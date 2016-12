Rozšíření Eura? Plány jsou nedotažené. Proč znevažovat kvalitní produkt, ptá se Löw

před 1 hodinou

Podle Joachima Löwa je rozšíření účaszníků evropského šampionátu zbytečností. "Ty plány jsou nedotažené. Myslím, že mít na turnaji 32 týmů absolutně stačí," mylsí si šestapadesátiletý kouč.

Berlín - Kouč německé fotbalové reprezentace Joachim Löw zpochybnil smysluplnost zvažovaného zvýšení počtu účastníků mistrovství světa ze současných 32 na 48. Podle něj je nynější model vyvážený.

Nový prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino přišel s plánem na rozšíření startovního pole od roku 2026 ze dvou hlavních důvodů: aby šampionát přinesl ještě větší zisky a aby zasáhl co nejvíc zemí. Z pěti navrhovaných systémů podle analýzy nejlépe vychází jím navrhovaný systém 16 skupin po třech účastnících.

Jeho záměr se však Löwovi, jenž se svými svěřenci dobyl zatím poslední světový šampionát a v kvalifikaci na ten příští patří se svým týmem k soupeřům české reprezentace, nepozdává. "Ty plány jsou nedotažené. Myslím, že mít na turnaji 32 týmů absolutně stačí," uvedl šestapadesátiletý kouč v rozhovoru pro německou tiskovou agenturu dpa. Podle něj jsou už tak hráči přetíženi počtem zápasů v sezoně, takhle by jim ještě vzrostl.

"FIFA a UEFA musejí najít správnou rovnováhu mezi svými obchodními zájmy a sportovním hlediskem," vyzval. "Pokud máte dobrý produkt, jako v tomto případě fotbal, měli byste také dbát na to, aby zůstal vzácný a jeho kvalita se nesnížila."

Löwovi vadí také to, že samotné členské státy FIFA nejsou do debaty o budoucnosti mistrovství světa vtaženy tolik, jak by podle jeho mínění měly být. V lednu však pravděpodobně výkonný výbor vedení světového fotbalu změnu formátu pro rok 2026 odhlasuje.

