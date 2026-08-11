Šádek versus Hyský: víc než boj o trenéra. Plzeňský boss ztrácí moc

Kdyby byla adekvátní náhrada, už by na lavičce neseděl. A nevídanou přestřelkou 5:5 v Teplicích si pozici nevylepšil. Proč se trenér Martin Hyský a spolu s ním fotbalová Plzeň dostali do trablů? A co lze vyčíst mezi řádky?
Adolf Šádek, výkonný ředitel Viktorie, o jeho příchod z Karviné loni na podzim usilovně bojoval.
Musel využít veškerý svůj um, aby přetrhl pupeční šňůru Hyského se Slavií a jejím výkonným šéfem Jaroslavem Tvrdíkem.
Ten si kouče, jenž razí moderní útočný fotbal, chystal coby možného nástupce Jindřicha Trpišovského. Až by třeba jednou z Edenu odešel k reprezentačnímu áčku.
Šádek tehdy v bitvě na kordy zvítězil.
Nyní však ztratil k vysněné trenérské posile důvěru.
Je veřejným tajemstvím, že kdyby měl v rukávu náhradu, která by přesvědčila klubového majitele Michala Strnada, nejbohatšího Čecha, už by Hyský na střídačce neseděl.
Už tahle skutečnost signalizuje, že uvnitř plzeňského klubu se situace změnila. Šádek již není neomezeným vládcem, jehož slovo by bylo svaté.
Klíčová rozhodnutí jsou na vlastníkovi, kterého musí jeho podřízení o navrhovaných tazích přesvědčit. A to si vyžaduje důkladnou přípravu, neboť zbrojařský magnát chce vyhrávat nejen v byznyse, nýbrž i ve fotbale, i když se v něm teprve rozkoukává.
A pokud jeho fotbalová divize soupeře neválcuje, před vlastními tribunami naopak prohraje s Libercem, klopýtne s prvoligovým nováčkem z Brna a další kolo vede na teplických Stínadlech po deseti minutách 3:0, jenže nakonec inkasuje pět gólů a odveze si jen bod za plichtu 5:5, ví dobře, že něco není v pořádku.
Co konkrétně?
Viktoria se výměnou pragmatika Miroslava Koubka za nositele útočného kombinačního fotbalu Hyského pustila loni v říjnu do modernizace.
Jde o složitý proces, který vyžaduje jednotu. Všichni v klubu, od managementu přes hráče až po lidi v kancelářích, musí věřit nastolenému projektu. Když z toho někdo vypadne, je problém.
Mezi Šádkem a Hyským nepanuje harmonie. Přitom soulad mezi nejvyšším manažerem a koučem A-týmu je při realizaci změn stěžejní.
Tady se to nepotkalo. Oba jsou z jiného těsta.
Šádek se v českém fotbale vypracoval mezi tuzemské fotbalové generály od píky v časech nakloněných rovin.
Nespoléhal na manažerské příručky, ale na vlastní nos. Nebyl Mirek Dušín, naopak měl ostré lokty a tvrdě hájil zájmy Viktorie. A protože je workoholik, klub vytáhl až do Ligy mistrů. Že by však byl zarytým průkopníkem cesty progresivních fotbalových trendů, to ne.
Současně je však dost mazaný na to, aby si uměl spočítat, že vývoj nelze ignorovat. Proto z pražských „S“ přetáhl do Štruncových sadů datové analytiky a proto sáhl po Hyském, který ve Vlašimi a v Karviné dokázal s mužstvy vítězit útočnou hrou evropského střihu.
Jenže přehlédl jednu podstatnou věc. Hyský je sice slušňák, ovšem zároveň má paličatou hlavu. Pokud se pro něco rozhodne, těžko s ním někdo hne. Ostatně, co neustále po zápasech opakuje? „Ze své cesty nikdy neustoupím!“
A tady narazila kosa na kámen. Šádek byl totiž v Plzni léta zvyklý, že co nařídí, to bude.
Logicky se tedy dalo očekávat, že postupně se mezi oběma budou objevovat jiskřičky. Nyní už z toho vznikl požár.
Hyský by ho mohl uhasit jedině výsledky. K tomu však potřebuje nejen góly dávat, ale především je nedostávat. S děravou defenzivou žádný tým k trofejím nedojde.
