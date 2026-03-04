Šádkovi pomohla na kolaps ve Zlíně slivovice. Plzeň si dala na zbytek sezony jasný cíl

Předseda představenstva Adolf Šádek připustil, že prožil psychicky náročný týden poté, co fotbalisté Plzně v penaltovém rozstřelu vypadli v Evropské lize s Panathinaikosem Atény a následně o víkendu v domácí soutěži utrpěli porážku 0:3 ve Zlíně.
Podle šéfa klubu mají nyní Západočeši jednoznačnou motivaci vyhrát domácí pohár, z něhož v úterý vypadli oba hlavní pražští favorité Slavia se Spartou. V další sezoně zkusí Viktoria zaútočit na sedmý titul, řekl Šádek na tiskové konferenci k dubnovému výročnímu utkání, v němž si připomene 15 let od prvního ligového primátu.
Plzeň ve čtvrtek po penaltovém rozstřelu vypadla s Panathinaikosem a černý týden završila prohrou ve Zlíně, po níž zůstala v ligové tabulce až čtvrtá. "Já jsem si jel oddechnout do Zlína, takže tam to úplně přebolelo. Do ran, které se ještě nezahojily, jsem si nasypal trošičku soli. Ještě že jsou v tom regionu perfektní lidi. Když mě viděli, tak mi dal vedle sedící děda z placky ochutnat svoji slivovici, protože viděl, že bych se mohl zhroutit," líčil Šádek.
"Je to samozřejmě zvláštní, že jste v Evropské lize v základní době neprohráli a už jsme venku. Ale to ta Evropa přináší. Třeba nám to zase dodá potřebnou energii a sílu to teď přetavit v podobě zisku MOL Cupu. Stejně bychom asi letos tu Evropskou ligu nevyhráli. Třeba se teď po sérii zranění fakt dáme dohromady a zabojujeme o trofej v Česku," doplnil funkcionář, který dnes slaví 51. narozeniny.
Viktoria v lize po 24 kolech ztrácí ze čtvrtého místa tabulky tři body na třetí Jablonec. Na lídra soutěže Slavii má propastné manko 16 bodů. Účast v pohárové Evropě může vybojovat i triumfem v MOL Cupu, v němž nastoupí ve čtvrtek ve čtvrtfinále v Karviné.
"Je to pro nás obrovská motivace. Nerad bych v pátek koukal, že vypadli všichni favoriti a že situace se výrazně mění. Včera opravdu nebylo řečí čísel poznat, kdo byl favorit. Papírově samozřejmě Sparta a Slavia, ale na hřišti se ukázala vysoká kvalita Boleslavi a Jablonce," řekl.
"Nás čeká velmi dobře hrající Karviná, která nám má co vracet. Na vánočním večírku jsme se bavili s lidmi, že bychom mohli zase po delší době přivézt na náměstí nějakou trofej. Uděláme pro to maximum," prohlásil Šádek.
Po nedávném příchodu nového majitele a aktuálně nejbohatšího Čecha zbrojaře Michala Strnada má Viktoria vysoké ambice. Šádek věří, že v příští sezoně mohou Západočeši zaútočit na sedmý ligový titul a první od sezony 2021/22.
"Zrovna včera jsem na výkonném výboru říkal (šéfovi Slavie) Jardovi Tvrdíkovi, že budeme mít zápas k 15 letům od prvního titulu. Nevím, proč se mi smál. Myslím, že šest titulů za 15 let je dobré. Aby přišel sedmý titul příští rok, to je výzva. Určitě všichni vidíte, co se v českém fotbale děje. Myslím, že takhle teď asi smýšlí vícero majitelů a funkcionářů klubů. Ale já pevně věřím, že v příští sezoně budeme silní a připravení," uvedl Šádek.
Tuto sezonu však nepovažuje za odepsanou. "Máme pořád dost výzev a bodů na hřišti, abychom ještě v lize trošku udělali průvan. Sedmička je magické, šťastné číslo. Myslím, že budu moct skončit v klubu, až budeme mít sedm titulů. Čím dřív to bude, tím dřív si možná oddechnu. Jinak tady budu sedět ještě v 95 letech a to už asi nebude žádný šlágr na rozhovor. Ten sedmý titul jsem tak nějak slíbil a budu dělat všechno pro to, aby byl co nejdřív," dodal.
Od prvního titulu se podle něj klub obrovsky posunul. "Ušli jsme strašně velký kus cesty, stadion se výrazně změnil. Zároveň jsme si na sebe ušili bič. Máme spoustu práce před sebou. Dlouho jsme titul nevyhráli, vždy říkám, že se mi ještě nikdy nepovedlo vyhrát double. Myslím, že tlak na nás i s příchodem nového vlastníka se nijak nesnížil," uvedl Šádek.
"Skoro bych řekl, že dnes vyhrát trofej je ještě složitější. Nemyslím to zle, ale tenkrát v té době přece jen trh ještě nebyl tak nabitý zahraničními hráči a kvalitou ze zahraničí. Nebyla tady taková miliardářská euforie, ekonomická stabilita a fotbalový boom. Tím nechci říct, že dříve to bylo výrazně snazší. Ale třeba MOL Cup se bere vážněji, už každý si uvědomuje, co to přináší v podobě jistoty v evropských soutěžích a ekonomiky," řekl generální ředitel klubu.
