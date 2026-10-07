Rozpor na Slovensku. Vždyť berete těžké prachy, shodila legenda slova týmu o únavě

Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka je rád, že po náročném startu fotbalové Ligy národů zůstal zdravý. Program zápasů je podle něj masakr. Záložníka Neapole citoval web Šport.sk po výhře 4:0 v Moldavsku, kterou si Slovensko upevnilo vedoucí pozici ve skupině C3.
Mužstvo odehrálo čtyři zápasy během 11 dnů a jednatřicetiletý rodák z Trenčína byl jedním z hráčů, kteří měli kompletní minutáž.
Po páteční remíze na Faerských ostrovech si někteří hráči postěžovali na náročný program a únavu. Mluvil o ní i trenér Vladimír Weiss, když vysvětloval, proč musel přistoupit k rotaci v týmu.
Mužstvo pak zkritizoval Ľubomír Moravčík.
„Tihle kluci musí být připraveni, aby hráli každý třetí den. Proboha, vždyť jsou to profíci, kteří za to berou těžké prachy. A my jdeme někoho šetřit? Proč?“ řekl bývalý reprezentant Československa a Slovenska serveru Sport24.sk.
Lobotka s ním nesouhlasí.
„Do dalšího reprezentačního srazu máme v klubu dalších devět zápasů a opět hrajeme každé tři dny. Kalendář je prostě masakr,“ poukázal záložník, že s Neapolí v příštích týdnech odehraje šest zápasů v italské Serii A a tři v Lize mistrů.
„Mohou vás platit, kolik chtějí, ale enormní zátěž na tělo jednoduše vidíte. Stačí se podívat, kolik hráčů je celkově zraněno a kolik se jich zranilo právě během těchto reprezentačních srazů,“ upozornil.
Slováci mají 10 bodů, ztratili jen remízou na Faerských ostrovech, kde hráli na umělém trávníku.
„Tam byl zápas asi nejtěžší. Hlavně kvůli změně povrchu, kterou jsem cítil asi nejvíce. A v Moldavsku zase na trávě. I když mě za to dobře platí, tak jsem jen člověk a kosti a svaly prostě cítí únavu. Stejně i lety. Ačkoli jde o časovou změnu možná jen o hodinu tam či zpět, je to prostě cítit. Jsem rád, že jsem zdravý,“ řekl Lobotka.
„Bohužel, my nejsme země, která má 40 nebo 50 špičkových hráčů jako Francouzi či Španělé, abychom to mohli neustále obměňovat. Ale nevadí, fotbal mě baví a dělám ho rád, takže budu raději hrát každý zápas. Doufám jen, že zůstanu zdravý a budu mít z fotbalu nadále radost,“ dodal.
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