Španělé se stali mistry světa, neboť za celý turnaj v Americe (8 zápasů) obdrželi jedinou branku od Belgie. Přitom jsou již desítky let největšími reprezentanty ofenzivního fotbalu na zeměkouli.
Plzeň pod Hyským v obranné fázi tápe. Celek ze Štruncových sadů kouč cepoval v 37 soutěžních utkáních, inkasoval v nich 46 gólů. To dělá průměr bezmála 1,3 branky na zápas. S tím se tituly vážně sbírat nedají.
Nedostatky ve způsobu plzeňského bránění jsou křiklavé – chybné postavení obránců, špatné zajišťování… Jedná se o vady v systému. Že s tím trenér a jeho spolupracovníci zatím marně bojují, názorně ukázala kovbojka v Teplicích. Stačilo kopnout míč za obranu a domácí měli šance jako hrom.
Podobně tomu bylo při jarním škobrtání viktoriánů v nejvyšší české soutěži se soupeři ze středu a spodku tabulky. Porážka ve Zlíně 0:3, domácí plichta s Teplicemi 2:2 a prohra 0:1 s Pardubicemi ve Štruncových sadech byly velkými výstrahami.
„Tyhle zápasy devalvovaly celou sezonu,“ podotkl Martin Vozábal, sportovní ředitel, v rozhovoru pro Sport.cz. A přidal, že klub velikosti Viktorie si nemůže dovolit třígólové a vyšší výprasky.
Trend však pokračuje, s čímž koresponduje postavení v tabulce. Ligové jaro dojeli Plzeňští na třetí příčce, ovšem za mistrovskou Slavií zaostávali o 17 bodů a na druhou Spartu o 13.
Po třech kapitolách nového ročníku mají na kontě dva body za dvě remízy a skóre 7:9.
Šádek přitom na předsezonní tiskovce vyhlásil útok na mistrovskou korunu.
Pod pokličkou to, a nejen kvůli této skutečnosti, hodně bublá.
Už na jaře se ve Viktorii vedly horečné debaty o tom, proč tým přestal zvládat dvojboj na českém a evropském poli. Jestli hráči byli správně kondičně vybalancovaní.
Teď se k tomu přidaly spekulace o rozdělené kabině či realizačním týmu na Hyského podporovatele a odpůrce.
Navrch mezi fanoušky bobtná tábor volající po trenérově odvolání. Když Plzeň vyfoukla pražským tankům tituly, její hlavní zbraní byla soudržnost. Momentálně se o tenhle pilíř opřít nemůže.
Šádka to bezpochyby zneklidňuje. Nejspíš proto si na zmíněné tiskovce před ligovým výstřelem nachystal půdu na případné předčasné rozloučení s Hyským, když zdůraznil, že v honbě za titulem nejsou povolené výpadky.
V nové ligové sezoně plzeňské áčko připojilo už další tři.
Může za to počínání na letní přestupové burze, které řada viktoriánských příznivců považuje za nedostatečné?
Šádek držel slovo, že ani s neomezenými finančními možnostmi nezačne Viktorka bláznit a nepojede si pro posily do Premier League.
Přesto je plzeňská soupiska na české poměry našlapaná. Že v ní není záložník Pavel Kačor, o kterého Západočeši svedli přetahovanou se Slavií?
V kuloárech se přetřásalo, že červeno-bílí měli údajně vytasit ve finiši trumf s podpisovým bonusem pro hráče v řádech milionů a platem na úrovni 700 tisíc korun měsíčně. A tak se stěhoval do Edenu.
O úspěších ve fotbale však nerozhodují jednotlivci. Jde o kolektivní práci, která do sebe zapadá. Šádkova Plzeň se ale s Hyským dosud nesladila. Proto se již veřejně probírá okruh případných nástupců – David Horejš, Zdenko Frťala, respektive Radoslav Kováč.
Nemělo by se zapomenout ani na Marka Bakoše. Je jedním z pamětníků zlatých plzeňských časů se zápasy v Lize mistrů, působil jako asistent trenéra již za Miroslava Koubka, nyní je v této roli k vidění i v Hyského realizačním týmu a se Šádkem se zná dokonale.
Jenže Šádek už není neomezeným vládcem Viktorie, verdikt o Hyského osudu a případně jeho nástupci vynese multimiliardář Strnad.
Otázkou je, jak akční Šádek tahle přistřižená křídla vydýchá.
Jeho výraz na tribuně teplických Stínadel naznačoval, že to nebude jednoduché.
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