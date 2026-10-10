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Sport

S Ronaldem se nemažou. Portugalci vyřkli první trest nad největší hvězdou

Sport,ČTK
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Portugalská fotbalová federace (FPF) oznámila, že zahájila disciplinární řízení s Cristianem Ronaldem a největší hvězdu týmu předběžně suspendovala za to, že minulý týden během Ligy národů opustila národní tým.

Cristiano Ronaldo z Portugalska v zápase s Kolumbií na MS 2026
Cristiano RonaldoFoto: REUTERS – NATHAN RAY SEEBECK
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Kapitán mužstva se v úterý za odjezd v průběhu reprezentačního srazu omluvil a uvedl, že počítá s trestem.

Jednačtyřicetiletý Ronaldo se odpojil kvůli sporům s trenérem Jorgem Jesusem od národního mužstva ve středu 30. září den před zápasem s Dánskem.

V úterý v prohlášení uvedl, že odcestoval na protest proti tomu, že Jesus dvakrát porušil dané slovo.

Nejprve ho navzdory předchozímu slibu nechal na lavičce celé utkání proti Norsku.

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Poté prý tuto skutečnost dostatečně nevysvětlil na tiskové konferenci, ačkoli se na tom údajně s Ronaldem dohodli.

Portugalská federace dnes potvrdila, že s Ronaldem zahájila disciplinární řízení a předala případ své disciplinární vyšetřovací komisi.

Dodala, že reprezentační kapitán měl v národním týmu zastavenou činnost automaticky ještě předtím, než byl "vzhledem k naléhavosti případu" provizorně suspendován do vynesení verdiktu. Do konce vyšetřování nebude FPF kauzu komentovat.

V úterním prohlášení Ronaldo uvedl, že přijme jakýkoli trest a po jeho vypršení bude k dispozici reprezentačnímu kouči.

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Rodák z Madeiry je světovým rekordmanem s 234 zápasy a 146 brankami v národním týmu.

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