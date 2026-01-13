Přeskočit na obsah
Benative
13. 1.
Fotbal

Rudí ďáblové sází na legendu. Vím, co je potřeba, tvrdí nový kouč Manchesteru United

ČTK

Fotbalisty Manchesteru United převzal po odvolaném Rúbenu Amorimovi jako prozatímní trenér Michael Carrick. Čtyřiačtyřicetiletý kouč a někdejší opora United povede tým do konce sezony, oznámil dnes slavný klub.

FILE PHOTO: Carabao Cup - Semi-Final - Second Leg - Chelsea v Middlesbrough
Michael CarrickFoto: REUTERS
V roli dočasného kouče čeká Carricka křest ohněm, jeho prvním zápasem na lavičce bude sobotní ligové derby s Manchesterem City, kterému v tabulce patří druhé místo. United jsou naopak v krizi, v Premier League na sedmé příčce ztrácí 17 bodů na vedoucí Arsenal, ze hry už jsou v obou domácích pohárech.

Bývalý záložník Manchesteru United se svému někdejšímu klubu, v němž strávil 12 let hráčské kariéry, vydal na pomoc už podruhé. Jako prozatímní trenér zaskočil už v roce 2021 po odvolání Oleho Gunnara Solskjaera. Oba nyní byli podle britských médií kandidáty na současnou záchranářskou misi.

"Vím, co je potřeba k úspěchu. Zaměřím se na to, abych hráčům pomohl dosáhnout standardů, které se v tomto klubu očekávají, a vím, že jsou toho schopní. Plně věřím v jejich talent, odhodlání a schopnost být úspěšní. V této sezoně je ještě hodně o co bojovat," řekl Carrick.

