Přeskočit na obsah
Benative
11. 12. Dana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Fotbal

"Sázej na fauly a žluté karty." Turecký skandál obřích rozměrů se dotkl i Slavie

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek

Tureckým fotbalem otřásá sázkařská aféra, která nabírá stále větších rozměrů. V úterý poslal soud v Istanbulu do vazby 11 fotbalistů z první a druhé turecké ligy, celkově jsou do skandálu namočeny stovky dalších hráčů i rozhodčích. Řešil se také zápas pražské Slavie proti Fenerbahce z loňského listopadu.

Tomáš Chorý v zápase Slavia - Fenerbahce
Sázkařská aféra Turků se týká i zápasu Slavie proti Fenerbahce v Evropské lize.Foto: Reuters
Reklama

Jednou z hlavních postav kauzy je Mert Hakan Yandas, někdejší kapitán Fenerbahce Istanbul a majitel jednoho startu za tureckou reprezentaci.

Teď je mezi pěticí zadržených hráčů z nejvyšší soutěže, obviněn z uzavírání sázek na zápasy vlastního týmu prostřednictvím třetí strany.

Související

Sázkové příležitosti se často týkaly jeho spoluhráče Ismaila Yükseka, u něhož radil Yandas svému zprostředkovateli sázet na počet faulů nebo žluté karty. I konkrétně v zápase Slavie proti Fenerbahce.

Fenerbahce vloni v listopadu v Praze v utkání hlavní fáze Evropské ligy zvítězilo 2:1 a Yandasův zprostředkovatel podle obvinění patnáctkrát vsadil, že se Yüksek dopustí alespoň tří faulů.

Reklama
Reklama

Yüksek fauloval celkem pětkrát, v 81. minutě obdržel i žlutou kartu.

Letos v říjnu, kdy hrálo Fenerbahce v Evropské lize proti Stuttgartu, nabádal Yandas právě k sázce na žlutou kartu Yükseka. A jeho spoluhráč si ji skutečně vysloužil - v nic neřešící situaci v osmé minutě nastavení.

Mert Hakan Yandas v dresu Fenerbahce
Mert Hakan Yandas v dresu FenerbahceFoto: Reuters

To vše, spolu s dalšími detaily, vyplynulo z konverzace Yandase a jeho zprostředkovatele v aplikaci WhatsApp, k níž se dostala i turecká média.

Při utvrzení o jedné ze sázek tam fotbalista Fenerbahce se zmínkou o úhlavním rivalovi kolegovi psal: "Pokud to nevyjde, nejsem člověk a jsem fanoušek Galatasaraye."

Reklama
Reklama

Bylo zjištěno, že Yandas od roku 2017 přes svého zprostředkovatele nasázel celkem 204 milionů tureckých lir (přibližně necelých 10 milionů korun), přičemž si odnesl 207,5 milionu.

To znamená výnos 3,5 milionu tureckých lir, optikou fotbalisty tureckého velkoklubu nutno dodat pouhých 1,7 milionu korun.

Diskutující na sociálních sítích se teď 31letému Turkovi navrch posmívají, že když už tak dlouho sázel na zápasy vlastního týmu, mohl na tom rozhodně vydělat více peněz.

Související

Do smíchu však není představitelům ani fanouškům tureckého fotbalu jako takového. V aféře, kterou Turci začali rozkrývat koncem října, údajně sázelo více než 150 rozhodčích.

Reklama
Reklama

Do vyšetření případu má zastavenou činnost 149 sudích a přes tisíc hráčů z různých pater soutěžního fotbalu v Turecku.

"Jak se operace v rámci vyšetřování prohlubují, tak cítím narůstající pocit paniky," přiznal prezident tureckého fotbalu Ibrahim Haciosmanoglu.

Zatímco policejních razií a zatčených osob přibývá, UEFA (Unie evropských fotbalových asociací) ani FIFA (Mezinárodní federace fotbalových asociací) se ke skandálu zatím nevyjádřily.

V evropských pohárových soutěžích mají Turci aktuálně tři zástupce - Galatasaray v Lize mistrů, Fenerbahce v Evropské lize a Samsunspor v Konferenční lize.

Reklama
Reklama
Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Afghánci Warwickshire Police
Afghánci Warwickshire Police
Afghánci Warwickshire Police

Dívka natočila své znásilnění dvěma afghánskými migranty. Kolemjdoucí ji ignorovali

Britský soud v pondělí odsoudil dva nezletilé afghánské žadatele o azyl k několikaletým trestům vězení za brutální sexuální útok na patnáctiletou dívku v lázeňském městě Leamington Spa ve střední Anglii. Útočníci svou oběť odlákali do odlehlé části parku, kde ji znásilnili. Hrůzný čin dívka zachytila na mobil, včetně momentu, kdy prosí kolemjdoucí o pomoc, ale ti ji ignorují.

FILE PHOTO: Ukrainian serviceman prepares to fire a howitzer towards Russian troops at a position in a front line near the town of Pokrovsk
FILE PHOTO: Ukrainian serviceman prepares to fire a howitzer towards Russian troops at a position in a front line near the town of Pokrovsk
FILE PHOTO: Ukrainian serviceman prepares to fire a howitzer towards Russian troops at a position in a front line near the town of Pokrovsk

ŽIVĚNa Ukrajině zahynul britský voják, Moskva žádá vysvětlení a hovoří o terorismu

Na Ukrajině mimo frontu při neupřesněném incidentu během vojenských zkoušek zahynul britský výsadkář. Moskva ve čtvrtek vyzvala Londýn, který úmrtí oznámil, aby uvedl, co britský voják na Ukrajině dělal. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle agentury Reuters obvinila Spojené království z toho, že pomáhá Kyjevu realizovat teroristické akce.

Reklama
V minulosti se lidé obávali pohřbení zaživa do té míry, že se do některých hrobek instalovaly speciální zvonky, kterými by si domnělý nebožtík mohl přivolat pomoc.
V minulosti se lidé obávali pohřbení zaživa do té míry, že se do některých hrobek instalovaly speciální zvonky, kterými by si domnělý nebožtík mohl přivolat pomoc.
V minulosti se lidé obávali pohřbení zaživa do té míry, že se do některých hrobek instalovaly speciální zvonky, kterými by si domnělý nebožtík mohl přivolat pomoc.

Po pohřbu se posadila ve vlastní rakvi. Žena nakonec žila ještě několik desítek let

V minulosti se lidé obávali pohřbení zaživa do té míry, že se do některých hrobek instalovaly speciální zvonky, kterými by si domnělý nebožtík mohl přivolat pomoc. Že se něco takového může stát i ve 20. století, by ale nejspíš nikdo neočekával. Ačkoliv historické prameny přesný průběh události nepotvrzují, příběh Essie Dunbarové, která údajně odešla z vlastního pohřbu po svých, fascinuje dodnes.

Reklama
Reklama
Reklama