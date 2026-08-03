Rybáři z dědiny menší než Dudince. Švédská „chyba v matrixu“ fascinuje v Lize mistrů

Na velmi netradičního soupeře narazí ve třetím předkole Ligy mistrů bratislavský Slovan. Vyzve totiž švédské Mjällby - klub z vesnice, která nemá ani 1500 obyvatel. Vloni se stala vůbec nejmenším šampionem v historii evropských lig a teď dobývá pohárové soutěže.
„Klub z rybářské dědiny, který v minulé sezoně šokoval celou fotbalovou Evropu,“ představil Mjällby slovenský deník Pravda a v titulku ho přirovnal k lázeňské vesničce Dudince poblíž maďarských hranic.
Přesněji slovo Mjällby označuje název oblasti a sídlem švédského klubu je vesnice Hällevik, která má zhruba 1485 obyvatel.
Když Mjällby vloni v říjnu vyhrálo švédskou ligu, jež se hraje systémem jaro - podzim, stal se Hällevik podle populace nejmenším fotbalovým mistrem v dějinách celé Evropy.
Do té doby byl rekordmanem černohorský klub Dečič z pětitisícového městečka Tuzi.
„Když sem jedete, projíždíte kolem farem a rybářských přístavů. A když už není kam dál, stojí tu náš stadion,“ popisoval kdysi Hasse Larsson, sportovní ředitel Mjällby.
Před deseti lety tam Larsson pracoval zadarmo. Mjällby hrálo třetí nejvyšší soutěž a klub byl na pokraji bankrotu. Mezi elitu se vrátil v roce 2020. A vloni opanoval spolu se švédskou ligou rovnou i domácí pohár.
Nejen kvůli zázemí v rybářské vesnici se ve spojitosti s Mjällby v médiích často objevuje slovo „zázrak“. V čele klubu totiž nestojí žádný extra movitý majitel, který by na jih Švédska vodil hvězdy.
Naopak, rozpočtově i hodnotou kádru patřilo Mjällby v mistrovské sezoně k nejslabším klubům švédské ligy.
„Nemáme finanční zdroje jako většina ostatních, proto je pro nás klíčová pracovní kultura. Jak zabezpečit, abychom se neustále zlepšovali? Jde o to, abychom se každý den soustředili na výkon, ne na výsledky,“ prohlásil generální ředitel Jacob Lennartsson.
Pohádkové rysy dodávají příběhu Mjällby jeho další ústřední postavy.
K titulu ho dovedl trenér Anders Torstensson, bývalý učitel, který u týmu zůstal i poté, co mu byla diagnostikována leukémie.
Hlavní skaut Arvid Franzén pracoval v klubu ještě do loňského roku na částečný úvazek. Posily hledal ve volném čase mimo svou hlavní práci pošťáka.
Od letošního roku nahradil kouče Torstenssona jeho dosavadní asistent, Nor Karl Marius Aksum. Ten přišel do Mjällby před dvěma lety na inzerát.
„Viděl jsem, že hledají asistenta, tak jsem se přihlásil. Jako v běžném zaměstnání jsem prošel výběrovým řízením. Ve fotbale je to opravdu nezvyklé,“ vzpomínal.
Nezvyklé je i to, že Aksum předtím nikde netrénoval, zato má v kapse doktorát ze školy sportovních věd, kde obhájil dizertační práci o vizuálním vnímání v elitním fotbale.
„Pomohlo mi to formovat herní styl, který je pro menší klub neobyčejný. Hrajeme stylem, při němž chceme s míčem dominovat,“ poznamenal.
Největší hvězdou jeho výběru je 24letý útočně laděný levý obránce Elliot Stroud, švédský reprezentant, který si zahrál i na nedávném mistrovství světa.
„To, že je pořád hráčem Mjällby, je chybou v matrixu,“ napsal o něm slovenský deník Šport se slovním spojením, které pasuje na celý klub.
Podle Športu je Stroud blízko přestupu do anglické Premier League, ale dvojzápas proti Slovanu, který odstartuje v úterý ve Švédsku, by měl ještě stihnout.
Ve druhém předkole Ligy mistrů vyřadilo Mjällby soupeře z Gibraltaru, nicméně ve švédské soutěži to letos na obhajobu titulu nevypadá. Po 14 kolech je tým z Hälleviku až jedenáctý, se ztrátou 21 bodů na vedoucí Sirius.
„Neortodoxní Mjällby nebude lehkým soupeřem, ale belasí rozhodně mají na to, aby přes něj postoupili,“ zhodnotila slovenská Pravda.
V posledním čtvrtém předkole Ligy mistrů by potom na Slovan čekal další hratelný sok v podobě lepšího z dvojzápasu mezi arménským Araratem a slovinským Celje.
Slovan čeká utkání na malém stadionu Strandvallen:
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