Schick dokázal to, co žádný Čech před ním. A navíc pomohl k drtivému obratu

Patrik Schick je prvním českým fotbalistou, který dal v prestižních ligách sto branek.
Dnes jako střídající hráč přispěl v německé lize penaltou k výhře Bayeru Leverkusenu 6:3 nad předposledním Wolfsburgem.
V Leverkusenu začal Schick jen na lavičce a přihlížel, jak jeho tým třemi góly deptají Dánové, jako by se českému fotbalistovi chtěli pomstít za prohru v baráži pro mistrovství světa.
První branku vstřelil Wind, který pro pražský zápas nebyl v nominaci. Pak sice Španěl Grimaldo z penalty vyrovnal, ale obránce Maehle hned po rozehrání za pouhých 11 vteřin vrátil hostům vedení.
A další dánský reprezentant Eriksen při penaltě stejně jako v rozstřelu na Letné nezaváhal. Grimaldo stihl ještě do přestávky kontaktní gól.
Druhý poločas už začal i se Schickem a český útočník po osmi minutách na hřišti znovu ukázal, že zvládá penalty s přehledem.
Dal desátý ligový gól v této sezoně a zaokrouhlil svou bilanci ve čtyřech elitních soutěžích (Anglie, Itálie, Německo, Španělsko) na sto branek.
Prvních 16 gólů vstřelil český útočník v italské lize ve službách Sampdorie Janov a AS Řím, další už přidal v bundeslize: nejdřív za Lipsko a od roku 2020 střílí v dresu Bayeru.
Za Schickem je v tabulce českých kanonýrů v elitních ligách Pavel Nedvěd (73 gólů), následují Jan Koller (61), Tomáš Skuhravý (57), Pavel Kuka (50), Vratislav Lokvenc (46) a Patrik Berger s Jiřím Štajnerem (42). Z aktivních hráčů má Tomáš Souček 40 zásahů a Antonín Barák 31.
Schickovi spoluhráči dnes po jeho zásahu přidali ještě další tři branky, celkově tak Leverkusen stav 1:3 otočil pěti trefami v řadě na 6:3.
Bayer po třech remízách v řadě slavil tři body a v tabulce se pátému Hoffenheimu přiblížil na jeden bod.
Bayern Mnichov vyhrál ve Freiburgu 3:2, přestože ještě deset minut před koncem prohrával 0:2.
Na podzim svého dnešního soupeře pokořil na jeho půdě šesti góly, ale tentokrát měl namále.
Trenér Kompany před úterní Ligou mistrů na hřišti Realu Madrid šetřil některé opory, ale nejvíc mu chyběl nejlepší bundesligový střelec Angličan Kane, jehož na hřiště nepustilo zranění.
Když hosté vedli 2:0, nemohl už Bayern nikoho šetřit a tlak přinesl zásluhou dvou talentovaných mladíků velký obrat.
Dvacetiletý Bischof dvěma góly vyrovnal a ještě o dva roky mladší Karl v deváté nastavené minutě strhl vítězství na stranu obhájce titulu.
Pátý Hoffenheim po pětibrankovém debaklu v Lipsku prohrál doma s Mohučí 1:2, přestože se skoro stále hrálo před brankou hostů.
Domácí obranu dvakrát zaskočil Tietz. Kosovský útočník Asllani svým devátým ligovým gólem poprvé vyrovnal, ale podruhé už domácí neodpověděli.
Z českých hráčů byl na hřišti jen Vladimír Coufal a od začátku hrozil svými dlouhými auty. Po hodině hry byl střídán, Robin Hranáč tentokrát do hry nezasáhl.
Mohuč, která vyřadila Olomouc z Konferenční ligy, opustila díky šňůře šesti zápasů bez porážky dno tabulky
Lipsko vyhrálo v Brémách 2:1 a udrželo si čtvrtou příčku, která v Německu zajišťuje účast v Lize mistrů. O výhře rozhodli norský útočník Nusa a Brazilec Cardoso.
Werder celkem v 11 ligových zápasech nedal gól, což je nejhorší bilance z celé bundesligy. Tentokrát sice zásluhou branky v nastavení naprázdno nevyšel, ale na body to nestačilo.
Německá fotbalová liga - 28. kolo:
Leverkusen - Wolfsburg 6:3 (30. z pen. a 44. Grimaldo, 53. Schick z pen., 68. Tapsoba, 73. Maza, 90.+6 Tillman - 16. Wind, 31. Maehle, 38. Eriksen z pen.), Brémy - Lipsko 1:2 (90.+4 Musah - 15. Nusa, 52. Cardoso), Freiburg - Bayern Mnichov 2:3 (46. Manzambi, 71. Höler - 81. a 90.+3 Bischof, 90+9. Karl), Hamburk - Augsburg 1:1 (60. Königsdörffer - 23. Chaves), Hoffenheim - Mohuč 1:2 (23. Asllani - 13. a 79. Tietz), Mönchengladbach - Heidenheim 2:2 (17. Mohya 74. Honorat - 27. Mainka, 64. Busch).
1.
Bayern Mnichov
28
23
4
1
100:27
73
2.
Dortmund
27
18
7
2
58:28
61
3.
Stuttgart
27
16
5
6
56:36
53
4.
Lipsko
28
16
5
7
55:36
53
5.
Hoffenheim
28
15
5
8
55:41
50
6.
Leverkusen
28
14
7
7
58:39
49
7.
Frankfurt
27
10
8
9
50:51
38
8.
Freiburg
28
10
7
11
41:47
37
9.
Mohuč
28
8
9
11
35:43
33
10.
Augsburg
28
9
5
14
34:51
32
11.
Hamburk
28
7
10
11
32:41
31
12.
Union Berlín
27
8
7
12
31:46
31
13.
Mönchengladbach
28
7
9
12
35:48
30
14.
Brémy
28
7
7
14
31:49
28
15.
Kolín nad Rýnem
27
6
8
13
38:47
26
16.
St. Pauli
27
6
6
15
24:44
24
17.
Wolfsburg
28
5
6
17
38:63
21
18.
Heidenheim
28
3
7
18
29:63
16
Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte
Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.
