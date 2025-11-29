Samko trefil proti Zlínu gól kola, Slončík doma potopil Jablonec

Zlín doma v lize nezvítězil pošesté za sebou. Karviná venku v nejvyšší soutěži šest zápasů po sobě střídá porážku a vítězství, před dnešním utkáním tam naposledy utrpěla rekordní debakl 0:6 v Liberci.
Úvodní minuty patřily hostujícímu týmu, který své útočné snahy postavil na rychlých akcích především po pravé straně. Vzniklo z toho několik centrů, které domácí defenzivu nezaskočily. Zlín kontroval brejkovými situacemi a následnými standardními situacemi. Na rozehrané signály ale karvinská obrana dokázala bez problémů reagovat a možná nebezpečí odvrátit.
"Ševci" postupně převzali iniciativu, jenže první velkou šanci si vypracovali Slezané. Štorman vyslal do sóla Ayaosiho, který poslal míč jen o pár centimetrů vedle Dostálovy branky. Skóre se nezměnilo ani po půlhodině, kdy byl těsně před karvinskou šestnáctkou faulován Kolář. K trestnému kopu se postavil Načkebija a naložil s ním špatně, slabou střelou trefil jen zeď.
Klíčový moment zápasu se odehrál na začátku druhé půle. V pokutovém území domácích zahrál rukou Načkebija, hlavní sudí Starý si jeho prohřešek potvrdil u videa a nařídil pokutový kop. Exekuce se ujal stoper Krčík a svým šestým gólem v ligové sezoně otevřel skóre. V čele týmové tabulky střelců dorovnal Gninga.
Neuběhly ani tři minuty a Dostál lovil míč ze sítě podruhé. Z 20 metrů napřáhl ke střele Samko a jeho vymetení "šibenice" se jistě dostane do gólové hitparády nejen tohoto kola. Karvinský záložník se dočkal třetí trefy v ročníku nejvyšší soutěže.
🚨 BANGER ALERT 🚨— Chance Liga (@chanceliga) November 29, 2025
Denny Samko nekompromisně prostřelil Dostála touhle bombou! 💣 pic.twitter.com/9fwI5cXD35
Zlín trojitým střídáním chtěl oživit útok, jenže málem inkasoval potřetí. Po rychlém brejku a centru z pravé strany trefil hlavičkou Gning jen tyčku. Další brejk po chybné zlínské rozehrávce ve středu hřiště pak skončil třetím karvinským gólem. Křížnou střelou překonal Dostála Boháč, pro něhož to byl premiérový gól v sezoně nejvyšší soutěže a celkově druhý v ligové kariéře. Oba dal shodně do sítě Zlína.
Domácí naději vykřesal v 74. minutě Ulbrich, který po centru Koubka prostřelil Lapeše a po 301 minutách ukončil střelecký půst svého týmu v lize. Zároveň oslavil svůj první zásah v nejvyšší soutěži. Víc už svěřenci trenéra Červenky nestihli.
Naopak museli odvracet další nebezpečné pokusy Karviné, která dovedla utkání v pohodě do vítězného konce. Slezané prohráli jediný z posledních šesti vzájemných ligových zápasů a ve Zlíně triumfovali ve čtyřech z posledních pěti duelů nejvyšší soutěže.
Baník přerušil černou sérii
Fotbalisté Ostravy porazili doma první ligy pražskou Duklu 3:1. Branky Slezanů postupně dali Ondřej Kričfaluši, Michal Kohút a Jiří Boula. Hosté pouze v závěru zkorigovali výsledek zásluhou střídajícího Michala Kroupy.
Baník se po sérii pěti porážek za sebou dočkal prvního ligového vítězství pod trenérem Tomášem Galáskem. Zároveň opustil poslední místo a posunul se na 12. příčku neúplné tabulky o skóre před dnešního soupeře. Dejvický celek zvítězil v jediném z posledních šesti kol.
Ostrava doma v lize triumfovala po pěti zápasech a už tam není nejhorším týmem soutěže. Dukla venku v lize desetkrát po sobě nevyhrála a získala tam jen čtyři z celkových 13 bodů v sezoně.
Domácí začali aktivně, ale úvodní snaha o tlak přišla vniveč a nutnost získat tři body do jejich hry velice rychle dostala znatelnou křeč. Slezané si v kombinaci nevěřili, kazili, ale po půlhodině je doslova vysvobodil rohový kop Planky, který brankář Matrevics podběhl a na zadní tyči míč doklepl do brány Kričfaluši. Reprezentant do 21 se dočkal první trefy v ligové kariéře. Po 483 minutách bez gólu v nejvyšší soutěži Ostrava opět oslavila míč v síti soupeře.
