"Sázej na fauly a žluté karty." Turecký skandál obřích rozměrů se dotkl i Slavie

Tureckým fotbalem otřásá sázkařská aféra, která nabírá stále větších rozměrů. V úterý poslal soud v Istanbulu do vazby 11 fotbalistů z první a druhé turecké ligy, celkově jsou do skandálu namočeny stovky dalších hráčů i rozhodčích. Řešil se také zápas pražské Slavie proti Fenerbahce z loňského listopadu.
Jednou z hlavních postav kauzy je Mert Hakan Yandas, někdejší kapitán Fenerbahce Istanbul a majitel jednoho startu za tureckou reprezentaci.
Teď je mezi pěticí zadržených hráčů z nejvyšší soutěže, obviněn z uzavírání sázek na zápasy vlastního týmu prostřednictvím třetí strany.
Sázkové příležitosti se často týkaly jeho spoluhráče Ismaila Yükseka, u něhož radil Yandas svému zprostředkovateli sázet na počet faulů nebo žluté karty. I konkrétně v zápase Slavie proti Fenerbahce.
Fenerbahce vloni v listopadu v Praze v utkání hlavní fáze Evropské ligy zvítězilo 2:1 a Yandasův zprostředkovatel podle obvinění patnáctkrát vsadil, že se Yüksek dopustí alespoň tří faulů.
Yüksek fauloval celkem pětkrát, v 81. minutě obdržel i žlutou kartu.
Letos v říjnu, kdy hrálo Fenerbahce v Evropské lize proti Stuttgartu, nabádal Yandas právě k sázce na žlutou kartu Yükseka. A jeho spoluhráč si ji skutečně vysloužil - v nic neřešící situaci v osmé minutě nastavení.
To vše, spolu s dalšími detaily, vyplynulo z konverzace Yandase a jeho zprostředkovatele v aplikaci WhatsApp, k níž se dostala i turecká média.
Při utvrzení o jedné ze sázek tam fotbalista Fenerbahce se zmínkou o úhlavním rivalovi kolegovi psal: "Pokud to nevyjde, nejsem člověk a jsem fanoušek Galatasaraye."
Bylo zjištěno, že Yandas od roku 2017 přes svého zprostředkovatele nasázel celkem 204 milionů tureckých lir (přibližně necelých 10 milionů korun), přičemž si odnesl 207,5 milionu.
To znamená výnos 3,5 milionu tureckých lir, optikou fotbalisty tureckého velkoklubu nutno dodat pouhých 1,7 milionu korun.
Diskutující na sociálních sítích se teď 31letému Turkovi navrch posmívají, že když už tak dlouho sázel na zápasy vlastního týmu, mohl na tom rozhodně vydělat více peněz.
Do smíchu však není představitelům ani fanouškům tureckého fotbalu jako takového. V aféře, kterou Turci začali rozkrývat koncem října, údajně sázelo více než 150 rozhodčích.
Do vyšetření případu má zastavenou činnost 149 sudích a přes tisíc hráčů z různých pater soutěžního fotbalu v Turecku.
"Jak se operace v rámci vyšetřování prohlubují, tak cítím narůstající pocit paniky," přiznal prezident tureckého fotbalu Ibrahim Haciosmanoglu.
Zatímco policejních razií a zatčených osob přibývá, UEFA (Unie evropských fotbalových asociací) ani FIFA (Mezinárodní federace fotbalových asociací) se ke skandálu zatím nevyjádřily.
V evropských pohárových soutěžích mají Turci aktuálně tři zástupce - Galatasaray v Lize mistrů, Fenerbahce v Evropské lize a Samsunspor v Konferenční lize.
Firmy z Agrofertu neměly kvůli Babišovu střetu zájmů dostávat zakázky
Střet zájmů Andreje Babiše (ANO) v době jeho prvního premiérského působení znemožňoval firmám z koncernu Agrofert nejenom přijímat dotace, ale také ucházet se o zakázky malého rozsahu z veřejných zdrojů. Plyne to z rozsudku Nejvyššího správního soudu.
Dívka natočila své znásilnění dvěma afghánskými migranty. Kolemjdoucí ji ignorovali
Britský soud v pondělí odsoudil dva nezletilé afghánské žadatele o azyl k několikaletým trestům vězení za brutální sexuální útok na patnáctiletou dívku v lázeňském městě Leamington Spa ve střední Anglii. Útočníci svou oběť odlákali do odlehlé části parku, kde ji znásilnili. Hrůzný čin dívka zachytila na mobil, včetně momentu, kdy prosí kolemjdoucí o pomoc, ale ti ji ignorují.
ŽIVĚNa Ukrajině zahynul britský voják, Moskva žádá vysvětlení a hovoří o terorismu
Na Ukrajině mimo frontu při neupřesněném incidentu během vojenských zkoušek zahynul britský výsadkář. Moskva ve čtvrtek vyzvala Londýn, který úmrtí oznámil, aby uvedl, co britský voják na Ukrajině dělal. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle agentury Reuters obvinila Spojené království z toho, že pomáhá Kyjevu realizovat teroristické akce.
Po pohřbu se posadila ve vlastní rakvi. Žena nakonec žila ještě několik desítek let
V minulosti se lidé obávali pohřbení zaživa do té míry, že se do některých hrobek instalovaly speciální zvonky, kterými by si domnělý nebožtík mohl přivolat pomoc. Že se něco takového může stát i ve 20. století, by ale nejspíš nikdo neočekával. Ačkoliv historické prameny přesný průběh události nepotvrzují, příběh Essie Dunbarové, která údajně odešla z vlastního pohřbu po svých, fascinuje dodnes.