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Sport

Rychle a rajsky. Anglická hvězda nabourala své Lamborghini a používala zakázaný plyn

Sport,ČTK
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Bývalý anglický reprezentant Raheem Sterling čelí po nehodě na dálnici obvinění z nebezpečné jízdy i držení rajského plynu.

Raheem Sterling slaví gól v osmifinále Anglie - Německo na ME 2020
Raheem Sterling slaví gól v osmifinále Anglie - Německo na ME 2020Foto: Reuters
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Bývalý anglický fotbalový reprezentant Raheem Sterling čelí po květnové nehodě na dálnici M3 na jihu Anglie několika obviněním. Policie ho viní z nebezpečné jízdy a neoprávněného držení oxidu dusného, známého jako rajský plyn.

Jednatřicetiletý útočník podle policie na konci května havaroval se svým lamborghini. Do nehody nebylo zapojeno žádné další vozidlo a nikdo při ní neutrpěl zranění.

Někdejší hráč Liverpoolu, Manchesteru City, Chelsea a Arsenalu, který je momentálně bez angažmá, byl obviněn rovněž z neoprávněné inhalace rajského plynu. Navíc podle policie odmítl odevzdat vzorek k otestování.

Sterling naposledy v minulé sezoně krátce působil ve Feyenoordu. Kvůli případu se musí 15. září dostavit k soudu, kde se budou jednotlivá obvinění projednávat.

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