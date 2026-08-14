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Sport

Šachtar hledá další azyl před válkou. Ligu mistrů chce hrát na slavném stadionu

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Šachtar už 12 let nemůže hrát na svém stadionu v Doněcku. Dalším evropským azylem ukrajinského fotbalového klubu se může stát Stamford Bridge.

Stadion Chelsea Stamford Bridge
Stadion Chelsea Stamford BridgeFoto: REUTERS
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Liga mistrů se možná v nové sezoně přece jen vrátí na Stamford Bridge. Nikoliv však zásluhou Chelsea. Slavný londýnský stadion si jako dočasný domov pro své evropské zápasy vyhlédl Šachtar Doněck.

Podle britských médií probíhají jednání a právě stadion Chelsea s kapacitou přes 40 tisíc diváků je nyní pro ukrajinský klub preferovanou variantou.

Ve hře byly také Craven Cottage Fulhamu a Gtech Community Stadium Brentfordu, oba však nabízejí méně míst.

Pro Šachtar by to byla další zastávka na mimořádně dlouhém putování po Evropě. Na své Donbas Areně nehraje už od roku 2014, kdy ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny donutil klub opustit Doněck.

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Po ruské invazi v únoru 2022 navíc není možné pořádat zápasy evropských pohárů ani jinde na Ukrajině.

Šachtar proto své evropské soupeře postupně hostil v Polsku, Německu či Slovinsku. Teď by mohl zakotvit v západním Londýně.

Podle zdrojů blízkých jednání nejsou hlavním motivem případné dohody peníze. Chelsea a Šachtar si v posledních letech vytvořily blízké vztahy.

Výrazně je propojil přestup Mychajla Mudryka do Chelsea v lednu 2023, oba kluby se navíc zapojily do charitativního projektu Game4Ukraine.

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Londýn nabízí ještě jednu výhodu. Podle britských statistik v metropoli žije přibližně 32 tisíc lidí narozených na Ukrajině a v celém Spojeném království kolem 100 tisíc lidí ukrajinského původu.

Zástupci Šachtaru proto věří, že by zejména při příjezdu velkých evropských klubů dokázali Stamford Bridge zaplnit.

Paradoxní situaci umožnil sportovní propad samotné Chelsea. Blues skončili v minulé sezoně Premier League až desátí a do evropských pohárů se nekvalifikovali. Jejich stadion tak bude během pohárových týdnů volný.

Šachtar už dříve potvrdil, že hledá vhodné působiště v Anglii i Německu. „Vedeme jednání s několika stadiony ve Velké Británii a Německu. Jakmile bude rozhodnuto, budeme fanoušky informovat,“ uvedl klub.

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Případný přesun na Stamford Bridge ještě musí schválit UEFA i místní úřady.

Pokud jednání dopadnou, vznikne nezvyklý obrázek: hymna Ligy mistrů bude znít na stadionu dvojnásobného evropského šampiona, zatímco Chelsea bude soutěž sledovat jen zpovzdálí.

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