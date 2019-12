Sázky na vlastní zápasy? Nesmysl. Zvažujeme žalobu na FAČR, zlobí se majitel Znojma

V lednu letošního roku odkoupil zbylé podíly ve fotbalovém Znojmě. Podnikatel Jiří Tunka od té doby válčí hned na několika frontách, přičemž největší ztráty mu způsobila aféra s údajně zmanipulovanými zápasy během zimní přestávky.

Celá kauza začala na jaře letošního roku. Médii prošla informace, že měly být ovlivněny vaše čtyři zápasy ze zimní pauzy - duel proti Táborsku a další tři utkání v rámci soustředění v Chorvatsku. Na podezřelé výsledky upozornila mezinárodní společnost FederBet. Jak vidíte případ s odstupem?

O aféře jsme se dozvěděli až při odjezdu na další soustředění a přiznávám, že z toho byl veliký poprask. A hodně se medializovala. Bránili jsme se a podali trestní oznámení pro pomluvu a křivé obvinění na neznámého pachatele. Nevěděli jsme, odkud to jde. Po měsíci to policie a státní zastupitelství uzavřeli, že viníka nenašly. Ale FAČR to přijal jako podnět. Přitom nikdo z nás nebyl na policii ani k podání vysvětlení, natož obviněn.

A máte tušení, proč FederBet upozornil, že něco není při zápasech v pořádku?

První obvinění přišlo už při zimním turnaji Tipsport ligy. Všechny zápasy jsem viděl a mohu ubezpečit, že z naší strany k ničemu nedošlo. Kdo nás ovšem v Chorvatsku řezal, byli místní rozhodčí. Dělali si, co chtěli. Dostali jsme gól asi z pětimetrového ofsajdu, pískli proti nám neuvěřitelnou penaltu. Ale tohle ať si vyřídí chorvatský svaz, jestli rozhodčí nepochybili. Ať si udělá pořádek. Proto nás překvapilo, že nás etická komise FAČR najednou začala vyšetřovat.

Tvrdíte, že vás etická komise FAČR označila bez důkazů za nedůvěryhodný klub a zahájila s vámi šetření s tím, že jste byli vyšetřováni za zmanipulování přípravných zápasů policií a obviněni z trestného činu. Nic z toho se neprokázalo. Zvažujete na asociaci žalobu?

Zvažujeme, protože rozhodnutí její etické komise bylo jednoznačně protiprávní. Uváděla, že jsme trestně stíhání a policií vyšetřováni. Několikrát jsme upozorňovali, že to není pravda, nejsme stíháni, vyšetřováni ani obviněni, ale na to nebrali zřetel. Náš případ přerušili do konce září do vyšetření státními orgány, ale nic takového se nedělo. Začátkem listopadu bylo všechno zastaveno a ukončeno, ukázalo se, že bylo všechno smyšlené. Policie i státní zastupitelství potvrdily, že se naším případem nezabývají. Vyrozuměli jsme etickou komisi, aby šetření ukončila i ona. Předseda Pauly nás ujistil, že tak učiní. Že ani nemusíme jezdit na její zasedání, že jde jen o formalitu. Se sekretářem klubu jsem se do Prahy přesto vydal, aby mi bylo všechno vyjasněno. Zdůrazňovali jsme, že žádné obvinění nikdy nebylo, přičemž etická komise napsala do předchozího rozhodnutí, že jsme trestně vyšetřováni. Oznámil jsem předsedovi, že žádáme omluvu a případné odškodnění.

Jakou to podle vás způsobilo klubu škodu?

Stálo nás to druhou ligu, je pošramocená pověst našeho klubu i města. Pan Pauly na moji výtku, jak jsme byli poškozeni, reagoval tak, že to nebude řešit, končí s námi jednání a ukázal na dveře. Takové arogantní chování funkcionářů, kteří jsou servisem klubů, považuji za nepřípustné.

Podle vás tato aféra zapříčinila sestup mužstva do MSFL. Ale objevovaly se zvěsti, že klub je před krachem, dlužíte hráčům i tři měsíce a šetření je jenom šikovná výmluva, jak zakrýt vlastní špatné hospodaření a sportovní neúspěch. Co na to řeknete?

Že je to jednoznačně lež! My hráčům nedlužili, výplaty se mohly zpozdit jen o několik dní. Pozval jsem si místní novináře, ukázal jim výpisy z účtů, žádné dluhy. Nikdo nás z těchto důvodů nedal k arbitráži.

Dokonce se vás zastal první místopředseda FAČR Zdeněk Zlámal, že?

Ano, potvrdil, že jsme nic neprovedli a nejsme ani vyšetřováni. Fotbalové vedení ho za to hnalo před etickou komisi, že postupoval v rozporu se stanovami a vystupoval bez rozhodnutí celého výkonného výboru. Přitom jsme jako sestupující už byli jasně v gesci moravské komory.

Jak jste se bránil, co jste učinil?

Vydal jsem se v červnu do Prahy za předsedou Martinem Malíkem, abych se zeptal, co se za tím skrývá. Měl jsem s sebou veškeré dokumenty, potvrzení od státního zastupitelství, že nejsme obviněni, nejsme vyšetřováni, nejsme žalováni. Že tedy něco nehraje: buď je policie zkorumpována a státní zástupce je s prominutím debil, nebo chybu udělala FAČR. Povolal si právníka, začal se omlouvat a přišel na znojemskou radnici úřední dopis, že vyšetřováni nejsme. Ale to už jsme spadli na zadek, sestoupili, hráčům skončily profesionální smlouvy, přišli jsme o dotaci i sponzorské kontrakty.

Když pomineme sportovní složku pádem do amatérské soutěže, máte vyčísleno, o kolik peněz jste přímo přišli?

Vypočítali jsme to na minimálně deset milionů korun.

FAČR vám vyměřil i pokuty asi ve výši sto tisíc korun. Zaplatíte je?

Bylo nám oznámeno, že jsou stažené.

Po těchto zkušenostech budete nadále ve fotbale aktivní?

Hodně se rozmýšlím. Podnikám v dopravě a to není jednoduché, musel jsem omezit rozvoj firmy. Přesto nechci fotbal úplně opustit, dávám do něj peníze už léta, sháním ovšem společníka, který by pomohl. Když všechno táhnete sám a ještě vám házejí klacky pod nohy, je to zničující. Když se to podaří, chtěl bych zůstat. Plány jsou jasné: udržet nyní MSFL, sehnat hráče a pokusit se napřesrok o návrat aspoň do druhé ligy. Podle mého tam Znojmo patří, máme překrásný stadion. Věřím, že nám město pomůže.