Tíha a břímě zodpovědnosti z domácích viditelně spadla. Chvíli po gólu ale přečkali nepříjemnou situace ve vlastním vápně, když k jejich štěstí Kozma centr ze strany v běhu trefil pouze vedle brány.
Poté Boula provedl míč středem, před vápnem ho posunul Kohútovi, jenž se vyhnul stoperovi a podruhé zavěsil. Návrat do základu po třech měsících tak vyšperkoval premiérovým zásahem v ligovém ročníku.
Za stavu 2:0 navíc vytasil bravurní reflex i brankář Holec, který u tyčky vytáhl nebezpečnou hlavičku hostů. V nastavení první půle zahrál Svozil ve vápně Dukly rukou, ale Kohút se pokutového kopu nedočkal, jelikož video odhalilo, že situaci předcházel ofsajd.
Třetí gól Baníku ale přišel zanedlouho. Střídající Zlatohlávek vybojoval míč před vápnem, Buchta zblízka brankáře nepřekonal, ale odražený balon do prázdné brány doklepl Boula. V nejvyšší soutěži skóroval poprvé od dubna, kdy se prosadil rovněž proti Pražanům. Ostrava měla před tímto kolem spolu se Slováckem nejhorší útok soutěže, nyní si polepšila na 11 tref.
Dukla se ani pak s výsledkem nesmířila, prostřídala a mohla alespoň snížit. Ale pokus Šehoviče měl opačnou faleš a z gólové trajektorie kousek před bránou nakonec vybočil. Až v 90. minutě se prosadil poprvé v ligové kariéře osmnáctiletý útočník Kroupa, ale více už toho hosté nestihli. Ostrava v lize s Duklou pošesté v řadě neprohrála a doma ji zdolala potřetí za sebou.
17. kolo první fotbalové ligy:
FC Zlín - MFK Karviná 1:3 (0:0)
Branky: 74. Ulbrich - 54. Krčík z pen., 57. Samko, 71. Boháč. Rozhodčí: Starý - Slavíček, Hrabovský - Adam (video). ŽK: Bartošák, Didiba, Nombil, Fukala, Černín (mimo hřiště) - Krčík, Samko. Diváci: 1782.
Zlín: Dostál - Fukala, Křapka, Kolář, Bartošák (63. Kalabiška) - Nombil (83. Poznar), Didiba (63. Ulbrich) - Koubek, Cupák (63. Hellebrand), Načkebija (75. Bránecký) - Kanu. Trenér: Červenka.
Karviná: Lapeš - Boháč (90. Chytrý), Camara, Krčík, Fleišman - Křišťan, Štorman - Ayaosi (90.+4 Valošek), Samko (79. Singhateh), Šigut (90. Condé) - Gning (79. Ezeh). Trenér: Jarolím.
FC Hradec Králové - FK Jablonec 2:0 (0:0)
Branky: 54. a 84. Slončík. Rozhodčí: Radina - Kubr, Pečenka - J. Beneš (video). ŽK: Petrášek, Horejš (trenér) - Chramosta. Diváci: 4401.
Hradec: Zadražil - Čech, Petrášek, Elbel (73. Ludvíček) - Sojka, Dancák, Darida, Horák - Pilař (63. Vlkanova), Slončík (89. Griger) - Van Buren (63. Mihálik). Trenér: Horejš.
Jablonec: Hanuš - Pantalon, Tekijaški, Novák (72. Puškáč) - Cedidla, Sedláček (83. Lavrinčík), Souček (83. Malenšek), Čanturišvili - Alégué (72. Chramosta), Růsek - Jawo (58. Zorvan). Trenér: Kozel.
Baník Ostrava - Dukla Praha 3:1 (2:0)
Branky: 33. Kričfaluši, 40. Kohút, 59. Boula - 90. Kroupa. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Matoušek - Zelinka (video). ŽK: Frydrych, Kričfaluši, Kohút - Hunal. Diváci: 6050.
Ostrava: Holec - Bewene, Frydrych, Chaluš, Pojezný - Boula, Kričfaluši (69. Owusu) - Buchta (83. Frýdek), Planka, Kohút (54. Zlatohlávek) - Pira (83. Musák). Trenér: Galásek.
Dukla: Matrevics - Kozma, Hunal, Svozil, Purzitidis (70. Kroupa) - Tijani - Černák (70. Isife), Gaszczyk (75. Ambler), Čermák (31. Kadák), Šehovič (70. Velasquez) - Cissé. Trenér: Holoubek.
Tabulka:
|1.
|Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2.
|Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3.
|Jablonec nad Nisou
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4.
|Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|5.
|Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|6.
|Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|7.
|Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|8.
|Hradec Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9.
|Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10.
|Bohemians 1905
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11.
|Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12.
|Ostrava
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|13.
|Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|14.
|Mladá Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|15.
|Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|16.
|Slovácko
|16
|2
|5
|9
|8:21
|11