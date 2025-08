Nic nového pod sluncem, komentoval Koubek dění v Glasgow. Plzeň nebyla zaskočená

Trenér Miroslav Koubek připustil, že plzeňští fotbalisté po porážce 0:3 v Glasgow s Rangers v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů mají před domácí odvetou už jen malé šance na postup.

Podle třiasedmdesátiletého kouče zvítězil lepší tým, ale zbytečně vysokým rozdílem. Koubek na tiskové konferenci litoval, že dvě ze tří inkasovaných branek byly velmi laciné.

"Výsledek je samozřejmě pro další postupové úvahy složitý. Jsme realisti, to už ta šance není vysoká. Ten třetí gól to bohužel hodně řešil. Kdyby to bylo 2:0, ještě se s ním dá něco dělat. Ale nicméně chceme prostě hrát doma tak, abychom Rangers, pokud možno, ještě potrápili," prohlásil Koubek.

Skotský celek z pěti střel mezi tyče třikrát skóroval.

"Vyhrál lepší soupeř, ale na můj vkus zbytečně moc. Nemuselo to být 3:0. I my jsme měli situace, který jsme nedohráli. Na rozdíl od soupeře, který projevil v těch finálních situacích vyšší individuální a rychlostní kvalitu. Minimálně jeden gól jsme mohli vytěžit," řekl Koubek.

"Navíc jsme dostali zbytečně laciné góly. Udělali jsme chybu hlavně při druhé brance, když jsme soupeře pustili do rychlého přechodu. Tomu se dalo zabránit, tam jsme pozdě reagovali. Byla z toho penalta, tahle branka mě mrzí. Dva góly byly velmi laciné," doplnil Koubek.

Tříbrankovým rozdílem prohrál zkušený kouč s Viktorií v pohárech vůbec poprvé. V minulých dvou sezonách dovedl mužstvo až do čtvrtfinále Konferenční ligy a osmifinále Evropské ligy.

"Evropu hrajeme třetí rok. Hráli jsme s Manchesterem United, San Sebastianem, Frankfurtem a tak dále. Zápas se někdy povede víc, někdy míň. Pro nás to není nic nového pod sluncem. V zápase bylo vše, co jsme čekali," podotkl.

"Výsledek dopadl tak, jak dopadl, protože jsme určité klíčové věci nezvládli. Ale není to pro nás něco, na co bychom koukali s otevřenou pusou a byli nějak zaskočení. Soupeř byl dnes prostě efektivní. Bylo tam jedno břevno, ale aby měl soupeř nějak přehršle šancí, to ne, Že by brankář Wiegele řešil nějaké extra vyložené šance, to jsem zase neviděl," poznamenal Koubek.

Poprvé se musel obejít bez ofenzivní opory Pavla Šulce, který v pondělí přestoupil do Lyonu.

"Samozřejmě, že nám scházel. Kdo čekal něco jiného? Ale to je prostě realita, s tím se nedá nic dělat. Teď musíme najít cesty. Myslím, že se v tom zápase ukázaly i pozitivní věci, pokud jde třeba o náhradu za Pavla Šulce. Mužstvo taky musím pochválit, že se nikdy nevzdalo, v zápase se pořád snažilo s tím něco dělat. Nasazení bylo na požadované úrovni, čeho jsme schopni," mínil Koubek.

Místo Šulce nasadil do sestavy teprve sedmnáctiletého Jiřího Panoše, kterého po poločase vystřídal.

"Je to typ hráče, který v takovém zápase v očekávání, že budeme trošku pod tlakem, je schopný být silný na míči a vytvořit nějakou zajímavou myšlenku i gólové situace. Má dobrou průnikovou přihrávku. Dnes se k tomu úplně nedostal. Ale pokud takové zápasy nebude hrát, budeme neustále hovořit o tom, že ty talenty neobrušujeme a že je někde držíme na lavici," uvedl Koubek.

"Ten poločas je pro něj obrovská zkušenost a do budoucna se mu to určitě vyplatí, pokud absolvuje víc takových zápasů jako dnes. Nedal tam ty věci, o kterých jsem hovořil. Ale určitě ten poločas neprohrál on, to v žádném případě. Volá se po šancích, já s tím nemám problém. Teď se to otevřelo po Pavlu Šulcovi. Dostal šanci on, pak přišli další, Slončík, Višinský. Nějaké závěry z toho uděláme," doplnil kouč úřadujícího českého vicemistra.