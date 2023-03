Saúdská liga není Premier League. Ale její kvalita mě překvapila, prohlásil Ronaldo

Hvězdný útočník Cristiano Ronaldo přiznal, že ho překvapila kvalita saúdské ligy, kde od ledna působí. Pětinásobný držitel Zlatého míče je podle agentury Reuters navíc přesvědčený, že soutěž se v budoucnu může zařadit mezi nejnáročnější ligy světa.

Ronaldo do celku an-Nasr zamířil po nevydařeném návratu do Manchesteru United. S klubem podepsal smlouvu do roku 2025 s údajným ročním příjmem 200 milionů eur. Dosud v Saúdské Arábii odehrál deset zápasů a dal devět branek.

"Myslím, že lidé by se měli začít na saúdskou ligu dívat jinak. Samozřejmě to není Premier League, kdybych to tvrdil, tak bych lhal," řekl Ronaldo. "Ale je velmi náročná a to mě příjemně překvapilo. Jsou tam dobré týmy a liga je vyrovnaná," dodal.

Bývalý hráč Realu Madrid nebo Juventusu Turín je také přesvědčený, že soutěž čeká velká budoucnost. "Jsem si jistý, že v nadcházejících letech půjde o čtvrtou, pátou, nebo šestou nejnáročnější soutěž světa," dodal osmatřicetiletý Ronaldo.

Pětinásobný vítěz Ligy mistrů se momentálně s Portugalskem chystá na zápasy kvalifikaci Eura s Lichtenštejnskem a Lucemburskem, v nichž může vylepšit rekord v počtu reprezentačních startů. Nyní jich má 196 stejně jako Kuvajťan Bádir Mutava, jehož maximum vyrovnal na mistrovství světa v Kataru.