Schick do Interu Milán? Italský velkoklub nabízí za útočníka skoro sedm set milionů

před 50 minutami

Výborné výkony Patrika Schicka v italské lize vystřelily českého útočníka do sfér zájmu věhlasných klubů. Tím posledním je podle italského tisku Inter Milán.

Řím - O útočníka Patrika Schicka se podle italských médií zajímá Inter Milán. List Gazzetta dello Sport uvedl, že vedení Nerazzurri je připraveno využít výstupní klauzule jednadvacetiletého fotbalisty a Sampdorii za českého reprezentanta zaplatit 25 milionů eur (asi 676 milionů korun).

Podle médií by bývalý hráč Sparty nebo Bohemians 1905 nezamířil do Interu okamžitě, ale až po následující sezoně, kterou by strávil na hostování v janovském celku. Za Sampdorii zatím Schick od letního příchodu odehrál 25 zápasů a dal devět branek.

"Nabídky jsou ze zajímavých klubů, takže tomu nechám čas a uvidíme. Myslím si, že bych toho v Sampdorii mohl dokázat více než doteď," prohlásil v rozhovoru pro Aktuálně.cz český útočník.

autor: ČTK | před 50 minutami

