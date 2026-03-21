Schick dal dva góly, jenže Leverkusen kouše nečekanou blamáž

Útočník Patrik Schick dal v německé fotbalové lize dva góly, ale Leverkusen nakonec na hřišti posledního Heidenheimu jen remizoval 3:3.
Německá fotbalová liga - 27. kolo:
Bayern Mnichov - Union Berlín 4:0 (45.+1 a 67. Gnabry, 43. Olise, 49. Kane), Heidenheim - Leverkusen 3:3 (72. z pen. a 85. Pieringer, 56. Behrens - 35. a 79. Schick, 22. Tillman) Kolín nad Rýnem - Mönchengladbach 3:3 (4. El Mala, 7. Ache, 84. Martel - 1. a 60. Castrop, 20. Sander), Wolfsburg - Brémy 0:1 (68. Njinmah),
18:30 Dortmund - Hamburk.
Tabulka:
1.
Bayern Mnichov
27
22
4
1
97:25
70
2.
Dortmund
26
17
7
2
55:26
58
3.
Lipsko
27
15
5
7
53:35
50
4.
Stuttgart
26
15
5
6
51:34
50
5.
Hoffenheim
27
15
5
7
54:39
50
6.
Leverkusen
27
13
7
7
52:36
46
7.
Frankfurt
26
10
8
8
49:49
38
8.
Freiburg
26
9
7
10
37:43
34
9.
Augsburg
26
9
4
13
31:45
31
10.
Union Berlín
27
8
7
12
31:46
31
11.
Hamburk
26
7
9
10
29:37
30
12.
Mönchengladbach
27
7
8
12
33:46
29
13.
Brémy
27
7
7
13
30:47
28
14.
Mohuč
26
6
9
11
31:41
27
15.
Kolín nad Rýnem
27
6
8
13
38:47
26
16.
St. Pauli
26
6
6
14
23:42
24
17.
Wolfsburg
27
5
6
16
35:57
21
18.
Heidenheim
27
3
6
18
27:61
15
