Sabah - Slavia 0:0. Pražané v závěru půle tlačili, outsider se ale drží
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Sabahem Baku a Slavií Praha.
ŽIVĚ Příští týden bude mít Praha koalici, vzkázal horký favorit na primátora
Lídr pražského STAN Petr Hlaváček chce příští týden představit podobu dojednávané pražské koalice a přistoupit k podrobnějším jednáním s vybranými partnery. Řekl to po úterním jednání týmů STAN a Pirátů. S Piráty v úterý podle něj probrali základní rámec případné spolupráce včetně představ o rozdělení gescí, zatím bez personálií.
Česká podnikatelská mise má problém. Vládní letadlo se v Ázerbájdžánu porouchalo
Česká podnikatelská mise do Střední Asie narazila na komplikace hned při první zastávce. Vládní Airbus, který přepravuje delegaci vedenou ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD), se v Ázerbájdžánu porouchal. Nebylo proto jasné, zda se všichni účastníci dostanou včas na další plánovaná jednání. Na problém upozornil Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
ŽIVĚ „Má o dohodu větší zájem než Zelenskyj,“ řekl Trump o Putinovi
Ruský prezident Vladimir Putin má větší zájem dohodnout se než hlava ukrajinského státu Volodymyr Zelenskyj. V pondělí to prohlásil americký prezident Donald Trump, napsala v noci na dnešek agentura DPA. Trump také na otázku dodržování jím oznámeného energetického příměří řekl, že jeho porušování vidí na obou stranách. Ukrajina od února 2022 čelí ruské invazi.
Pavel čelí tlaku kvůli dovolené v Maroku. Koalice chce zveřejnit její náklady
Prezident Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku kvůli podezření, že ji neplatil jen ze svých peněz. Hlavu státu by k tomu měla vyzvat i Sněmovna, rozhodli poslanci ANO, SPD a Motoristů na návrh Jindřicha Rajchla (SPD/PRO).
Klíčová postava, opěvuje Součka trenér. Čech podepsal s West Hamem novou smlouvu
Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. Jednatřicetiletý záložník se londýnskému klubu z druhé anglické ligy upsal do léta 2028, původní kontrakt by mu vypršel po této sezoně. "Kladiváři" to oznámili na svých internetových stránkách.