Rudí ďáblové sází na legendu. Vím, co je potřeba, tvrdí nový kouč Manchesteru United

Fotbalisty Manchesteru United převzal po odvolaném Rúbenu Amorimovi jako prozatímní trenér Michael Carrick. Čtyřiačtyřicetiletý kouč a někdejší opora United povede tým do konce sezony, oznámil dnes slavný klub.
V roli dočasného kouče čeká Carricka křest ohněm, jeho prvním zápasem na lavičce bude sobotní ligové derby s Manchesterem City, kterému v tabulce patří druhé místo. United jsou naopak v krizi, v Premier League na sedmé příčce ztrácí 17 bodů na vedoucí Arsenal, ze hry už jsou v obou domácích pohárech.
Bývalý záložník Manchesteru United se svému někdejšímu klubu, v němž strávil 12 let hráčské kariéry, vydal na pomoc už podruhé. Jako prozatímní trenér zaskočil už v roce 2021 po odvolání Oleho Gunnara Solskjaera. Oba nyní byli podle britských médií kandidáty na současnou záchranářskou misi.
"Vím, co je potřeba k úspěchu. Zaměřím se na to, abych hráčům pomohl dosáhnout standardů, které se v tomto klubu očekávají, a vím, že jsou toho schopní. Plně věřím v jejich talent, odhodlání a schopnost být úspěšní. V této sezoně je ještě hodně o co bojovat," řekl Carrick.
ŽIVĚTrump vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protestech. Pomoc je prý na cestě
Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social vzkázal Íráncům, aby pokračovali v protivládních protestech a zmocnili se institucí v zemi. Pomoc je podle šéfa Bílého domu na cestě. Trump v posledních dnech íránskému režimu opakovaně pohrozil americkou intervencí na ochranu demonstrantů a v noci na dnešek uvalil 25procentní clo na země obchodující s Íránem.
Bývalému prezidentovi Jižní Koreje hrozí trest smrti za vyhlášení stanného práva
Trest smrti pro bývalého jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola požaduje zvláštní prokuratura za to, že Jun v roce 2024 vyhlásil v zemi stanné právo. Informují o tom agentury AFP a Reuters. Proces s pětašedesátiletým politikem, který kvůli svému postupu čelí obžalobě z řady trestných činů včetně vzpoury a zneužití pravomoci, se nyní blíží ke konci.
ŽIVĚBabišova vláda si přišla do sněmovny pro důvěru. "Euro nezavedeme, EET ano"
Koaliční kabinet Andreje Babiše (ANO) dnes požádá sněmovnu o důvěru. Trojice vládních stran má v dolní komoře pohodlnou většinu, vláda proto důvěru pravděpodobně získá.
Komentář: Trump varoval ajatolláhy. Chystá se smazat 46 let starou americkou hanbu?
Írán je na hraně kolapsu a 47 let po Chomejního islámské revoluci hrozí, že režim ajatolláhů skončí. Zemí s 85 miliony obyvatel, jaderným programem a čtvrtými největšími zásobami ropy na světě otřásají protivládní protesty, které si vyžádaly několik set obětí.