wolfsburgem.

V Leverkusenu začal Schick jen na lavičce a přihlížel, jak jeho tým třemi góly deptají Dánové, jako by se českému fotbalistovi chtěli pomstít za prohru v baráži pro mistrovství světa.

První branku vstřelil Wind, který pro pražský zápas nebyl v nominaci. Pak sice Španěl Grimaldo z penalty vyrovnal, ale obránce Maehle hned po rozehrání za pouhých 11 vteřin vrátil hostům vedení.

A další dánský reprezentant Eriksen při penaltě stejně jako v rozstřelu na Letné nezaváhal. Grimaldo stihl ještě do přestávky kontaktní gól.

Druhý poločas už začal i se Schickem a český útočník po osmi minutách na hřišti znovu ukázal, že zvládá penalty s přehledem.

Dal desátý ligový gól v této sezoně a zaokrouhlil svou bilanci ve čtyřech elitních soutěžích (Anglie, Itálie, Německo, Španělsko) na sto branek.

Prvních 16 gólů vstřelil český útočník v italské lize ve službách Sampdorie Janov a AS Řím, další už přidal v bundeslize: nejdřív za Lipsko a od roku 2020 střílí v dresu Bayeru.

Za Schickem je v tabulce českých kanonýrů v elitních ligách Pavel Nedvěd (73 gólů), následují Jan Koller (61), Tomáš Skuhravý (57), Pavel Kuka (50), Vratislav Lokvenc (46) a Patrik Berger s Jiřím Štajnerem (42). Z aktivních hráčů má Tomáš Souček 40 zásahů a Antonín Barák 31.

Schickovi spoluhráči dnes po jeho zásahu přidali ještě další tři branky, celkově tak Leverkusen stav 1:3 otočil pěti trefami v řadě na 6:3.

Bayer po třech remízách v řadě slavil tři body a v tabulce se pátému Hoffenheimu přiblížil na jeden bod.

Bayern Mnichov vyhrál ve Freiburgu 3:2, přestože ještě deset minut před koncem prohrával 0:2.

Na podzim svého dnešního soupeře pokořil na jeho půdě šesti góly, ale tentokrát měl namále.

Trenér Kompany před úterní Ligou mistrů na hřišti Realu Madrid šetřil některé opory, ale nejvíc mu chyběl nejlepší bundesligový střelec Angličan Kane, jehož na hřiště nepustilo zranění.

Když hosté vedli 2:0, nemohl už Bayern nikoho šetřit a tlak přinesl zásluhou dvou talentovaných mladíků velký obrat.

Dvacetiletý Bischof dvěma góly vyrovnal a ještě o dva roky mladší Karl v deváté nastavené minutě strhl vítězství na stranu obhájce titulu.

Pátý Hoffenheim po pětibrankovém debaklu v Lipsku prohrál doma s Mohučí 1:2, přestože se skoro stále hrálo před brankou hostů.

Domácí obranu dvakrát zaskočil Tietz. Kosovský útočník Asllani svým devátým ligovým gólem poprvé vyrovnal, ale podruhé už domácí neodpověděli.

Z českých hráčů byl na hřišti jen Vladimír Coufal a od začátku hrozil svými dlouhými auty. Po hodině hry byl střídán, Robin Hranáč tentokrát do hry nezasáhl.

Mohuč, která vyřadila Olomouc z Konferenční ligy, opustila díky šňůře šesti zápasů bez porážky dno tabulky

Lipsko vyhrálo v Brémách 2:1 a udrželo si čtvrtou příčku, která v Německu zajišťuje účast v Lize mistrů. O výhře rozhodli norský útočník Nusa a Brazilec Cardoso.

Werder celkem v 11 ligových zápasech nedal gól, což je nejhorší bilance z celé bundesligy. Tentokrát sice zásluhou branky v nastavení naprázdno nevyšel, ale na body to nestačilo.

Německá fotbalová liga - 28. kolo:

Leverkusen - Wolfsburg 6:3 (30. z pen. a 44. Grimaldo, 53. Schick z pen., 68. Tapsoba, 73. Maza, 90.+6 Tillman - 16. Wind, 31. Maehle, 38. Eriksen z pen.), Brémy - Lipsko 1:2 (90.+4 Musah - 15. Nusa, 52. Cardoso), Freiburg - Bayern Mnichov 2:3 (46. Manzambi, 71. Höler - 81. a 90.+3 Bischof, 90+9. Karl), Hamburk - Augsburg 1:1 (60. Königsdörffer - 23. Chaves), Hoffenheim - Mohuč 1:2 (23. Asllani - 13. a 79. Tietz), Mönchengladbach - Heidenheim 2:2 (17. Mohya 74. Honorat - 27. Mainka, 64. Busch).

1.

Bayern Mnichov

28

23

4

1

100:27

73

2.

Dortmund

27

18

7

2

58:28

61

3.

Stuttgart

27

16

5

6

56:36

53

4.

Lipsko

28

16

5

7

55:36

53

5.

Hoffenheim

28

15

5

8

55:41

50

6.

Leverkusen

28

14

7

7

58:39

49

7.

Frankfurt

27

10

8

9

50:51

38

8.

Freiburg

28

10

7

11

41:47

37

9.

Mohuč

28

8

9

11

35:43

33

10.

Augsburg

28

9

5

14

34:51

32

11.

Hamburk

28

7

10

11

32:41

31

12.

Union Berlín

27

8

7

12

31:46

31

13.

Mönchengladbach

28

7

9

12

35:48

30

14.

Brémy

28

7

7

14

31:49

28

15.

Kolín nad Rýnem

27

6

8

13

38:47

26

16.

St. Pauli

27

6

6

15

24:44

24

17.

Wolfsburg

28

5

6

17

38:63

21

18.

Heidenheim

28

3

7

18

29:63

16

Ilustrační foto

Živnost „influencer" české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.

