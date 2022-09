Rusko povolalo do války bronzového medailistu z Eura a bývalou hvězdu Evertonu

Bývalý fotbalový reprezentant a bronzový medailista z Eura 2008 Dinijar Biljaletdinov dostal v rámci ruské částečné mobilizace povolávací rozkaz a měl by se zapojit do bojů na Ukrajině.

"Ano, Dinijar obdržel povolávací rozkaz," potvrdil agentuře RIA Novosti fotbalistům otec Rinat Biljaletdinov.

Rusko hodlá podle částečné mobilizace, kterou vyhlásil před týdnem prezident Vladimir Putin, povolat do zbraně na 300 tisíc rezervistů, kteří mají vojenskou zkušenost. To se týká i nyní sedmatřicetiletého bývalého fotbalisty.

"Je to těžké, protože nikdy v armádě nebyl. Absolvoval vojenskou službu, ale ta byla specifická, se zaměřením na sport. A bylo to před devatenácti lety, když mu bylo osmnáct," diví se starší Biljaletdinov.

Jeho syn byl oporou Lokomotivu Moskva, v roce 2009 přestoupil do Evertonu. V anglické Premier League odkopal tři sezony a v 59 zápasech nastřílel osm gólů. Pak se vrátil do své vlasti a působil v moskevských klubech Spartak a Torpedo, nastupoval i za Anži Machačkala a Rubin Kazaň. Kariéru ukončil před čtyřmi lety v litevské Trakaii.

Za reprezentaci odehrál 46 utkání a vstřelil šest gólů, národnímu mužstvu pomohl k bronzu na Euru 2008, kde zasáhl do všech duelů Ruska. Nyní působil jako asistent trenéra v rezervě druholigového moskevského klubu Rodina (v překladu Vlast).

"Podle zákona by se měla mobilizace týkat lidí do 35 let a jemu je 37, takže jsou tam nějaké nesrovnalosti a bude se zjišťovat, jestli byl povolán oprávněně," citovala ruská agentura fotbalistova otce.

Podle šéfa branného výboru v ruském parlamentu Andreje Kartapolova se mobilizace týká především vojáků v záloze a poddůstojníků do věku 35 let a také nižších důstojníků v záloze do věku 45 let. Člen obranného výboru v ruské Dumě Andrej Guruljov ale uvedl, že se může vztahovat na rezervisty až do 50 let.

Částečnou mobilizaci provádí Moskva podle svých představitelů za účelem "kontroly území, která byla osvobozena během zvláštní operace na Ukrajině".