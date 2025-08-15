Největší trumf úvodního víkendu v Premier League? Exslávista Diouf, zní z Anglie

Soutěž, ve které si fanoušci volí svou jedenáctku a podle reálných výkonů vyvolených fotbalistů na hřišti jsou následně bonifikováni, je v Anglii nesmírně populární. Oficiální hra pod hlavičkou Premier League je největší soutěží tohoto druhu na světě, každoročně se jí účastní jedenáct milionů příznivců.
Stejné klání pořádá také populární deník The Sun. Pokud se do něj zaregistrujete a v celé sezoně trefíte ty správné sestavy, v soutěži Dream Team na vás čeká pohádková výhra 60 000 liber, tedy bezmála dva miliony korun.
Premier League začíná příští týden a deník přichází s horkými tipy expertů. Největší hit? El Hadji Malick Diouf. Vzhledem k tomu, že obránce West Hamu je v soutěži nováčkem, u jeho jména svítí cenovka pouhých tří milionů liber, ale potenciál má obrovský. Experti a redaktoři deníku ho proto považují za největší eso prvního kola. "Je velmi oblíbenou volbou také u účastníků," popisuje portál.
I to naznačuje, že se od dvacetiletého Senegalce v Anglii hodně očekává. Do povědomí ostrovních fanoušků se zapsal nejen výkony ve Slavii, ale především svým představením v červnovém přípravném utkání, ve kterém Senegal poprvé v historii porazil Albion. Diouf odehrál na levé straně celý zápas a svým představením doslova zbořil sociální sítě. "Saku provedl absolutním peklem," komentoval jeho výkon jeden z anglických podcasterů.
Diouf se neztratil ani v prvních přípravných zápasech. Naopak, proti Bournemouthu byl u obou branek svého týmu a po duelu byl ohodnocen nejlepším hráčem utkání.