S Ronaldem se nemažou. Portugalci vyřkli první trest nad největší hvězdou

Portugalská fotbalová federace (FPF) oznámila, že zahájila disciplinární řízení s Cristianem Ronaldem a největší hvězdu týmu předběžně suspendovala za to, že minulý týden během Ligy národů opustila národní tým.
Kapitán mužstva se v úterý za odjezd v průběhu reprezentačního srazu omluvil a uvedl, že počítá s trestem.
Jednačtyřicetiletý Ronaldo se odpojil kvůli sporům s trenérem Jorgem Jesusem od národního mužstva ve středu 30. září den před zápasem s Dánskem.
V úterý v prohlášení uvedl, že odcestoval na protest proti tomu, že Jesus dvakrát porušil dané slovo.
Nejprve ho navzdory předchozímu slibu nechal na lavičce celé utkání proti Norsku.
Poté prý tuto skutečnost dostatečně nevysvětlil na tiskové konferenci, ačkoli se na tom údajně s Ronaldem dohodli.
Portugalská federace dnes potvrdila, že s Ronaldem zahájila disciplinární řízení a předala případ své disciplinární vyšetřovací komisi.
Dodala, že reprezentační kapitán měl v národním týmu zastavenou činnost automaticky ještě předtím, než byl "vzhledem k naléhavosti případu" provizorně suspendován do vynesení verdiktu. Do konce vyšetřování nebude FPF kauzu komentovat.
V úterním prohlášení Ronaldo uvedl, že přijme jakýkoli trest a po jeho vypršení bude k dispozici reprezentačnímu kouči.
Rodák z Madeiry je světovým rekordmanem s 234 zápasy a 146 brankami v národním týmu.
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