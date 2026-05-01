Rumunský bizár. Sanitka s brutálně zraněným fotbalistou uvízla na hřišti

Děsivé zranění během fotbalového zápasu v Rumunsku doprovodil neuvěřitelný chaos, když sanitka uvízla na hřišti. Hráči ji museli tlačit, aby odvezla zraněného.
Fotbal někdy píše silné příběhy. Tentokrát ale vůbec nešlo o dobrou story. Rumunská druhá liga nabídla moment, na který by nejraději všichni zapomněli.
Brutální zákrok, zlomené nohy a následně scéna, která působila spíš jako z absurdní komedie než z profesionálního sportu.
V utkání mezi Bihorem Oradea a Voluntari se čas zastavil po tvrdém zákroku v pokutovém území. Răzvan Gunie vletěl do soupeře tak nešťastně, že Alexandru Gîț zůstal ležet na trávníku v křečích.
Okamžitě bylo jasné, že nejde o běžné zranění. Podle prvních zpráv utrpěl dvojitou zlomeninu holenní a lýtkové kosti.
„Byl to jeden z těch momentů, kdy víte, že je zle. Hráči hned volali o pomoc,“ popsali novináři atmosféru na hřišti.
Rozhodčí neměl na výběr. Gunie okamžitě viděl červenou kartu. V tu chvíli ale šlo o všechno jiné než o výsledek. Hlavní bylo jediné – dostat zraněného hráče co nejrychleji do péče lékařů.
Jenže právě tady se celý příběh změnil v něco, co vyvolává spíš bezmoc než údiv.
Na podmáčený trávník vyjela sanitka. Déšť totiž proměnil hřiště v bahniště. A vozidlo? To se začalo bořit. K zraněnému se dostávalo pomalu, téměř bezmocně.
Nakonec museli přiběhnout hráči i členové realizačních týmů, aby sanitku vůbec dotlačili na místo.
„Byla to surrealistická situace. Místo aby zdravotníci pomáhali, hráči pomáhali sanitce,“ popisují svědci.
Tím to ale neskončilo. Jakmile byl Gîț naložen, přišla další komplikace. Sanitka se nedokázala sama rozjet zpět. Více než deset lidí se tak znovu opřelo do vozu a tlačilo ho pryč z hřiště, zatímco siréna zněla naplno.
Teprve poté mohl být zraněný hráč převezen do nemocnice. První odhady mluví o dlouhé pauze, která může přesáhnout devět měsíců.
Samotný zápas se dohrál, Voluntari vyhrálo 2:1. Výsledek ale zůstal ve stínu událostí, které vyvolaly otázky o bezpečnosti a připravenosti soutěže.
„Takové věci by se na profesionální úrovni neměly stávat. Když jde o zdraví hráče, musí všechno fungovat okamžitě,“ zaznívá z reakcí expertů i fanoušků.
Rumunský fotbal už v minulosti čelil kritice kvůli zdravotnímu zabezpečení. Tento incident ji znovu oživil. Protože v momentě, kdy jde o vteřiny, si sport nemůže dovolit improvizaci.
A právě tohle byl večer, kdy improvizace převzala kontrolu.
