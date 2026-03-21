21. 3. Radek
Sport

Schick dal dva góly, jenže Leverkusen kouše nečekanou blamáž

ČTK,Sport

Útočník Patrik Schick dal v německé fotbalové lize dva góly, ale Leverkusen nakonec na hřišti posledního Heidenheimu jen remizoval 3:3.

Germany Champions League Soccer
Patrik SchickFoto: CTK
Německá fotbalová liga - 27. kolo:

Bayern Mnichov - Union Berlín 4:0 (45.+1 a 67. Gnabry, 43. Olise, 49. Kane), Heidenheim - Leverkusen 3:3 (72. z pen. a 85. Pieringer, 56. Behrens - 35. a 79. Schick, 22. Tillman) Kolín nad Rýnem - Mönchengladbach 3:3 (4. El Mala, 7. Ache, 84. Martel - 1. a 60. Castrop, 20. Sander), Wolfsburg - Brémy 0:1 (68. Njinmah),

18:30 Dortmund - Hamburk.

Tabulka:

1.

Bayern Mnichov

27

22

4

1

97:25

70

2.

Dortmund

26

17

7

2

55:26

58

3.

Lipsko

27

15

5

7

53:35

50

4.

Stuttgart

26

15

5

6

51:34

50

5.

Hoffenheim

27

15

5

7

54:39

50

6.

Leverkusen

27

13

7

7

52:36

46

7.

Frankfurt

26

10

8

8

49:49

38

8.

Freiburg

26

9

7

10

37:43

34

9.

Augsburg

26

9

4

13

31:45

31

10.

Union Berlín

27

8

7

12

31:46

31

11.

Hamburk

26

7

9

10

29:37

30

12.

Mönchengladbach

27

7

8

12

33:46

29

13.

Brémy

27

7

7

13

30:47

28

14.

Mohuč

26

6

9

11

31:41

27

15.

Kolín nad Rýnem

27

6

8

13

38:47

26

16.

St. Pauli

26

6

6

14

23:42

24

17.

Wolfsburg

27

5

6

16

35:57

21

18.

Heidenheim

27

3

6

18

27:61

15

Nejnovější
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost pořádá na pražské Letné spolek Milion chvilek pro demokracii.
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost pořádá na pražské Letné spolek Milion chvilek pro demokracii.
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost pořádá na pražské Letné spolek Milion chvilek pro demokracii.

ŽIVĚ "Tato země není na prodej, nenecháme si ji ukrást." Na Letné se demonstrovalo proti vládním krokům

Na pražské Letné v sobotu v podvečer po dvou a půl hodinách skončila akce nazvaná Nenecháme si ukrást budoucnost, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Podle organizátorů dorazilo minimálně 250 000 lidí. Demonstrace měla podle předsedy spolku Mikuláše Mináře upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše (ANO), které k nim směřují.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Blížíme se dosažení svých cílů v Íránu, napsal Trump. Zvažuje utlumení operací

Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů a zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají střežit ty země, které ho používají, což Spojené státy nejsou, dodal Trump s tím, že USA přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.

